Petrol fırtınası

KÖKENİ EKONOMİK olmayan EKONOMİK bir sarsıntının içindeyiz. Tüm dünya...

Öyle şeyler yazılıyor, çiziliyor ki TÜRKİYE'ye ulaşmıyor! Garip ama ulaşmıyor. Yaşadığımız CORONAVİRÜS belasının kökü sanırım TRUMP'ın gelişine kadar uzanmakta. Sonrasında yaşanan "RUSLAR SEÇİMLERE MÜDAHALE ETTİ, Trump'ı BEYAZ SARAY'a KREMLİN gönderdi" kavgası ve savaşı da işin diğer boyutu...

Hatırlayın, Demokrat OBAMA zamanında RUS görevliler konvoylarla ABD'yi terk etmişti... Bir el DERİN ABD ile DERİN RUSYA'nın İTTİFAKINA KARŞIYDI...

Önceki gün gördünüz!

PETROL fiyatları SIFIRIN ALTINA İNDİ! Bu olacak iş mi?

Hangi akla hizmet? Neden böyle oldu? Amaç ne? SORU ÇOK!

Belli ki büyük savaşın cephesi!

Bu savaş ne kadar sürecek?

Belki aylarca. Öne çıkan iki isim var aslında! Putin ve Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman... Putin ve DERİN RUSYA Suudiler'in 1980'lerdeki büyük üretim dalgasıyla Sovyetler Birliği'nin yıkılmasında önemli rol aldığını unutmuyor. Nisan ayının başına kadar ÜÇ YILLIK BİR ANLAŞMA vardı! İki önemli oyuncu kavga etmiyordu!

Güçlerini birleştirdiler, üretimi ve fiyatı belli düzeyde tutmaya özen gösterdiler. Ancak bu bozuldu!

Bilinmeyen nedenle bozuldu!

Suudiler yavaşlayan petrol talebi karşısında fiyat istikrarını korumak için üretimlerini daha da kısmak istedi. Ruslar ise ısrarla karşı çıktı. Daha fazla üretim yapmak istiyorlardı. Kıyamet bu noktada koptu!

Bunun üzerine Suudiler Ruslar'a bir ders vermeye kalkıştı.

Günlük ilave 2.6 milyon varil ham petrol sürüp piyasayı boğdular.

Ruslar'ın hayati müşterisi olan AVRUPA'ya göz kırparak fiyatları düşürdüler. Rusya'yı gelirden edip sarsmak için... Takip eden birkaç gün içinde ham petrol fiyatları yüzde 30 düştü. Suudiler'in Ruslara vermek istediği mesaj netti: "Fiyatlar şimdi ikimiz için de düşük. Ancak pazardaki payımız daha yüksek. Konuşalım mı?" Moskova cevapta gecikmedi:

Petrol dışında da gelirimiz var.

Bu fiyata çok daha uzun süre katlanabiliriz. Ya siz?" Rus Merkez Bankası'nın geçen yılki raporu varil başına 25 dolarlık petrol fiyatının EKONOMİYİ durgunluğa götüreceğini söylüyordu. PUTİN neden böyle bir meydan okuma yapıyor, cebindeki parayı adeta yakıyordu! Bunun ekonomik açıklaması yoktu. Bilen de yoktu!

ARKA PLANDA BÜYÜK BİR ANLAŞMA VARDI VE HERKES O ROLÜ İCRA EDİYORDU... Talep az olsa da petrol üretimini artırmak hangi aklın ürünüydü! Makul değildi.

CORONAVİRÜS'le birlikte yeni sistemin inşası için her iki taraf da üzerine aldığı rolü yerine getiriyordu... OLAY BUNDAN İBARETTİ...

Açalım isterseniz... ABD'ye uzanalım... İKİ BÜYÜK BAKIŞ AÇISINDAN bugün birini buraya taşıyalım.

Coronavirüs hiç kuşku yok ki bugüne kadar dünyayı şekillendiren aileler için de korkuya neden oldu. Amerikan Merkez Bankası FED'i yöneten 8 aile... Böyle yazılır, çizilir. Kabul de edilir...

Peki gerçekte bu böyle mi?

Bu ailelerden bazıları ABD'de, diğerleri ise Avrupa'da yaşıyor. En azından salgın öncesi böyleydi.

Goldman Sachs ailesi, Warburg ailesi, Lehman Brothers ailesi, Lazard ailesi, Kuhn Loebs ailesi ve Moses Seifs ailesi. Bu 6 ailenin 3'ü Rothschild ailesine, diğer 3'ü de Rockefeller ailesine bağlıdır.

