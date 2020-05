Son hamle

GELİN bugün hayatımızın tam ortasına çöken Coronavirüs'ün arkasındaki EKONOMİK savaşa detaylarıyla girelim. Zaten çok uzun zamandır bunun finansal bir mücadele olduğunu aktarıyorum.

Çünkü ABD'nin durumu hiç parlak değil! Ya silahların konuştuğu dünyanın yıkıldığı bir savaş olacaktı ya da herkesi etkileyen ama sonuçta sistemi değiştiren bir hamle... Fabrikaların, hastanelerin, okulların, müzelerin, yolların, köprülerin, evlerin zarar görmeyeceği bir savaş! İşte bu CORONAVİRÜS'tü...

Şimdi savaşı açalım... Açalım ki ABD'nin son hamlesini anlayabilelim...

Amerika Birleşik Devletleri, sürekli artan borç yükü ve istihdam sıkıntıları arasına sıkıştı. Bunun sürdürülemez olduğunu gördü.

Yeni Dünya Düzeni de kendisinden uzağa düşmeye başladı. Avrupa Birliği, bazı ailelerin de desteğiyle Washington'ı güç durumda bırakmıştı. SIR da değildi bu! Parayı takip edenler görüyordu. Derin Amerika artık yeni bir yol için karar verdi. Donald Trump, pek ihtimal verilmese de Başkanlık seçimini kazandı. Ancak Derin Amerika, çok güvenmediği Trump'ı çevrelemek için Rusya kozunu oynadı.

Sadece birkaç askeri sistem dışında petrole dayalı ekonomisi olan bir ülkenin Amerikan seçimlerini belirleyebileceğine ihtimal veriyor musunuz? Aklı başında olan herkes gülüp geçti.

Ancak Amerikan sistemi o kadar etkilidir ki, bu komik iddiaya bile Amerikan halkını ve Avrupa'yı ikna etti. Derin Amerika, Trump'a güvenmemekte haklı çıktı.

Çünkü Trump'ın Rusya bağlantıları önemliydi. Ve bunlar bilinmekteydi. Bu nedenle soruşturmalar peş peşe geldi.

İstifalar birbirini izledi.

Trump, DERİN AMERİKA'yı sadece Rusya konusunda zorda bırakmıyordu. Avrupa Birliği, Türkiye, Kuzey Kore ve İran konularında da Derin Amerika'nın isteği dışına çıktı. Resmen çatışma vardı. Yüzlerce örnek de var...

Yazdık zamanında hepsini.. Mesela bir dönem Avrupa Birliği'ni öven Trump gördük. Derin Amerika'nın dağıtmak istediği Avrupa Birliği'ne destek olan bir başkan vardı.

Sonra Trump bu konuda da geri adım attı. Türkiye'ye karşı çok önceleri başlatılması planlanan ciddi ambargo, Trump sayesinde engellendi. Ancak Trump bir yere kadar bunu başarabildi. Sonra çevrelendi. Türkiye gibi inanılmaz önemde bir ülkeye YANLIŞ KOD'la yaklaşmak istemese de kendi gücü sınırlanıyordu. Yanlışa "DOĞRU" demiyordu ama gücü budanıyordu. Derin Amerika ağır basıyordu... İşin özü buydu... Başkan Erdoğan da Trump'ın iyi niyetli tutumunu çok yakından biliyordu...

Aynı durum İran ve Kuzey Kore için de geçerliydi. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri için büyük bir strateji gerekli. ŞART! Çünkü 9 Nisan 2020 itibariyle ABD'nin ulusal borcu, tarihte ilk kez 24 trilyon doları aştı. Coronavirüs'le birlikte işsizlik yüzde 20'yi buldu.

Ancak bunların hepsi planın içinde olan detaylardı. Ama rakamlar korkunçtu! Her şey ortadaydı...

Taşınacak gibi değildi...

ABD yeni bir para yeni bir sistem ile borcunu sıfırlayacak.

CORONAVİRÜS çıktığı andan itibaren bunu yazıyorum söylüyorum... Yüzlerce kez hem de..

NEDEN?

Cevap basit! Çünkü Londra merkezli 12 varlık yönetimi, 104 trilyon doları yönetiyor. Derin Amerika, Londra'nın etkin olduğu varlık yönetimlerini hedef alacak.

BlackRock, Vanguard, State Street Group, JP Morgan, Goldman Sachs, Fidelity Investment, BNY Mellon, Pasific Investment Management, Capital Group, Prudential Financial öncelikli hedefler. Çünkü bu varlık yönetim gruplarının tamamı Londra'dan yönetiliyor ve Amerikan sisteminin derinliklerine kadar sızdılar.

