Kim kazanacak

DÜNYANIN istikametini anlamak için öncelikli olarak bakılacak iki adres vardır. Bunlar Washington ve Londra'dır! Bu iki başkenti Türkiye'nin yakın tarihinin içinde de bulursunuz. Her taşın altına bunların izi vardır. İki büyük güç, iki büyük akıldır.

Hem dünyada savaşırlar, hem yan yana dururlar, hem de Türkiye için mücadele ederler... Kabaca İKİ İNGİLTERE, İKİ DE AMERİKA vardır. Kendi içlerinde de çelişirler, mücadele ederler ve bir noktada anlaşırlar...

BREXIT, AVRUPA'nın Londra'dan mahrum kalmasıydı. Zaten öteden beri Fransa-Almanya pek İngiltere'yi istememişti.

Ama buluştular. İngiltere PARASINI koruyup geldi.

Parasını alıp çıktı da...

Avrupa'daki borçların büyük bölümü ROTHSCHILD ailesinin yönettiği kuruluşlaradır.

Sanırım bu gerekçeden dolayı İSPANYA ilk adımı attı.

Başbakan Pedro Sanchez "İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ABD'nin yaptığı MARSHALL yardımının benzerine ihtiyacımız var.

Ayakta kalma şansımız az...

Vatandaşlarımız ölüyor.

Hastanelerde yer yok" dedi. AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen de aynı görüşlere destek verdi: AVRUPA İÇİN MARSHALL PLANINA

İHTİYACIMIZ VAR... Bu doğrudan AİLELERE başkaldırıydı!

Avrupa, Amerika'dan resmen yardım beklerken İngiltere içten sarsılıyordu. İki önemli isim, gelecekte kritik roller üsleneceği söylenen iki isim CORONA ile tanıştı.

Olacak iş değildi ama oluyordu.

Hem Prens Charles, hem Başbakan Boris Johnson CORONA oldu. Hastalandılar...

Johnson'un bir daha göreve dönemeyeceği konuşulmakta.

Avrupa'da bunlar yaşanırken dün burada yazdığım gibi Pompeo AFGANİSTAN'a gitti ve orada DERİN ÇİN ile buluştu...

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, TALİBAN mazeretiyle gittiği KABİL'de Çin ile masaya oturdu... Eski dönemlerde bu işi Kissinger yapardı. Şimdi Pompeo yapıyor... Görüşme sızdıktan sonra bazı isimler de fısıltılarla konuşulmaya başlandı... Çin'de rejimin, devletin, ordunun arkasında olan 3 GÜÇLÜ isim BAGRAM ÜSSÜ'ne inmişti...

Bu 3 isim CİNPİNG'i ölünceye kadar görevde tutmak isteyen BLOKTU!

Wang Huning, Han Zheng ve Zhao Leji Afganistan'daki Bagram Hava Üssü'nde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü. Çin'e hayat veren bu ÜÇLÜ Pompeo ile oturdu, konuştu. Wang Huning, Han Zheng ve Zhao Leji'nin, Çin'in en güçlü isimleri olduğu biliniyor. Bu kadar güçlü isimlerin birlikte Pompeo'ya gitmeleri, Coronavirüs'le başlayan süreç kadar önemli.

Pompeo, Çin'i bitirmekle tehdit etti. Gerçekten de Çin çok zor durumda. Aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri de zor durumda.

Ancak objektif olarak bakıldığında arada ciddi bir fark görmek mümkün.

Çin büyük bir güç de olsa ABD'ye karşı elinde kozu olan, yaptırım gücü olan bir ülke değil. ABD ise Çin'in kan dolaşımını yavaşlatacak güce sahip. Hatta açacağı TRİLYONLARCA DOLAR'lık CORONA davalarıyla Pekin'i sarsacak kadar usta oyuncu...

Burada Çin'in başlıca eksikliği birlikte yürüdüğü İNGİLTERE ile FRANSA'ya çok güvenmesi oldu...

İngiltere ile İPEK YOLU'nda, Fransa ile de BÜYÜK AFRİKA PROJESİ'nde birlikte yol alacaktı. Ancak CORONAVİRÜS belası işleri, dolayısıyla ittifakları da değişime zorladı. Şu an için ne İNGİLTERE ne de FRANSA Çin'le huzur içinde yürüyecek gibi duruyor.

