Gizli yüz

ABD BAŞKANI Trump her fırsatta "ÇİN VİÜRÜSÜ" dedi. Yardımcısı Pence de "Çin'i araştırıyoruz. Kaynağın Çin olduğu net olarak anlaşılırsa bedelini öderler" dedi… Başka başka önemli isimler de "Çin'e borçlarımızı vermeyelim.

Silelim. Tazminat davaları da açalım" teklifi yaptı… ABD, Çin'i sıkıştırmak için iyice yola koyulmuş durumda.

Görünen o.

YENİDEN BÜYÜK AMERİKA sloganıyla gelen Trump ve arkasındaki akıl hem üretimi kendi topraklarına çekmek hem de para üzerinde sarsılmaz hakimiyet kurmak amacındalar.

Kavganın özü bu… Devam… Şimdi pek bilmediğimiz bir isme gidelim… Savaşın cephelerinde önemli yer tutar çünkü… Derin AMERİKA en son sahneye onu sürdü.

MICHAEL CAPUTO!

Rothschild ailesini belki de Amerika Birleşik Devletleri'nde en iyi tanıyan kişidir. SAĞLIK BAKANLIĞI'na GİZLİ BAKAN olarak atandı! Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı Kamu İşleri Sekreter Yardımcısı olduğu açıklandı. Oturduğu masada bu yazsa da her şeyi bilen isimdi.

Ancak Michael Caputo kim?

Sovyetler Birliği'nin dağılması planını yapan kişi. Henüz 30 yaşında olağanüstü bir planı hayata geçiren bir akıl.

Reagan'a da baba Bush'a da çok yakındı. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Rusya'ya yerleşti. Yeltsin'in birinci danışmanı oldu. Putin'i ilk seçen isimlerden biriydi.

Putin'in imaj danışmanlığını yaptı. Konuşacaklarından ne giyeceğine kadar karar veren isim CAPUTO'ydu! Kremlin'de Yeltsin'in odasının büyüklüğü kadar eşsiz bir odaya sahipti.

Aslında Rusya'yı da yönetiyordu.

Ama biz bilmiyorduk. Gücün sahne önündeki isimlerde olduğunu varsayıyorduk. Arka planı görmediğimiz için de fazla yol alamıyorduk.

İşte Caputo, Rothschild ailesiyle Moskova'da tanıştı.

Aile, Michael Caputo'yu kendilerine çalışması için ikna etmeye çalıştı. Başaramadı.

Bugün Putin belki aileyle hiç sorun yaşamadan adımlar atsa da, o yıllarda Rothschild ailesinin birçok talebini reddetti.

Bunun arkasında da Michael Caputo vardı. Gazprom'un medya şirketi kurmasını sağladı. 2 yıl o yönetti. Mihail Hodorkovski'nin hapse atılmasını sağlayan kişi de Caputo'dan başkası değildi.

Yaklaşık 8 yıl Rusya'da yaşadı.

Putin'le hep Rothschild ailesini konuşuyordu. Onların adımlarını gizli planları bugün en iyi bilen kişi kuşkusuz Michael Caputo. Şimdi neden Amerikan sağlık sisteminin yönetimine geçti? SORU BU! Çünkü Rothschild ailesi, Amerikan sağlık sistemini çökertip Büyük Amerika hayali olanları bitirecekti. Herkes hamlelerini yapmakta. Bakalım sonuç ne getirecek!

CAPUTO, Rothschildler'in Amerika Birleşik Devletleri'nde iş yaptığı en önemli 100 kişiyi de yakından tanıyor. Onların nasıl adım atacağını çok iyi biliyor. Trump önceleri Michael Caputo'ya karşı çıktı. Hem de çok ciddi bir şekilde. Tabii bunda ailenin üyesi Kushner'in baskıları önemli bir yer tutuyordu. Kushner, Michael Caputo'nun bu pozisyona atanmaması için her yolu denedi. Ancak başarılı olamadı.

Michael Caputo, Rothschild ailesi için, "Bu dünya onlardan kurtulamadığı sürece, asla barışçıl bir yer olmayacak.

Herkesi kontrol etmek istiyorlar.

