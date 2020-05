CORONAVİRÜS ile birlikte Çin'in hedef alındığı artık her geçen gün ortaya çıkmakta.

Ülkeler açıktan tazminat miktarlarını dillendirmeye başladı. Konuşulan rakamlar inanılmaz.

Bakalım işin sonucu nereye varacak... Günah keçisini bulmuş gibiler...

Dün kaldığımız yerden devam edelim...

2020 yılı itibariyle dünyada nakit olarak 100 TRİLYON DOLAR var.

Kimilerine göre bu 86, kimilerine göre ise 106...

Ancak FED'in raporlarına göre yaklaşık 100 trilyon dolar piyasada dolaşıyor.

Dünya Bankası'nın son hesaplamalarına göre 198 ülkenin içinde olduğu küresel gayrisafi yurt içi hasıla toplamı 88 trilyona ulaştı.

Ancak Uluslararası Finans Enstitüsü birkaç ay önce bir rapor yayınladı. Küresel borcun yani ülkelerin toplam borcunun 250 TRİLYON DOLARA ulaştığı açıklandı.

Bu rakamın 5 yıl sonra 500 TRİLYON DOLAR olacağı konuşuluyor.

100 trilyon dolar para var, ancak borç 500 trilyon dolara doğru ilerliyor.

Şimdi Derin Amerika da SDR ile IMF'nin kontrolünde olan ama dünyanın şimdilerde tanışmaya başladığı dijital para ile yeni düzeni kuracak.

Çünkü dolar basma yetkisi FED'de.

Ancak bugün her ne kadar IMF'de gibi görünse de SDR'nin yetkileri de FED'de.

Şimdi Amerikan Hazine Bakanlığı'da hazırlanan yeni bir yasa ile SDR'nin kontrolü tamamen IMF'ye geçecek.

İşlem tamam yani...

SDR yani Special Drawing Rights, Derin Amerika'nın önemli silahı...

Bundan sonra nasıl bir dünya bizi bekliyor?

Elbette herkesin merak ettiği de bu! Konuyla ilgili çok kişinin yorumu var.

Coronavirüs'le başlayan kaotik durum, insanları büyük bir endişeye itti.

Bugün sağlıkla ilgili önerileri sorgusuz alan bir toplum oluşmaya başladı.

Washington merkezli bir araştırmada, "Coronavirüs'e karşı Amerikan Sağlık birimlerinin resmi açıklamalarını koşulsuz kabul eder misiniz?" sorusuna, katılımcıların yüzde 87'si "EVET" cevabını verdi.

Bu her ülkede birkaç puanlık oynamayla benzer sonuçlar çıkar.

Yani insanlar istenilen düzeye getirildi.

Şimdi kimse üzerinde para taşımak istemiyor.

Son 5 yılda bankacılık sistemiyle nakit paranın yüzde 50'si oyun dışına itildi.

Yani insanlar bunu benimsedi.

SDR ya da diğer ismiyle IMFCOIN, bunun bir adım ötesinde. Bir kart veya bir kod ya da çip.

En önemli planlardan biri de parmak izi. İnsanlar hiçbir yerde artık para kullanmayacak.

IMFCOIN bunu sağlayacak.

IMFCOIN, bugün merkez bankaları üzerinden kullanılıyor.

Derin Amerika, 9 çok önemli ekonomisti yıllardır IMFCOIN'in etkili olması için bir araya getiriyordu.

9 kişilik ekonomist grubu son raporu 2019 Aralık ayında teslim etti. Kim bilir belki Coronavirüs de bu raporun teslim edilme tarihiyle birlikte hayatımıza girdi.

Fitch'in en önemli analisti James McCormack, "Amerikan doları rezerv para gücünü kaybedebilir. Bu risk ciddi şekilde artış gösterdi.

Amerikan ticaret sisteminin çökmüş olması, birçok ülkenin uluslararası ticarette kendi para birimini kullanmaya başlaması demektir. Bunlar doların tahtını sallıyor. Çin'in ticaret gücü Amerika Birleşik Devletleri'ne evrilmeli" dedi.

Coronavirüs'le birlikte Çin ağır darbe aldı.

Yeni ticaret sistemi gelecek. ABD topraklarında üretim artacak. IMFCOIN de bu yeni sistemde dolara endeksli olacağı için Derin Amerika'nın planı tamamen hayata geçmiş olacak.

Derin Amerika IMF'nin vereceği kredilerin bir bölümünün de bu yöntemle dağıtılmasını istedi.

5 yıl içinde nakit paranın tamamen kalkacağı sistemin merkezinde IMFCOIN yatmaktadır.

Bu insanların kontrolünü ve kimliği hakkında da bilgileri Amerikan istihbarat servislerine verecek.

Kongo'daki birinin nasıl yaşadığına dair tüm kodlar, NSA'ye bağlı S35 kodlu Special Source Operation birimine aktarılacak.

NSA, IMFCOIN için özel bir ekip hazırladı.

Bu insanların daha kolay yönetilebilmesini sağlayacak.

Bunun olması için Coronavirüs gibi büyük bir korkunun yaşanması gerekiyordu.

Coronavirüs bunu başardı.

Şimdi devletlerin de kontrol altına alınması gerekiyor.

Washington merkezli bu kontrol sistemi, IMFCOIN'le birlikte hızlanacak.

Çünkü 198 ülkenin 150'si IMFCOIN'i kabul ettiği anda, yine dolar tek rezerv para olacak.

Piyasada olmayan dolar yine en güçlü para olacak.

Derin Amerika bu sayede Avrupa'nın euro planını da çökertiyor.

Euro planı çökmeye başladığı anda IMFCOIN çok daha hızlı bir şekilde dünyaya yayılacak.

Dünyanın en zengin kişisi listeleri bile IMFCOIN olarak açıklanacak. Zenginlerin kayba uğramaması için ödül IMFCOIN bile verilmesi gündemde.

Yeni hayatımızda belki bugün değil ama çok yakında IMFCOIN gerçeğiyle tanışacağız.

Geride kalan süre içinde binlerce insan hayatını kaybetti, on binlerce insan yoğun bakımlarda hayatta kalma savaşı verdi, yüz milyonlarca insan evlerine kapandı...

Bir o kadarı da işini kaybetti...

Elbette dünyanın soğutulması ve doğanın kendine gelmesi gibi olumlu sonuçları olsa da amaç EKONOMİKTİ...

Çünkü Amerika bu borçla gidemezdi....

Bakalım Çin cephesinde neler olacak...

CORONA gittiğinde geride kalanın COIN olduğunu görürsek şaşırır mıyız?

İzleyelim...