Çünkü Çin, Prens Charles ve Başbakan Boris Johnson ile anlaşmıştı. Aynı anlaşma Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'la yapılmıştı.

Ancak ne Prens Charles, ne de Johnson şu anda etkin. Macron ise maske bile bulamıyor.

Bakanları, halka "Elinizde maske varsa, hastanelere teslim edin" diyor.

BAGRAM'da Pompeo ile buluşan 3 önemli Çinli'den biri olan HAN ZHENG, Boris Johnson'un yerine gelecek gibi duran Dominic Raab'ı yakından tanıyan bir isim... Bu büyük anlaşmanın devamını sorduğunda Raab, olumsuz cevap verdi. Yani Bagram Hava Üssü'ndeki görüşme ve sonrası Çin için pek olumlu geçmedi.

Sinyallere göre Kraliçe II. Elizabeth de DERİN AMERİKA ile çalışmak istediğini ilan etmiş durumda. Ve Kraliçe, Pompeo ile yürümekten de keyif alan biri... Raab da DERİN ABD ile birlikte yürümenin kendileri için doğru yol olduğunu düşünmekte. Dağılan AVRUPA'nın yeni patronunun da bu yolla Londra olacağını öngörmekte...

Peki Çin bundan sonra ne yapacak? Wang Huning, Han Zheng ve Zhao Leji'nin raporuna göre Avrupa Birliği dağılsa da o ülkelerle yine eskisi kadar güçlü ilişkilerini sürdürmek zorundalar. Ancak AFRİKA için de İPEK YOLU için de Avrupa'yı bütün olarak yanında bulamayan ÇİN çok zorlanacaktır... İTALYA burada kritik önemde ülke.

Onlar da PARASIZ ve güçsüz durumdalar. ABD'nin vereceğine şimdiden razı olmuşlar. İspanya ve Fransa'yı kattığımız zaman AKDENİZ, ÇİN için hayal olur...

Ayrıca Boris Johnson'ın 45 gün boyunca 10 Numara yetkilerini kullanamayacak olması, İngiltere'nin bu sürede Çin'den kopacağını gösteriyor.

Başka önemli bir işaret daha var!

Bilenler hatırlayacaktır...

Henry Jackson Derneği...

İngiliz dış politikasında etkili bir kuruluştur. Sözleri her zaman ağırdır. Ve karşılık bulur. Henry Jackson Derneği, Dominic Raab'a bağlıdır. Bu dernek CORONAVİRÜS'ü yaydığı, gizlediği, binlerce insanın ölümüne neden olduğu ve ekonomik yıkıma sebebiyet verdiği gerekçesiyle ÇİN'e BÜYÜK DAVA AÇILMASI gerektiğini söylemekte. Dominic Raab'a trilyonlarca dolarlık dava açılmasıyla ilgili Henry Jackson Derneği'nin rapor hazırlaması emrini ise Kraliçe II. Elizabeth verdi. Raab tek başına böyle bir şey yapamazdı zaten...

DERİN AMERİKA şu an itibariyle KRALİÇE'yi yanına almış gibi durmakta... Ya da Kraliçe, oğlu Prens Charles'a rağmen ABD'nin yanından ayrılmak istememekte... Dünya üzerindeki her projeyi iki başkentin gölgesinde konuşmak durumundayız. Bu günümüzün en büyük gerçeği... Trump DERİN AMERİKA'nın rotasına girdi ve ailelere doğrudan savaş açtı. FED en güzel örneği...

Peki İngiltere'de neler olacak?

Bunu da yaşayıp göreceğiz...

Sürprizlere gebe olduğu aşikar!

Ancak DERİN AMERİKA başta ÇİN olmak üzere kimseye olan borcunu ödemeyeceği gibi üzerine TAZMİNAT almanın hesapları içinde... Avrupa ve Afrika da işin bonusu! Bir taş 5 kuş misali...

CORONAVİRÜS herkese kaybettiriyor gibi durmakla birlikte sonunda kazanan ortaya çıkacaktır.

Büyük KARLA hem de...

Bekleyip görelim...

