İstihbarat virüsü

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü yeni tip CORONAVİRÜS'ün yani COVİD-19'un laboratuvarda oluşturulmadığını, insan yapımı olmadığını ve genetiğiyle oynanmadığını açıkladı...

Kıyamet koptu!

Aradan saatler geçti Başkan Trump çıkıp "Coronavirüs Wuhan'daki laboratuvarda ortaya çıktı.

Elimizde ciddi kanıtlar var. Dünya Sağlık Örgütü utanmalıdır. ÇİN'in halkla ilişkiler örgütü gibi çalışıyorlar..." dedi...

Bütün bunlar Amerika Birleşik Devletleri'nin, tarihin en önemli iç savaşını yaşadığını gösteriyor...

Kurumlar arası gerilim, yine ortaya çıktı. 2004 yılında kurulan Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi'nin bu çıkışı eski iddiaları yine kaşıdı.

Ofisin hala Londra'dan yönetildiği dedikoduları tavan yaptı.

Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın ve İç Güvenlik Konseyi'nin baş danışmanıdır. İstihbarat Direktörü de Trump'ın yıllardır çok yakından tanıdığı Richard Allen Grenell'dir. Trump, çok zorlu yollardan geçerek Richard Allen Grenell'i vekaleten direktör olarak atamıştı. Grenell, Berlin Büyükelçisi olarak görev yapıyordu. Son açıklamadan sonra TRUMP net olarak "Bu kurum ABD çıkarları için çalışmıyor" çıkışı yaptı...

Sözün gittiği adres belliydi..

Ancak bir kuruma başkan veya direktör atamakla, o kurumun istenilen aşamaya gelmediği bir kez daha anlaşıldı. ABD, Çin'den tazminat istiyor. Buna karar verildi. Ya Çin tamamen Amerikan sistemi içinde sıradanlığını kabul edecek ya da çökecek.

ABD Başkanı Trump, Dışişleri Bakanı Pompeo, CIA Başkanı Haspel, Coronavirüs'ün laboratuvarda hazırlandığı ve dünyayı bu hale getirdiği konusunda ısrarcı. Hatta Trump, defalarca "Çin Virüsü" dedi.

Bu kadar güçlü birlikteliğe rağmen Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nün iddialı çıkışı Çin'de umuda neden oldu. Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi, "Bir süredir Coronavirüs'ün Wuhan'daki laboratuvarda üretildiği iddialarını araştırıyoruz. İstihbarat topluluğu geniş bilimsel bir çalışma yaptı. Covid-19 virüsünün insan yapımı ya da genetiği ile oynanmış olmadığında mutabık kalındı. Tabii Wuhan'da laboratuvarda üretildiğine dair araştırmalarımız sürecek" dedi. Yani DERİN AMERİKA'nın tüm planını bir anda çamurla karıştırdı.

Kim? ABD'nin önemli kuruluşlarından biri...

Garip ama gerçek.

Kavga bu çünkü...

Bu açıklamadan birkaç saat sonra Trump'ın tepkisi de oldukça sertti. Bir gazetecinin Trump'a, "Sayın Başkan, Coronavirüs'ün kökeninin Wuhan Viroloji Enstitüsü olduğundan emin olmanızı sağlayan herhangi bir şey gördünüz mü?" diye sordu.

Trump çok ama çok net cevap verdi: EVET GÖRDÜM...

Trump bununla da yetinmedi. Çin'e çok ağır vergiler geleceğini ve bunu bir dizi yaptırımların da izleyeceğini açıkladı. Trump'ın Çin'den tazminat istemesi önemlidir. Bu derinlerdeki Amerika'nın kararını verdiğini gösterir...

Trump'ın da bu kararı desteklediğini biliyoruz.

Şimdi Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi, Londra'dan aldığı bu emri açıkladı. Ciddi de yankı buldu.

Amerika Birleşik Devletleri'nde önemli bir kesim, bu tezi savunacak. Tabii Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi'nin açıklamanın sonuna koyduğu "Araştırmalarımız devam edecek" cümlesi de manidar.

Çünkü Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi'nde büyük bir değişim yaşanacak.

Ardından da tazminat öncesi Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi'nden virüsün laboratuvarda üretildiğine dair kanıtlar medyaya servis edilecek. Çin belki de birkaç saatliğine sevindiğiyle kalacak.

Bu güçlü bir şekilde dile getirilen ihtimal...

Amerika Birleşik Devletleri içinde de bir grubun ciddi şekilde Çin'i kurtarmak için adımlar attığını görüyoruz. Bunda şaşılacak bir durum yok. Ancak Derin Amerika'nın üzerine çıkabilecek bir güç henüz Washington'da yok.

Bu da ABD'nin dehlizlerini bilenlerin yorumu...

Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi Direktörü Grenell'in olaydan yani açıklamadan haberi yok.

20 Şubat'ta göreve vekaleten gelen Grenel'in önüne taşları koyanların Ulusal İstihbarat eski Direktörü Joseph Maguire ve yardımcısı Andrew Hallman olduğu ileri sürülmekte.

Operasyonun kaynağı olarak iki isim gösterilmekte..

Çünkü Grenell'in direktör olduğu açıklandığı anda hem Maguire hem de Hallman tepki gösterip istifa etmişlerdi.

Maguire ve Hallman. Londra ekolünü savunan iki önemli isimdir. Ama Grenell de çok önemli çok iş bilen çok akıllı biridir... Açıklamadan sonra DİREKTÖRLÜĞÜN budanacağı açıktır.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin'e tazminat davaları için birçok farklı yol düşünüyor.

50 eyalet ayrı ayrı dava da açabilir.

Amerikan devleti tek başına bu kararı verir ve çok yüksek bir tazminat da talep edebilir.

En az 100 bin Amerikalı'nın öleceği düşünülüyor.

Rakamlar bu doğrultuda olacaktır...

Zaten büyük kentlerde UZAKDOĞULU insanlara saldırılar başladı bile...

Çünkü zemini uzun zamandır hazırlıyorlar... Çin virüsün kaynağı ve hedef...

İstenen de bu...

Husumet artacak ve düşmanlığa dönecektir...

100 bin kişi için istenilecek tazminatın 1 trilyon dolar olacağı tahmin ediliyor. Ancak işsiz kalanlar için 5 trilyon dolar. Şirketler için de 10- 15 trilyon dolar planlanıyor.

Yani toplam 21 trilyon doları bulabilir. Fısıltılar bu şekilde...

Çin'in değil 20 trilyon dolar, 1 trilyon dolar dahi ödeme şansı yok. Amerika Birleşik Devletleri dışında birçok ülke de tazminat peşinde. Dünya yeni dengesini bulacak ama çok garip olaylar da göreceğiz.

Herkes kendi gücü oranında oyunun içinde...

Çin öncelikli hedef. Kaç zamandır bunu yazıyorum zaten. Şimdi iyice netleşti herkesin göreceği bir şekle büründü... Para yine ön planda... Savaş bu... İyi izleyin...

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