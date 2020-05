Asıl virüs

CORONAVİRÜS'ÜN etki etmediği hiçbir alan yok gibi.

Spordan siyasete ekonomiden modaya kadar... Bir savaş halinin tam ortasındayız. Ancak burada yükselen veya değer kaybeden DÖVİZ'i konuşuyoruz. Dışarıdan gelen finansal atakları tartışıyoruz. Ve 'Ekonomi nereye evrilir' sorusuna cevap arıyoruz... Bütün bunların cevabı Washington ile Londra arasındaki hatta belirlenir.

Sadece bizim için değil! Rusya için de Avrupa için de İran için de Çin için de bu geçerlidir.

Yıllardır anlatmaya çalıştığım kavgayı ve ayrımı THE ECONOMIST geçen hafta Main Street ve Wall Street diye özetledi... Konunun özü buydu. Gelin bugün de buradan gidelim...

ABD'deki kavgayı anlamadan, sonucunu öngörmeden bir adım bile gitmek çok mümkün değil...

Açalım...

Amerika Birleşik Devletleri, her yıl 3.5 ila 4 trilyon dolar arasında vergi topluyor. ABD'de vergi kaçırmak en büyük suç olarak bilinir. Doğrudur ancak sizin gücünüzle bu yakından ilgilidir... Vergiden kaçmak kolay değilken CADDENİN bir tarafı bunu ustalıkla yapmakta! Adeta caddenin bir tarafı neredeyse vergiden muaf. İşte burada Wall Street ve Main Street arasındaki fark korkutucu. Hane halkı vergileri de istihdam nedeniyle Main Street'in ödediği vergi dilimine alınıyor. Yani Main Street 3 trilyon dolar vergi öderken, Wall Street sadece 400 milyar dolar Amerikan devletine vergi ödemesi yapıyor.

Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde güç hep finansı içine alan Wall Street'te oldu, ona yakın durdu! Kavga da savaş da istemedi...

Çok uzun zamandır. Ancak uzun zamandır itiraz da bunaydı.

Mesela Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa'da bir ülke ile anlaşmak istiyor. Ancak Londra bu anlaşmaya sıcak bakmıyor.

Wall Street üzerinden o ülkeye karşı yeni kararlar alınıyor.

Main Street devre dışı kalıyor ya da attığı adımın sonucunu alamıyordu. Bu sadece Avrupa ülkeleri için de geçerli değildi.

Ortadoğu, Kuzey Afrika, Asya için de bu kural geçerli. Kabaca bir başkası senin adına karar alıyordu...

Derin Amerika da çalışan Amerikalılar da vergisini ödeyen Amerikalılar da son sözü söyleyemiyor. Kararı veren, hayata geçiren güç İngilizler'di!

İşte 4-5 aydır virüs merkezli başlayan çatışma halinin altında yatan gerçek bu. Tabii ki değişimler için kaos gerekli.

Geçmişte büyük savaşlar sonrasında değişim olurdu. İlk kez virüsle büyük bir değişime gidiyoruz.

Coronavirüs dünyayı sallarken garip işler de oluyordu! Alışık olunmayan şekilde hem de...

Net olarak IMF ZENGİN AİLELERİ HEDEF ALDI!

IMF, zenginlerden daha çok vergi alınmasını istiyor. Açık şekilde Main Street'in arkasında olduğunu ilan ediyor. Derin Amerika, Wall Street'in vergisini arttıracak. Bu net! Tahminlere göre bu rakam 400 milyar dolardan 1.7 TRİLYON dolara çıkacak. Bu ilk etapta geçerli olacak. Sonrası ayrı! Özellikle Beyaz Saray'da karar alıcı ekibe hiçbir surette karışmayacak bir Wall Street planlanıyor.

Gelelim yakınlara...

Finans dünyası 2-3 yıldır Akdeniz'de... Birçok enerji şirketi Wall Street'teki bankalarla ortaklık yaptı. Derin Amerika, bu nedenle Akdeniz'i büyük planının dışında tutmadı. Aklından bile geçirmedi. Çünkü petrol en az 20-30 yıl daha geçerli enerji kaynağı olacak. Bunu bilen Wall Street PARA üzerinden AKDENİZ'e indi. Şirketlerin arkasına dolandı. Zaten bütün bunları bilen TÜRK DEVLETİ de AKDENİZ'de donanmasıyla bayrak gösteriyordu.

