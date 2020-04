Hesaplaşma

CORANAVİRÜS'DEN devam edelim. Farklı açıdan ama… Bir suikastın üzerinden gidelim. Komşumuzdan yola çıkıp YENİ DÜNYA DÜZENİ'ne uzanalım...

14 Kasım 2019 gecesi İran istihbaratının eski üyesi olduğu iddia edilen rejim muhalifi Mesut Mevlevi, İstanbul'un göbeği Şişli'de arkadaşıyla yürüdüğü esnada sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı.

11 el ateş eden saldırgan kaçtı.

Mevlevi ise hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak TÜRK İSTİHBARAT birimleri de devreye girdi. Pek çok isim yakalandı. Ancak olayın arka planı GİZ olarak kalmaya devam etti… ŞİŞLİ'deki cinayet biz bilmesek de WASHINGTON'u derinden sarsıyordu. Çünkü İranlı Mesut Mevlevi'nin öldürülmesi doğrudan Mike POMPEO'ya mesajdı... İranlı Mesut Mevlevi, silahlı saldırıda infaz edilince ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun İstanbul'daki en önemli gücü elinden kayıp gitti. İran Devrim Muhafızları'nın tüm derin yapısını, Kasım Süleymani'nin attığı her adımdan haberi olan Mesut Mevlevi'nin öldürülmesi dengeleri değiştirdi.

Mesut Mevlevi'nin infazı ile Kasım Süleymani suikastı arasında yaklaşık 50 gün olması da aslında bu iki cinayetin birbiriyle bağlantılı olduğunu gösteriyor. Mesut Mevlevi'nin, CIA Direktörü olduğu günlerden önce de Pompeo'nun ekibine rahatlıkla ulaştığı iddialar arasında. Ancak bir gerçek var ki, dünyanın birçok kentinde İranlı muhalifler ölürken sessiz kalan Pompeo'nun sadece Mesut Mevlevi öldürüldükten sonra açıklama yapması tesadüf değil.

Mike Pompeo, "İranlı diplomatların Türkiye'de bir muhalife suikast yaptıklarına dair haberler rahatsız edici ancak görevleriyle tamamen tutarlı. İranlı diplomatlar terör ajanıdır" dedi. Peki Pompeo bu açıklamayı neden yaptı. Hem de İran Merkez Bankası Başkanı Himmeti'nin IMF ile yaptığı 5 milyar dolarlık kredi görüşmeleri sırasında… Yani Pompeo, İran'ın köşeye sıkıştığını ve bir daha asla sesinin çıkmaması için IMF'ye açıktan mesaj yolluyordu. IMF Başkanı Kristalina Georgieva'ya mektup yazarak yardım isteyen İRAN MERKEZ BANKASI BAŞKANI Abdunnasır Himmeti, o gün bugün cevap alamadı!

IMF, haftalardır İran'ı oyalıyor.

Bugüne kadar 11 talepte bulunduğu biliniyor. Kasım Süleymani konusunun bir daha açılmaması gerektiğine kadar talepler İran'a söylendi. Ancak hala IMF gerekli adımı atmadı.

Coronavirüs salgını her geçen gün artarken, Pompeo'nun ABD Başkanı Trump'tan 10 kez daha aktif olduğunu biliyoruz.

Geçtiğimiz hafta yazdığım BAGRAM'daki ÇİNLİLERLE görüşmeyi de unutmayın!

Dışişleri Bakın Pompeo 15 Mart-1 Nisan arasında 40 farklı ülkenin dışişleri bakanları ve devlet başkanlarıyla çok önemli görüşmeler yaptı. Pompeo, Yeni Washington'ın yükselen sesi. Trump'ın vitrin olduğunu düşünürsek, esas iş bitiren taraf Pompeo... O nedenle ABD'nin yapmak istediklerini anlamak için bakılması gereken ilk isim Pompeo... Gittiği yerlere, görüştüğü isimlere bakarak açıklamalarını, ziyaretlerini ve adımlarını farklı bir gözle okuyabiliriz. İçerdiği mesajlar deşifre edilebilir.

Pompeo, Ocak ayının ilk günlerinde yani Kasım Süleymani suikastından hemen sonra İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ve Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'la bir görüşme yaptı. Ardından İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Çin Komünist Partisi Politbüro üyesi Yang Cieçı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani gibi 40 ülkenin önemli isimleriyle görüştü.

