AMERİKA Birleşik Devletleri'nin borcu Nisan itibariyle 24 TRİLYON DOLAR'a çıktı. Her yıl açık veren dev bir bütçeleri var.

Neredeyse yıllık açık miktarı, yani cari açık 1 trilyon Dolar'a geldi dayandı. Bir baba düşünün. Eşinin kendisinin ve çocukların giderlerinin toplamı 100 TL olsun. Ancak gelirler ise her ne yaparsa yapsın 80 TL'yi geçmiyor, geçemiyor. Ek iş de yapsa sonuç değişmiyor. Her ay 20 TL bulmak zorunda.

Peki kaç ay ve nereye kadar?

Ya elindekileri satıp borcunu ödeyecek ya da BORCU SIFIRLAMANIN bir yolunu bulacak. Gücü varsa tabii...

Amerika Birleşik Devletleri'nin içindeki büyük sorun bu! Dünyayı kontrol ediyorlar, refah içinde yaşıyorlar ama BABANIN bulduğu 20 TL gibi bunun kaynağı başkasının parası.

YALANCI BAHAR YANİ...

ABD'deki durum buna benzer... ÇİN-JAPONYAARAP PETRO DOLARLARI bu ülkeye akıyor. ABD bankacılık sektöründe duruyor.

Alacaklı olan Çin-Japonya ve ARAPLAR. Ancak ABD artan borcundan ratahsız da olsa eli güçlü. Mesela ÇİN 100 EURO'luk yatırım yaptı. ABD Dolar'ın değerini düşürdüğü an alacaklı olanlar verdiklerinden çok daha azına razı olmak durumundalar. Ki buna kimse yanaşmamakta...

ABD ayrıca ÇİN-JAPONYA-ARAPLAR'dan gelen paralarla da DÜNYADAKİ ülkeleri borçlandırarak oyunun ikinci halkasını inşa etmekte. Hem içeriyi yani evini ayakta tutmakta hem de bütün mahalleyi kontrol etmekte. Oyun budur...

İşte bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Wall Street-Main Street çatışması, yeni dünyaya son şeklini verecek.

Beyaz Saray'daki ağırlık Wall Street'in yanında. Ya da görüntü böyle. ABD Başkanı Donald Trump, Wall Street'i kurtarmak için faizleri hep düşük tuttu.

2017 yılında Derin Amerika'nın baskısına rağmen çıkardığı vergi kesintisi yasası, büyük şirketleri daha doğrusu finans şirketlerini kurtardı. Yasa ile dev finans şirketleri yüzde 35 yerine yüzde 21 vergi ödemeye başladı.

O dönem tasarıya karşı çıkanlar da çoktu. Bunlardan biri de Charles Schumer'di... Ve şöyle diyordu: "Bu yasa Başkan'ın çok işine yarayacak, kabinesinin de çok işine yarayacak. Ona destek verenlerin büyük bir kısmı da bu yasadan yararlanacak. Evet, Başkan en zengin yüzde 1'lik dilimde bulunuyor. Bu yasa da söz konusu yüzde 1'in yararına düzenlendi. Yani Başkan sorunun tarafı ve parçası..." Wall Street ile Main Street arasındaki çatışma halinin Coronavirüs gibi büyük bir kaosu getirmesi bekleniyordu.

Çok kişi bilmese de bu ihtimal artmıştı. Washington'da iki tarafı da bilen güçlü isimler, "Büyük bir ekonomik kriz olacak.

Ancak bahanesi ne olacak, bu bilinmiyor" diyordu. Çin merkezli virüs salgını dünyanın dönüş hızını yavaşlattı, ekonomiyi neredeyse durdurdu.

Wall Street'i savunan, her zor durumda Derin Devlet'e karşı güçlü duran Trump, 24 Mart saat 06.00'da çok önemli isimlerle toplantı yaptı. Trilyon dolarları yöneten fon yöneticileri ve çok özel patronlarla 6 saat süren toplantı yapan Trump, Derin Amerika'yı kızdırdı.

Blackstone Group Inc, Blackrock, Citadel, Tudor Investment gibi çok önemli kuruluşlardan 9 kişi ile bir araya geldi. Ne konuşulduğu tam olarak bilinmiyordu.