Aralıksız olarak "BİZSİZ İŞ YAPAMAZSINIZ" uyarısı yapıyordu...

Ancak nasıl tehditler oldu bilmiyoruz ama bazı şirketler Akdeniz'den çekilmeye başladı.

Fotoğrafa genel olarak bakıldığında Wall Street ile adım atan, yola çıkan şirketlerin bazıları bilinmeyen nedenle bölgeden çekildi! AKDENİZ'i boşaltmaya başladılar. Wall Street'le anlaşma yapan bu şirketlerin neden geri adım attığı konusumda değişik yorumlar var.

En kabul göreni yakında bunları ortaya saçılacağı şeklinde...

Yine öne çıkan yorumlarda BAŞKAN TRUMP'ın aldığı rol, yerine getirdiği görevin bunda etkili olması... Başkan Trump'ın Wall Street'e mesafe koyduğu hatta araya DUVAR örüp desteğini çektiği dillendirilmekte...

Ancak konu TRUMP olunca YÜZDE YÜZ olarak bunu altını çizmek mümkün olmuyor. Ancak bunu doğrulayan hamleler ve gelişmeler de yok değil!

Washington Post, Wall Street Journal, New York Times 2019 yılında Trump'a bir soru sordu.

"Wall Street mi, Main Street mi, Trump'ın zor seçimi" başlıkları gazetelerin önemli köşelerinde yer aldı. Trump, Main Street'i seçmiş olacak ki, soruşturmalar bir bir çöpe atıldı.

17 Nisan 2019'da medyaya ilginç bir haber servis edildi.

Trump, Özel Savcı Robert Mueller'i görevden almaya çalıştı.

Bu doğruydu. 28 Mayıs 2019'da da Mueller görevinden istifa etti.

Trump Derin Amerika'yı, Wall Street'e tercih etmişti. Derin Amerika da Trump'a jest yaptı ve Mueller'i görevden aldı. Olay buydu.

Trump belki de hayatının en zor kararını vermişti. ABD Başkanı'nın bu kararı alması önemliydi. Derin Amerika'ya savaş açan Trump, geri adım atmıştı. Hem de Derin Amerika'nın belki tüm isteklerine onay vererek. AKDENİZ'den şirketler çekilse de DERİN AMERİKA ağırlığını hissettirse de LONDRA hala güçlüdür.

Wall Street de öyle birkaç hamle de yok olmaz. Sarsılsa da yere serilmez. Ancak ciddi sıkıntı yaşadığı da gerçek. Hem de çok ciddi. Şimdi asıl merak edilen Wall Street'in nasıl bir hamle yapacağı. Çünkü Wall Street'in anahtarı Londra'da.

Wall Street'te alınan her karar Londra'nın imzasını taşır.

Derin Amerika, Wall Street'i bitiremez. Çünkü bu Amerikan sistemini çökertir.

Derin Amerika, Wall Street'i Londra'dan koparmak istiyor.

Ardından Main Street ile Wall Street'i birleştirmek için planları uyguluyor. Son tahlilde PARA ile SİLAHI yan yana getirmek niyetinde... TEK KUTUPLU DÜNYA YANİ! Bu hamlenin sonuçlarını 5 kıta da yakından hissedecek. Yaşayacak. Bundan kaçış yok. Çünkü bu iki caddenin buluşması veya tamamen ayrışması, uzaktan izlenecek bir SAVAŞ değil...

Bazı ülkeler bu iki caddenin ayrışmasını yakından takip ediyor.

Doğal...

Çünkü kazanan tarafta olmak istiyorlar. Fransa, Almanya hatta Rusya bile bu çatışmanın ilerleyişine göre pozisyon değiştirebilir.

Çünkü gelecek 100 yılın temeli atılıyor.

O nedenle Coronavirüs bize hiç bilmediğimiz bir hayatı dayattı.

Çünkü her şartta yeni bir düzen kurulacak.

Bu da alışmadığımız bir düzen olacak.

Türkiye'nin AKDENİZ ve LİBYA kararlılığını da böyle okuyun! Suriye'yi de...