Pompeo, açık şekilde yakında ortaya çıkacak bir 'acil durum' ve sonrasında yeni düzene geçileceğinin şifrelerini söyledi.

Pompeo medyum olmadığına göre bir şeyleri biliyordu demek ki! Biz bilmesek de o biliyordu. Ve trafik bunun içindi zaten. 7 Ocak'ta Coronavirüs'le ilgili Çin'den ilk açıklama geldi.

Sonrasında yavaş yavaş salgının etkileri arttı, günümüze kadar geldik. Yaklaşık 2 milyon vaka, 120 bin ölüm. Bu salgının etkisi daha da sürecek. Sağlık endişeleri elbette çok önemli, ancak hala birilerinin anlamadığı dünyanın yeni bir düzene geçiyor olması.

Siyasetin tekrar dizayn edildiği, iş adamlarının yenilerinin beklendiği, şirketlerin ya evlilik yapmak zorunda olduğu ya de el değiştirdiği, 50 yılı aşkın süredir dünyayı bağımlı hale getiren petrolün artık emekliye ayrılmaya başlaması, Avrupa Birliği'nde sıkıntıların ortaya çıkması, ekonomik buhranın ciddi şekilde hissedildiğini görüyoruz. Hepsi CORONA ile başladı...

Açıkçası birkaç kişi dışında kimse nasıl bir dünyaya doğru gittiğimizi bilmiyor. Endişe ve korku her zaman etkili bir silahtır.

İnsanları korkutarak birçok kararı aldırabilirsiniz. Şimdi Coronavirüs aşısı bulunduğu anda belki de 5 milyar kişi aşı yaptıracak.

Virüslere karşı bir ilaç geliştirildiği açıklanırsa, 5 milyar kişi bu hapı yutacak.

İnsanlar tüm eski alışkanlıklarını kenara bırakacak. Aslında herkes kendine yeni format atacak. Dünya da kendini yeniliyor ve format atıyor. Yeni sistem Washington merkezli görünüyor. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin de Coronavirüs'ten en çok etkilenen ülke olduğunu düşünürsek, Washington'daki kavganın da ne kadar büyük olduğunu görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde paranın merkezi New York'tur. Diğer önemli kentlerin başında Houston gelir! PETROLÜN can damarıdır burası. Daha sonra Los Angeles ve Washington. Houston'da resmi olarak bir, ancak gerçekte 2 kişi hayatını kaybetti. New York resmen çökerken, parklar morga dönüştürülürken cesetler ortaya saçılırken Houston'da CORONAVİRÜS etkisi niye yok? Neden düşünün! Çünkü artık petrolün bir önemi kalmayacak.

Yeni dönemde PETROL de oradan elde edilen gelir de yok!

Ortadoğu da başka formata bürünecek yani... Bu bizim için yeni formatı da beraberinde getirecek...

Houston, New York ve Washington'dan sonra en çok Çinli'nin ziyaret ettiği kentlerden biri. Her sokakta ÇİNLİ göreceğiniz bir kent! Ancak vaka yok denecek kadar az! Dünyayı şekillendiren Hollywood'u içinde barındıran Los Angeles ciddi Coronavirüs sıkıntısı yaşıyor.

New York ve Washington'da da büyük çok büyük panik var. Yani kentler seçilmiş. ABD kendine de format atıyor. O nedenle Derin Amerika'nın planı şu ana kadar sorunsuz şekilde ilerliyor.

Parayı ve gücü elinde bulunduran NOKTALAR en çok etkilenenler!

VİRÜSLE Yeni Dünya Düzeni kuruyorlar... Trump içeride Pompeo dışarıda! Bu iki isim bize yeteri kadar ipucu vermekte... İyi izleyin!



NOT: Mesut Mevlevi cinayetinin ucu Washington'a kadar gitti.

Tamam! Peki bu cinayetten bir iki gün önce kim öldürüldü?

Hatırlayın! Çok önemliydi çünkü... EVET! İngiliz ajan James Le Mesurier infaz edildi...

Karaköy'deki evinde! Olaylara bir de buradan bakın isterseniz!