DERİN AMERİKA için DÜŞMAN evin içindeydi.. Böyle bakıyorlardı... Haklılardı. Ama gözlerinin önlerinde oldu bütün bunlar... Hatta TRUMP göreve geldi kısa bir süre sonra da "ABD ya doları kaldıracak ya da borçları sıfırlayacak" diye yazdım. Başka çareleri yoktu.

Bunun içinde TRUMP gibi bir isim gerekliydi... Defosu fazla olan biri...

Devam...

DERİN AMERİKA, DOLAR'ın bu rolüyle bu sistemi çökertmesinin zor olduğunu biliyor.

Çünkü doları bu varlık grupları yönetiyor, istediği şekilde yönlendiriyor.

Bugün dünya büyük bir kaosa sürüklenirken, sadece 3 yılda 3 trilyon dolar ek ulusal borç yüküne giren Amerika Birleşik Devletleri sizce kime borçlanıyor? Büyük bir çoğunluğu ülkeler gibi görünse de bu varlık şirketlerine borçlanıyor. Aslında Amerika Birleşik Devletleri Londra'daki Rothschild ailesine borçlanıyor.

Savaşın odak noktası da bu... AİLE yani Rothschildler parayla ABD'yi bitirmek istiyor. Tarihin en büyük operasyonuyla... Derin Amerika da bunu biliyor ve görüyor... Çin için başlatılan "Wuhangate" sonrası trilyonlarca dolar tazminat için adımlar hızlandı. Bir rapora göre her ölen Amerikalı için 10.7 milyon dolarlık tazminat düşünülüyor.

Enfekte olan her Amerikalı için 100 bin dolar tazminat ön görülüyor. Çin'i köşeye sıkıştırmak çok kolay. Çin üzerinden aile yanı ROTHSCHILDLER hedef olacak.

Oluyor. Amerikan varlık yönetimleri olarak görünen BlackRock, Vanguard, State Street Group, JP Morgan, Goldman Sachs, Çin'i büyüten şirketler. Çin üzerinden bu varlık yönetim şirketlerine de parasal operasyon artık ciddi şekilde Derin Amerika'nın planı. Başka çareleri de yok! Hatta bu konuda varlıklarına önce bloke ardından el koyma seçeneği masada. Sadece HUKUKSAL altyapı kaldı! Son rötuşlar yapılmakta. Tabii ki bu doların dijital paraya dönüşememesi durumunda kullanılacak bir seçenek. Doların dijital para güvencesi olması halinde, sadece FED'e el koymak yeterli olacak.

Varlık yönetimleri, FED'de alınan kararları uygular. Bir anda FED'le birlikte yönetim Derin Amerika'ya geçecek.

Tabii planlar daima başarılı sonuçlanmaz. Bu planların sonrasında nasıl adımlar atılacağı da önemli. Derin Amerika birkaç farklı plan üzerinde çalışıyor. Rothschild ailesinin etkin olduğu ülkelerdeki ekonomik krizin uzun sürmesini planlıyor. Sürekli IMF'nin Afrika adımları şaşırtıyor. Afrika'da ne var?

Soru bu! ABD ne gördü orada? Ne buldu?

Kavganın merkezlerinden biri de burası... Rothschild ailesi 2025 yılından sonra Afrika üzerinden birçok ülkenin maden ihtiyacının yönetimini eline alacak.

Bu planı engellemek için Derin Amerika IMF üzerinden ciddi adımlar attı. Tabii bunun olması için Coronavirüs gibi bir salgının dünyayı etkilemesi gerekiyordu.

Bugün Amerika Birleşik Devletleri büyük bir kaos içinde. İşte bunun olması gerekiyordu ki, Derin Amerika adımlarını güçlü atsın.

Çin'e trilyonlarca dolar tazminat davası açmak için başka nasıl bir neden olabilir? Washington sadece vergi konusunda baskı kurabilirdi. Onu yaptı ama etkisi olmadı. Trump her gün VERGİYİ gündeme getirdi ama tutmadı.

Sonuç getirmiyordu. Washington'un BORÇ yükü fazlaydı. Dünyanın en borçlu ülkesi en güçlü ülkesi olarak yürümek istiyordu. Bu da tarihte ilk kez oluyordu... Virüs salgını son seçenekti ve kullanıldı. Virüs seçeneğinin dünyada nasıl etkili olduğunu gördük. Yani bundan sonra da Derin Amerika birkaç virüsle dünyanın kontrolünü ele alabilir. Bunu gördüler. Yenilerinin de laboratuvarda hazır olduğunu söylemek hayal olamaz! Yani virüslü günler sadece insanları derinden etkileyecek. Sistemlerin dönüşümünü ise hızlandıracak.

Olay bu... Bakalım Rothschildler ve beraberindeki AİLELER nasıl cevap verecek... Düğüm yine LONDRA'da çözülecek...

