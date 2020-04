Büyük akıl

ÇOK sık yazdığım bir konudan gidelim bugün de... Coronavirüs'ü de ondan sonra gelecek dalgayı da anlamaya yardımcı olacak gibi...

Evet! Jeffrey Epstein'dan ilerleyelim... Ama hiç duymadığınız bir şekilde...

Defalarca yazdığım gibi KÜRESEL SAVAŞI anlamak için Jeffrey Epstein'i ve o 'network'ü iyi anlamamız gerekiyor.

7 Temmuz 2019'da cinsel taciz suçundan sabıkası olan ABD'li milyarder işadamı Jeffrey Epstein tutuklandı. 10 Ağustos'ta da Manhattan'daki Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde intihar ettiği açıklandı. Peki Epstein gerçekten öldü mü?

Hep "ÖLDÜ" diye yazdık.

Resmi açıklama ve sonrasında yaşanan mücadele ortada...

Ancak uzun yıllar CIA ajanı olarak görev yapan, Gizli Operasyonlar Birimi'nde 3 önemli ülkede madalya alacak kadar öne çıkan ROBERT DAVİD STEELE bu konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Steele, "Epstein'ın öldüğüne dair raporların tamamının yalan olduğunu biliyorum.

Başkan Trump ile CIA'in ortak operasyonuyla bu intihar kurgulandı. Ancak Epstein, CIA'nın güvenli evinde saklanıyor. Uzmanlar da Epstein'in intihar ettiğini gösteren fotoğraflarla birkaç gün önce hastaneye girerken çekilmiş fotoğrafların birbiriyle eşleşmediğini doğruladı. Eski bir CIA olarak bu olayların nasıl kurgulandığını iyi biliyorum" dedi.

Söyleyen sıradan biri değil.

Ve bambaşka bir kurgudan söz ediyor...

Robert David Steele, geçmişte de CIA'e karşı çok önemli açıklamalar yaptı. Ancak CIA, Steele'e hiçbir yaptırım uygulamayı denemedi.

Çünkü Steele çok önemli biri.

Bilgileri sıradan değil. Hatta CIA ile ilgili öyle bilgilere sahip ki, asla Langley'den kendisine karşı bir operasyon yapılmayacağını biliyor.

Tekrar Epstein'e dönersek.

O zaman Epstein yaşıyor.

Mezarında yatan kişi de doğal olarak Epstein değil. Otopsi de kurgu.

Epstein'in Avrupa'da bir güvenli evde yaşadığı da doğru. Çünkü sevgilisi eski Mossad ajanı Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein'in kasasındaki her detayı bilmiyordu.

Önemli bilgi ve belgelere hakim olsa da hepsi onda değildi... Steele'ye göre CIA, Coronavirüs sonrası Epstein'le çok daha fazla görüşmeye başladı.

Küresel güçte çok ama çok önemli olan ABD eski Başkanı BILL CLINTON ve eşi Hillary, ABD eski Başkanı BARACK OBAMA, İngiliz Kraliyet ailesi, Rothschild ailesine ait önemli şirketlerin CEO'ları, çok önemli iş adamlarıyla ilgili öyle görüntüler mevcut ki, dünyanın geleceğini çok kolay şekillendirecek gibi...

Bill Clinton'ın kadın elbisesiyle çekilmiş fotoğrafları varsa, iş adamlarının, prenslerin nasıl görüntüleri olabilir sizce?

Elbette çok ama çok tehlikeli görüntüler.

Epstein isteseydi, ölmeden önce bu görüntülerin tamamını yayınlayabilirdi.

Ancak ölüm cezası almaktansa, belgeleri CIA ile paylaşmayı seçti.

Elbette bir talebi daha vardı. Ghislaine Maxwell'in de hayatının koruma altına alınması.

Ghislaine Maxwell ile Jeffrey Epstein'in, 20 yıllık kirli ortaklığının dışında büyük bir aşk yaşadığı da doğru.

Epstein, kirli biriydi ama o da demek ki aşık olmuş ve hala bunu rafa kaldırmamış.

CIA, büyük bir oyun kurguluyor. İçinde çok önemli siyasetçilerin olduğu bu oyun Coronavirüs'ün etkisinin geçmesinden sonra mı sahnelenecek?

Anladığımız kadarıyla virüs sonrasına hazırlık yapılıyor.

Steele de buna işaret ediyor.

İşin ilginci STEELE olayın üzerinden bunca zaman geçmesinden sonra açıklama yapıyor... CORONA'nın etkisinin azalmaya başladığı dönemde!

Steele böyle bir bilginin zamansız açıklanmayacağını bilecek kadar akıllı ve tecrübeli biri...

Coronavirüs'le birlikte Epstein'in ağına düşen herkes ağır bir darbe aldı. Artık bu kişiler çok güçsüz.

Düşünebiliyor musunuz?

Çok önemli bir başkanın, yardımcısının, iş adamının ve prenslerin ilişki görüntülerinin medyaya sızdığında neler olur?

ABD'yi yöneten önemli başkanların bu görüntüleri sizce nasıl bir etki bırakır.

Çok açık şekilde söylemek gerekirse, ya AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'nde Başkanlık Seçimi yapılmaz ya da sadece Cumhuriyetçi adayın yarıştığı akıl almaz bir seçim olur.

Amerikan halkının yaşanan ölümler ve işsizlik nedeniyle seçimi düşünecek hali de kalmadı.

Bill Clinton, Barack Obama gibi hala güçlü olan isimler bekliyor mu?

Hayır.

Onlarda kendilerine karşı atılacak adımlarla ilgili çalışmalar yapıyor. Barack Obama ile Bill Clinton, neredeyse her gün telefonla görüşme yapıyor. İş adamları da aynı şekilde.

Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'deki çok önemli hukuk büroları, Epstein'le ilgili müvekkillerine açılabilecek davalarla ilgili çalışmalara başladı. Bu olağandışı bir durum olduğunun kanıtı.

Hepsi aynı noktada birleşerek büyük bir komplonun düzenlendiğine dair bir çalışma yapıyor aslında.

Bill Clinton'a açılacak dava ile iş adamına açılacak davalara benzer savunmalar yapılacak.

Epstein'i artık herkes düşman görüyor. CIA bugün Epstein'le birlikte de çalışsa, onun bir değeri yok. CIA için sonuç önemli.

Bu kadar önemli isimler, Coronavirüs'ü değil Epstein dosyalarından endişe ediyor.

Böyle bir korkuyu ilk kez yaşadıklarından nasıl önlem alacaklarını da bilmiyorlar.

Londra'daki hukuk büroları Epstein'in suç ortakları Sarah Kellen ve Nadia Marcinkova'nın güvendiği bazı isimlere gönderdiği belgelere ulaştı.

Bu belgeler üzerinde oynamalar yapıldığı tezi de hukuk bürolarının en önemli kozu gibi duruyor.

Ama Steele açıklamalarıyla resmen sarstı. Savaşın ne kadar büyük ve derin olduğunu gösterdi...

Bakalım neler olacak?

Operasyonların şekline göre EPSTEIN'ın yaşayıp yaşamadığını anlayacağız...

Trump'ın da CIA ve Epstein'la birlikte rol alması olayları çok daha cazip hale getirmekte... Eskiye dayanan dostluklar yıkıldı demek ki!

Göreceğiz...