Onlardan emir alır. İddialar hep böyledir. CORONAVİRÜS ile sarsılırken garip bir açıklama geldi! Rusya tarihinin önemli tenisçilerinden Marat Safin'den...

Coronavirüs hakkında konuşan Safin, "Bence tüm insanlığı bir çiple yönetecekler. Bunun startı verildi. Yıllar önce Davos'ta konuştular, gizlemediler. Bill Gates, 2015'te insanlığın yakın gelecekteki düşmanının nükleer savaş değil bir virüs olacağını söyledi. Bence her şeyi en başından biliyordu.

Yakında hepimizin derisinin altına çip yerleştirecekler.

Tüm dünyayı eve hapsettiler, bu da plan dahilindeydi.

Bence politik liderlerden daha büyük ve güçlü aileler var.

Rothschild ve Rockefeller aileleri en bilindikleri, ancak onların da arkasında hiç bilinmeyen birileri var. Ben yorum yapmıyorum, bildiklerimi ilk kez söylüyorum" dedi.

Marat Safin, sık sık Rusya Devlet Başkanı Putin'e gider. Onu çok sever ama medya önünde de eleştirir. Yani Safin ailesi sıradan değildir. Babasi Mikhail Alexeivich Safin, Putin'in eski dostudur. Sıradan bir aile hayatı vardı. Buna rağmen Safin ailesi derinliklerde dostları olan bir ailedir. 6 aile FED'de güçlü ama onlar da iki aileye, Rothschild ve Rockefeller'e, bağlı. Peki Rothschild ve Rockefeller kime hesap veriyor?

Çok önemli günlerden geçiyoruz. CORONAVİRÜS hayatları alıp giderken dehlizlerde olup biteni ıskalıyoruz.

Göremiyoruz. FED'deki 8 aile ile birlikte onların tepesinde yer alan 3 aile de bitirilecek. O 3 ailenin üzerindeki 2 aile de yani toplam 13 aile için hesap vakti geldi.

BUNLARI ÖNEMLİ İSİMLER YAZIYOR ABD'de...

Petrol şirketlerine operasyon yapmak çok kolay değil. Petrol fiyatlarının düşmesi aslında onlara son uyarı. Anlamazlarsa daha da sertleşecekler. Petrol sıradan olabilir. Çok yakında Amerikan petrol şirketleri hedef alınacak.

Petrolle 50 yıldır dünyayı yöneten aileler için en zor savaş başladı.

Aileler petrolle liderleri, liderler üzerinden de ülkeleri, doğal olarak dünyayı yönetiyorlardı.

Buna kimileri derin Amerika diyor, ancak ben onları gerçek Amerika'nın sahibi olarak görmüyorum... BU YORUM DÜN ya da BUGÜN yapılsa çok sıra dışı bulunmaz. ANCAK BU YORUM 1 NİSAN'DA YAPILDI!

Yani yaklaşık üç hafta önce! Fol yok yumurta yokken! Bu nedenle dünya için yapılan iki farklı BÜYÜK GÖRÜŞTEN ilki olarak bunu tercih ettim... Bu nedenle de paylaştım...

Devam...

Petrolün devri önümüzdeki birkaç yıl için kapandı.

Sonrasında bu sistemin bir süre daha farklı aileler üzerinden gitme ihtimali de var. Burada en fazla etkilenecek olan yine bizleriz. Çünkü hiçbir zaman bizi düşünmeyecekler. Derin Amerika insanoğlunun daha iyi şartlarda yaşaması için Coronavirüs'ü ortalara bırakmadı. Yaklaşık 8 milyar olan nüfusun kademeli olarak 5 milyara düşürülmesi için küçük bir deneme yaptı.

Artık virüsler Google gibi, su gibi hayatımızın gerçeklerinden olacak. Virüslerle yaşamaya alışacağız. Yeni dünya maalesef bize çok mutluluk vaat etmiyor.

Bunu bilerek geleceğimizi daha doğru planlayabiliriz. Burada Bill Gates aslında sıradan bir figür. Ona söylenenleri kameralar önünde tekrarlıyor.

Yani ipleri Derin Amerika'da olan ve kullanılan kişilerle aynı sonu yaşayacak. Eğer bu görüş kazanırsa DERİN AMERİKA kendi ortaklarını belirledi bile...

Yeni sistemi de...

RUSYA ve SUUDİ ARABİSTAN arasındaki petrol ve fiyat savaşına da böyle bakmakta fayda var!

Başka nasıl izah ederiz!

Rusya ile Suudlar da aileler ve DERİN AMERİKA arasında tercih yapmış belli ki!

Bakalım neler olacak!

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