Edemediklerini yok etmeye çalışıyorlar. Benim için de çok ilginç adımlar attılar. Aileme kadar gelmeyi başardılar.

Ancak ben de sessiz kalmadım.

O aileden korkmuyorum.

Onların anavatanı Rusya'da güçlerini kırdım. Kendi topraklarımda onları alt etmek daha kolay" dedi. Hiç kimse bu savaşın boyutlarını bilmezken içeride derinliklerde bunlar oluyordu. Her iki taraf da birbirlerini suçluyorlardı… Her iki güç de birbirlerini BARIŞIN önündeki engel olarak görmekteydi.

Caputo'nun sözleri açıkça AİLEYE yani Rothschildler'e tehditti!

Dahası da var... Michael Caputo, ailenin arkasında olduğu Amerikan şirketlerine ağır yaptırım gelmesini istiyor.

Bunu Beyaz Saray'a değil, derin Amerika'ya bir rapor halinde sundu. Çok hareketli günlerin öncesindeyiz. Bu Amerika Birleşik Devletleri içinde başlayacak kasırganın, Avrupa'ya ardından da 5 kıtaya yayılacağı anlamına gelir!

Bunu görmek de hiç zor değil!

Michael Caputo çok agresif biri gibi durur. Ancak kontrolünü asla kaybetmez. DERİN AMERİKA'nın çok önemli isimlerinden biridir. Putin'in patronluğunu yapıyordu! Kim biliyordu? Kaç kişi duyuyordu?

Devam… Putin, Michael Caputo ile karşı karşıya gelmek istemediği için hep onunla ilgili olumlu konuşur. "Amerika Birleşik Devletleri için Michael Caputo büyük bir şans" sözü Putin'e aittir. Sovyetler Birliği'ni yıkan, Boris Yeltsin'in arkasındaki güç olan, Putin'e danışmanlık yapan Michael Caputo'yu o tarihlerde duyan yoktu. Kremlin'de en yetkili Amerikalı olarak dolaşıyordu. O nedenle Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ile restleşemez. Putin, Michael Caputo ile karşı karşıya gelecek söz edemez. Böyle bir adım atarsa, telefonla özür dilemesi kaçınılmazdır.

Beyaz Saray'da da artık bir odası var Michael Caputo'nun… Kremlin'de ve Beyaz Saray'da görev alan bu kadar derin bir güce sahip olan kaç kişi var? Sadece Michael Caputo bu kategoride. Onu anlamak istemeyenler olabilir.

Beyaz Saray'da birkaç kişi Michael Caputo'dan rahatsız olduğunu yüksek sesle söyledi.

Tabii ki onlar Kushner'den güç alan ekipti. Caputo göreve başlamadan önce 6 kişilik bu ekip Beyaz Saray'dan atıldı.

Yani Caputo çok güçlü. Bunu da hissettirmeye başladı.

Trump, Caputo konusunda çok açık sözlü olamaz. Çünkü 2016 Başkanlık kampanyasında Steve Bannon'a da akıl hocalığı yapan kişinin Caputo olduğunu biliyor. Trump, Kasım ayındaki seçimlerde yine başkan olmak için birçok taviz verdi, Caputo da bunlardan biriydi. Herkesle çatışan Trump, Caputo ile neden hiç çatışmadı.

Caputo'lu günler Beyaz Saray'ı daha da renkli hale getirecek. Tabi bu renklere karşı olanlar ne yapacak? Burada asıl önemli konulardan biri de bu. Tabii ki güç Caputo'nun yanında.



NOT: Michael Caputo, Mike Pompeo gibi ASKER kökenli… Rusya'yı ABD'ye yaklaştıran gücün merkezinde yer aldı… Son günlerin önemi konusu olan petrol fiyatlarındaki Rusya- Suudi Arabistan kavgasına da böyle bakmakta yarar var.

Önemli bir ekleme daha… Trump "Bir kişi isteseydi CORONAVİRÜS ABD'ye sıçramazdı" dedi. İsim vermedi!

Washington'un derinliklerinde bu ismin ÇİN ile arasından su sızmayan Nancy Patricia D'Alesandro Pelosi olduğu söylenmekte… KAVGA BU!

HER YERDE!

