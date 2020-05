Dosyalar açıldı

CORONAVİRÜS dünyayı sarsmaya devam ediyor.

Özellikle ABD'de durum pek parlak değil. Avrupa'da ekonomik durgunluk başladı bile. Çin'de ise VİRÜS geri döndü! Tam bu iklimde Trump garip çıkışlarına bir yenisini daha ekledi. Dünya Sağlık Örgütü'nü ÇİN'in piyonu olmakla suçlayan ve maddi desteği kestiğini açıklayan Trump çıtayı daha da yukarı çekti: "Yakın zamanda Dünya Sağlık Örgütü ile ilgili çok önemli bir açıklamam olacak, 24 saat içinde veya gelecek hafta... Dünya Ticaret Örgütü'nün eylemlerinden de hiç memnun değilim. Çin'e gelişmekte olan ülke muamelesi yapıyorlar. Çin, bu sayede ABD'nin yararlanamadığı birçok haktan yararlanıyor. Çin ile tüm ilişkimizi kesebilirdik. O zaman da 500 milyar dolar kar ederdik.

Bu seçenek hala var." Trump yani DERİN AMERİKA, Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Ticaret Örgütü'nü ÇİN'in yanına koyuyor, arka tarafa da İNGİLTERE'deki OLİGARŞİYİ yerleştiriyordu! Ve böylece savaşın tanımını da yapıyordu! ABD içinde de dışında da görülen türbülansın sebebi buydu zaten!

Devam...

Amerika Birleşik Devletleri, Başkan Trump'la birlikte son günlerde yeni bir tartışmaya odaklandı. Vites yükseltildi.

Başkan Trump, "FBI'ın başında olan James Comey, Obama'ya sadık kaldı. Benden bilgi gizledi, hepsini Obama'ya sundu. Bu OBAMAGATE'ti" dedi. Trump, Obamagate diyerek aslında Pizzagate'i merkeze getirdi.

Bu planı Trump yapmadı elbette... Trump, seçimdeki rakibi Joe Biden'ı da içine alacak Pizzagate skandalını ortaya atarak, kampanya öncesi güç kazanmayı planlıyor.

Pizzagate, ABD eski başkanları Barack Obama, Bill Clinton ve eşi Hillary Clinton'ı içine alan büyük bir Londra yansımasıydı.

Bu isimlerin yanında her daim duran John ve Tony Podesta da Londra'ya yakındı. Tabii aylardır yazdığım gibi işin merkezinde ÖLDÜĞÜ SÖYLENEN

JEFFREY EPSTEIN bulunmakta! Buradan bakınca DERİN AMERİKA'nın çok güçlü bir maden bulduğu anlaşılmakta. Bunu da sonuna kadar kullanacaklar. 41 ülkede 300 işadamı da artık risk altında. Bunu dünyanın tepesindekiler biliyor! O ligde "tesadüf" diye bir şey söz konusu değil. Tehlike altındaki 300 işadamı da Rothschild ailesinin keşfettiği, büyüttüğü ve güç haline getirdiği seçilmişler.

John Podesta'nın Georgetown Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim verdiği günlerde tanıştığı önemli bir Türk işadamı vardı.

Daha sonra üniversiteye önemli bir bağışta bulunan Türk işadamı, 2 ortağıyla birlikte John Podesta ile yakınlık kurdu. O 3 Türk işadamı, ünlü girişimci James Alefantis'in de yakın dostu çıktı. James Alefantis kim? O ünlü Pizzagate skandalının yaşandığı pizzacı Comet Ping Pong'un sahibi... John Podesta, James Alefantis'in yakın arkadaşları olan 3 Türk işadamına doğal olarak yüzde 100 güvendi. Çünkü James Alefantis, Podesta'nın tüm kirli sırlarını bilen birkaç kişiden biri.

Bunun dışında da James Alefantis'i kişisel olarak da çok sever.

Türk işadamlarının önemi, Asya'da ortaya çıkıyordu.

Amerikan heyetlerinin Asya ülkelerine yapacağı ziyaretlerden önce Türk işadamlarına görev veriliyordu. Hatta Asya'da Amerika Birleşik Devletleri'nin gücünü kullanarak etkinliğini arttıran Rothschild ailesi oluyordu. Bu büyük bir puzzle'ın tamamlanmış haliydi. Şimdi Derin Amerika sadece 3 Türk işadamını hedef almayacak. 300 işadamı da listede.

Öncelikli hedef listedeki 21 isim!

Sonrasında geri kalan 279 işadamı.

İddialar bu yönde...

