Yeni dava

OLAYLARI değerlendirirken yakın geçmişi yanımızda taşımamız gerekir. Pek çok kılıç çekildi çünkü. Şıkırtılarını unutmadık...

ABD'yi iyi takip edenler uzun zamandır konunun ÇİN olduğunu hatırlayacaktır.

Giden Savunma Bakanlarına baksak yeterli olacaktır...

Derin Amerika Çin üzerinden aileleri hedef alıyordu. Yıllardır da hazırlık yapılıyordu...

Geçtiğimiz günlerde de yazdığım gibi tam bu noktada Başkan Trump'ın çıkışı hayati önem taşıyordu..

ABD Başkanı Trump'ın, "Çin virüsü" sözü sıradan değil, çok önemli bir planın ilk adımıydı.

Çin'i sıfırdan büyütüp, Süper Güç illüzyonuna büründüren Washington'ın kendisiydi.

Ancak Çin, bu illüzyonu gerçek sandı. Pekin'de ABD'nin 50 ülkeye bölünmesi konuşulmaya başlandı. Elbette Çin'in bunu tek başına başarması mümkün değildi.

Ancak dünyayı yöneten aileler de ABD'nin birkaç eyaletinin ayrılması fikrine sıcak bakıyordu. Trump düşmanı New York'un ilk ayrılacak eyalet olması da kararlaştırılmıştı.

Ancak bu elbette çok ama çok zor bir durumdu. New York'ta Rothschild ailesi güçlüydü. Ancak bir eyaleti, ülkeden ayırabilecek güce sahip değildi.Çin daha da ileri gitmeye başlamıştı.

Asya'daki Amerikan askerlerinin kıta dışına çıkmasını istiyordu. Bunu açıkça ilan ediyorlardı. Aynı şekilde AFRİKA'da Fransa ile anlaşan Çin, Amerikan askerlerini burada da istemiyordu.

Bu kararlar arka arkaya alınıyor İpek Yolu da hızlı bir şekilde ilerliyordu.

Çin, Rusya ve İran bloğuna İngiltere, Fransa ve İtalya kapı arkasından destek veriyordu. İngiltere, Fransa hatta İtalya, petrole bağımlı bir Çin'in asla süper güç olamayacağını biliyordu.

Kendi aralarında pek çok kez savaşmış devletlerin tecrübesi önemliydi. İşte bu planlar hızlı şekilde ilerlerken, ABD Coronavirüs'ü sahaya sürdü. Öncelikli hedef Çin'di. Çin büyük sarsıntıya yakalandı. Çin'in artık bir daha eski günlerine dönme ihtimali yok. En azından çok zor.

Çin'den sonra hedefin İran, İtalya, Fransa ve İngiltere olması tesadüf değildi.

Tabii ki bu arada ABD de Coronavirüs'ten etkilenecekti.

Çünkü ABD, ikinci adımı devreye sokmalıydı.

Kayıtdışı rakamlara göre Coronavirüs, Rusya'da da binlerce can aldı.

Ancak Rusya bunu gizliyor.

Şimdi ikinci plan başlatıldı.

Yavaş yavaş...

Florida'da çok önemli bir hukuk bürosu. Hatta BEYAZ SARAY'da görev yapmış çok önemli isimlerin ortak olduğu bu hukuk bürosu, Çin'e dava açtı. Şimdilik sadece dava açıldı.

Washington, Çin'den 3 trilyon dolarla 9 trilyon dolar arasında bir tazminat almayı planlıyor. Boşuna Trump, "Çin virüsü" demedi yani...

Birkaç trilyon dolarlık tazminat, Çin'in dağılmasına kadar giden süreci başlatır.

Çin bu durumu görüyor.

Elinde koz var mı? Yok.

Çünkü ABD; bugün Çin'e ambargo başlatabilir.

Günümüz itibariyle Çin hiçbir şey üretemiyor.

Üretme ihtimali de yok.

Çünkü Çin, ABD isterse üretebilir. ABD, Avrupa'yı da Çin'e karşı engelleyebilir.

Bugün hangi Avrupa ülkesi Çin malına talip olabilir. Çin'in ABD ve Avrupa'ya ihracatı yüzde 85 düştü. Bu rakam daha da yükselecek. Ardından Çin'e tazminat şoku. Hem de trilyonlarca dolar. O nedenle Çin'in geleceği Washington'ın kararında yatıyor.

Laboratuvar virüsünün dışında hiçbir doğal virüs birkaç gün içinde yaklaşık 90 ülkeyi aynı anda enfekte edemez. Bütün uzmanlar bunun mümkün olmadığını söylüyor. Yani bu virüs laboratuvarda hazırlandı, Çin'den dünyaya yayıldı.

Merkezinde de Washington vardı. Ancak bunun pek bir önemi yok.

Bu virüs Wuhan'dan çıktı.

Çin bu virüsün Amerikalılar tarafından yapıldığını söylüyor. Kaç kişiye ulaşabildi.

Kaç kişiyi ikna edebildi.

Ancak ABD, "Çin virüsü" dedi, konu kapandı.

Şimdi ABD'de her geçen gün artan vakalar ve ölümler, aslında Çin'in düşünmesi gereken konuların başında geliyor.

Çünkü ABD'de siyasal gerilim arttıkça, Çin hedef olacak.

Çin'in bu rüzgara karşı koyabilecek gücü yok ki.

Zaten hiç olmamıştı ama ortaya çıkartılan illüzyon, Çin'in kendisini de başka boyutta görmesine neden oldu. Çin'i de tuzağa düşürdüler.

Washington'ın olmadığı bir İpek Yolu mümkün değildi.

Son 3 yılda alınan kararlar hem Washington'ın oyun dışına atılması içindi.

İşte Çin'i ortaya atan aileler, PEKİN'in sonunu hazırladı. ABD olmadan Çin yoktu. Bunu Pekin'in anlamaması da şaşılacak bir durumdu. Çin Devlet Başkanı Xi Jinpeng, geçen yıl İtalya'da, "Yeni bir dünya geliyor. Çin yeni dünyanın en önemli itici gücü olacak" demişti.

Bu da Washington'a meydan okumaydı. Hala bu meydan okuma anlaşılır gibi değil.

WASHİNGTON, virüs çıkarmasa bile Çin'i bitirebilecek güce sahipti.

Ancak virüsle yeni bir düzenin geldiğini görüyoruz.

Çin'in ülke dışına medikal yardım yollaması başına gelecekleri engelleyemeyecek...

En kötü durumdaki İtalya bile dava açacak izleyin...

Diğerleri de...

Çin ÖTEKİ olarak yaşayacak...

Yeni dengenin yeni frekansı bu olacak...



NOT: 5. Cadde'de oturan Trump, BAŞKAN seçildikten sonra bütün New York protesto yürüyüşüne çıkmıştı. New York yani Wall Street Başkan Trump'ı istemiyordu...

Coronavirüs'ün vurduğu şehir şimdi ıssız! Garip!