Büyük SIR'dı! Trump, toplantıda ABD'nin dış borcunu ve gelecekteki tahmini rakamları sordu. Bunu nereden anlıyoruz? Blackstone Group Inc'e yakın kaynaklardan...

Blackstone Group Inc. Başkanı Stephen A. Schwarzman, Trump'a, "2025 yılında 30 trilyon dolar, 2030 yılında 44 trilyon dolar borcu olan bir Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor olacağız. Sistem çöktü, sürdürülmesi imkansız bir yola girildi. Bu George W. Bush döneminde başlayan hatalar zincirinin sonucu oldu. 11 Eylül saldırıları ABD'nin en büyük stratejik hatasını bize gösterdi. Afganistan ve Irak'ın işgali ABD'nin federal borcunun artması içindi. Bunu kimse anlamadı. Sadece kurguyu yapanlar biliyordu" dedi. Stephen A. Schwarzman, YALE'de George W. Bush'un oda arkadaşıydı!

Stephen A. Schwarzman, aslında Amerika Birleşik Devletleri'ne kurulan tuzağı anlattı. Stephen A. Schwarzman, açık şekilde söylemese de ABD'nin daha da borçlanması için Blackstone Group'u kurdu.

Stephen A. Schwarzman çok önemli ve gücü olan bir patrondu. Trump, bu açıklamalarla gerçeği anladı.

Elinde olsa Wall Street'i yok edecekti. Geldiği nokta burasıydı.

Belki Main Street'i de...

Trump, başaramadı. Ancak 2024 yılına kadar başkanlık edecek olursa, Trump çok farklı biri olabilir. Çünkü Trump, kimse farkında olmasa da kendi istihbarat ağını kurdu. CIA içinde de NSA içinde de... Avrupa'daki elçiliklerde yaşanan istihbarat oyunlarından anında haberdar oluyor. Bunu hiçbir Amerikan Başkanı başaramamıştı. Trump bunu nasıl yapıyor? Bilen yok!

Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna'daki kirli ilişkilerini belki de ilk öğrenen Amerikalı Trump'tı.

Trump ile Biden, Wall Street'in büyümesi için çalışıyordu. Bugün ikisi karşı karşıya... İkisi de kendi bağlı oldukları akımın planladığı Wall Street'i istiyor. Ancak Derin Amerika, Wall Street'i yıkmak yerine, kendi tarafına çekmek istiyor. Yani hedef Wall Street. Büyük savaş daha da yıkıcı olmaya başladı. Her ülke bu savaştan etkilenecek. Dünya yeni elbisesine girerken, elbette sıkıntılar olacak. Çünkü elbise, 8 milyara yaklaşan nüfusun olduğu dünyaya küçük geliyor.

Yani virüs boşuna hazırlanmadı.

Bugün değil ama başka bir virüs çok büyük can kayıplarına neden olacak. Gelecek de... Bu sınır aşıldı...

Dünyanın farklı bölgelerinde yapılan çok önemli toplantılarda, istihbarat kurumlarının raporlarında nüfus planlaması konuşuluyor. Bu bile artık virüsle yaşayacağımızın kanıtı.

Ortaklıklar da bozuldu. Yıllardır dünyaya yön veren güçlerin ortaklığı biterken, anlaşma da olmadı. Güçlü ve akıllı olanın kazanacağı döneme girdik.

Maalesef korkutucu olan da bu. Ama sahnede iki büyük oyuncu var. PARAYI elinde tutanlar ile üreterek yönetmek isteyenler... Günlerdir yazdığım gibi İKİ CADDE... Main Street ve Wall Street... Çin'in hedef olmasını PARAYI ELİNDE tutanlara saldırı olarak görün.

Zaten istihbarat raporları da ısrarla ÇİN'i hedefe koymakta.

Alman istihbaratı BND'den sonra CIA da raporu açıkladı.

Suçlu ÇİN! Kavga bu... ABD borcunu silmek, üzerine PARA almak için adımlarını sıklaştırıyor.

Bakalım ne olacak...



NOT: ABD'nin borcunu silmesi ve alacaklı çıkması halinde ABD'li de görünse gerçekte İNGİLİZ olan şirketler zarar görecektir.

Blackstone Group Inc, Blackrock, Citadel, Tudor Investment gibi...

Ve Çin tabii... Tudor zaten İngiliz hanedanı... İngiltere'yi 118 yıl yöneten AİLE...