Bir ülkede güç olmak istiyorsan, işadamlarını yönetiminin altına almalısın... Bu cümle, Jacob Rothschild'in 2010 yılında Londra'da yaptığı bir konuşmasının özeti. Bunu sadece Rothschild ailesi uygulamadı. Devletler de aynı çizgide gitti. George Soros da Amerikan devlet gücünü ve Rothschild ailesinin gücünü kullanarak tüm ülkelerde etkinlik kurdu. Açık Toplum Vakfı bu gücün görünen tarafıydı.

Bir de buz dağının görünmeyen tarafı vardı.

George Soros'un da Derin Amerika'ya yakınlaşmasının nedenlerinden biri de Pizzagate... Georges Soros'un en büyük bağışlarını gönderdiği "American Bridge Pac" ile "Comet Ping Pong" arasında birçok ortaklık ortaya çıktı. Bu durum Soros'u endişelendirdi. Aslında Obama ile Soros aynı taraftaydı. Dolayısıyla Rothschild ailesiyle de... Şimdi ise karşı karşıya. Ancak Soros da endişeli. Çünkü Derin Amerika, büyük operasyonu tamamladıktan sonra Soras'a da bir ceza kesecek mi? Büyük ihtimalle evet. Çünkü Derin Amerika, geçmiş yıllarda birçok ülkede zarar gördü. Bu durumdan hep suçlanan kişi George Soros'tu. Tabii bir de Soros'un derin Amerika'ya sundukları ve önümüzdeki dönem için vaat ettiklerini anlamalıyız.

Ama operasyon büyürse finalde SOROS da olmaz! Bırakmazlar...

Coronavirüs'ün etkileri artık Amerika Birleşik Devletleri'nde azalacak. Bu başlamadan önce bazı adımların atılması gerekiyor.

O nedenle Trump, sürekli "Obamagate" diyor. Barack Obama, hiç ummadığı bir sonla karşı karşıya kalabilir. Çünkü Obama'ya karşı çok önemli bir güç birliği var. Bill Clinton'dan daha çok nefretin merkezi Obama oldu. Obama da Coronavirüs'le mücadelede hükümetin hatalarını seslendiriyor. Bunun etkisi pek yok gibi. Çünkü Rothschild ailesinin etkin olduğu medya, Obama'nın açıklamalarını çok önemsemiyor.

Yok sayıyor.

Rothschild ailesi de mi acaba Obama'yı oyundan attı? Saldırı doğrudan Bill Clinton'a olsaydı, Rothschild ailesine yakın medya kuruluşlarının tepkisi farklı olur muydu! Galiba evet... Böyle sessiz kalmazlardı... Washington ve New York'ta yaşayanlar hayatlarının en zor mücadelesini veriyor. Bu iki taraf için de geçerli.

İşadamları paraları olmasına rağmen kendilerini güvensiz hissediyor. Paranın bile güvenliği sağlayamadığı bir dönemdeyiz.

Bu Coronavirüs'le başladı. Ancak Coronavirüs'ün son bulmasıyla da bitmeyecek.

İşin garibi PİZZAGATE ya da OBAMAGATE Wall Street'i savunan gücün merkezini hedef almakta. Daha çok DEMOKRATLAR'ı ve onların üzerinden İNGİLTERE'yi...

Üreten Amerika para üzerinden dünyada söz sahibi olan Wall Street'i sıkıştırıyor. Bunu da istihbaratın gücüyle yapmakta...

Pizzagate olayı Buckingham'a kadar uzanan bir yol. Belki unutanlar vardır! "Skandalın ismi neden PİZZAGATE?" sorusunun cevabını verelim...

Soros'tan Obama'ya Bill Clinton'dan Prens Andrew'e kadar uzanan zincir PEDOFİLİ ile suçlanmakta... Pedofili olaylarında ŞİFRE olarak PİZZA KOD'ları kullanıldı. Cümlede peynir geçtiği zaman kız çocuğu makarna geçtiği zaman erkek çocuğu anlamına geliyordu. Ünlü isimler parti düzenleyecekleri zamanlarda YÜKLÜ MİKTARDA PİZZA SİPARİŞİ veriyordu...

İşin merkezinde mekan sahibi James Alefantis bulunuyordu. Ve ünlü isimler o çukura düşüyordu.

Şimdi de CORONA üzerinden büyük hesaplaşma yaklaşırken hepsi masaya getiriliyordu... Hala dünyada her şeyin kendiliğinden olduğunu düşünüyorsanız sözüm yok. Ama ortada büyük bir AKLIN olduğu da gerçek... SAVAŞ BU!

Herkes içinde... Dolaylı ya da dolaysız... Yaşanacaklara böyle bakın. Gerisi masal...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın