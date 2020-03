Dolar hesabı

DÜNYA eve kapandı...

Fabrikalar durdu, otoyollar boşaldı, ofisler sessizliğe büründü, okullar ara verdi, spor karşılaşmaları ertelendi, NBA stop etti, magazin sustu, sinemalar devreden çıktı, ozon tabakası nefes aldı, kirlilik azaldı, dünya kendine gelmeye başladı...

Herkes haklı olarak "NELER OLUYOR, NEREYE SÜRÜKLENİYORUZ" sorusunu cevabını merak etmekte. Eve kapanan, işini kaybeden, servetinin erimesini izleyen herkes için bu en anlamlı soru!

Yerli yabancı pek çok yoruma bakıyorum.

Herkes dili döndüğünce doğruları söylüyor, gayret ediyor. Ben de bir gazeteci olarak kendi penceremden gördüklerimi paylaşmaya çabalıyorum. Amacım farklı bakmayı da sağlamak. EN azından tetiklemek...

Amerika Birleşik Devletleri'nin son 30 yılda hangi olaya hangi tepkiyi verdiğini iyice NOT ettim.

Önemli olanın DOLAR olduğunu bilirim. Bu nedenle en başından beri yaşananlara CORONAVİRÜS diye değil EKONOMİKVİRÜS diye baktım... Zihnimde bunu yeşertince ABD içinde ipuçları aramaya koyuldum.

Her gün yaptığım gibi... Ve EKONOMİK olarak bir hazırlık içinde olduklarını gördüm. Amaca ulaşırlar mı ulaşamazlar mı onu bilemem.

Ama planları tamamen ekonomik... Başka devletlerin parasıyla imparatorluk kuran ve yöneten güç, değişim için PARADA değişime gidecekti.

Gördüğüm buydu...

Coronavirüs'ün etkisi daha ne kadar sürecek? Dünya bu sorunun cevabını merak ediyor. Ancak öyle anlaşılıyor ki Coronavirüs, Amerika Birleşik Devletleri'nde de etkili olacak. Ciddi ölümler sonrasında gerilemeye başlayacak. Akıllara gelen diğer soru şu! CORONA'ya karşı ilaç yok mu? ABD'de bazı özel isimler şöyle cevap veriyor: Küba'da yıllar önce geliştirilen Interferon Alfa 2b, Amerikan İlaç Dairesi tarafından da Covid-19'u yok ettiği onaylandı. Interferon Alfa 2b kullanan yaşlı hastalar dahi iyileşti. Ancak bu virüsü kurgulayan ekip, etkilerinin birkaç ay daha sürmesini istiyor.

Yani iddiaya göre COVID-19'u bitiren ilaç var ama zamanı bekleniyor...

İlaç var ya da yok...

Ama plan başarılı bir şekilde ilerliyor. Birçok ülke ekonomik anlamda köşeye sıkıştı. Derin Amerika, yeni sistemde 150 ülkenin tamamen kendilerine bağımlı olmasını istiyordu. Sistem yavaş yavaş oraya doğru evriliyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Coronavirüs'le ilgili, "Bu ekonomik savaşta zafer bizim olacak" dedi. Fol yok yumurta yokken bu neyin nesiydi! Beni heyecanlandıran nokta burasıydı. ABD Dışişleri Bakanı açık şekilde bu işin merkezinde ekonominin olduğunu söylüyordu... Bu savaşın karşısında da bir gücü işaret ediyordu.

Benim gördüğüm ABD'nin bu savaşa birkaç yıldır gizliden gizliye hazırlandığı yönünde. Trump bunun işaretini fazlasıyla verdi...

Mike Pompeo'nun ülkenin çok önemli ekonomistleriyle OCAK ayında yaptığı toplantı gizliydi. Ekonomik çöküş sonrası en hızlı toparlayacak ülkenin ABD olduğunu gördü.

GÖRDÜLER! O toplantının yapıldığı günlerde Covid-19'u kimse bilmiyordu. Çin de bu salgını açıklamamıştı. Ancak Pompeo, ekonomistlere, "Birkaç ay içinde bilinmeyen bir cisim ekonomik krize sürükleyecek. Her ülke etkilenecek. Biz de doğal olarak. Ancak en hızlı şekilde güçlenecek ülke de biz olacağız" dedi.

Şimdi hiç kimse çıkıp VİRÜS'ün ABD ekonomisine darbe indirmediğini söyleyemez... ABD; dibe vuran ekonomiden sonra hızla yükseleceğine inanıyor. Bu nasıl olacak? Dolar basma yetkisi olmayan ABD Hazine Bakanlığı da bu garantiyi veriyor. Demek ki yakında yeni bir sisteme geçiliyor.

Merkezde ABD'nin olacağı ama FED'in olmayacağı yeni bir sistem. DERİN AMERİKA kendisiyle birlikte herkesi aşağı çekecek ve sonra kendileri en tepede olacak! OYUN BU! AMAÇ BU!

Paranın yine en büyük güç olacağı ama FED'in olmadığı bir sistem amaçlanmakta.

Belli ki SİSTEM kurulmuş, hazır! Pompeo'yu bile dikkatle izlerseniz bunu anlarsınız... Eğer böyle olursa FED Amerikan Hazine Bakanlığı'na bağlanacak ve yapısı tamamen değişecektir.

Bir daha kimse FED'in ismini duymayacaktır. Açıklama yaparken görüş beyan ederken görmeyecektir.

Nihai amaç bu olsa da baştan beri kolay olmayacağını da ekliyorum...

Çünkü ABD'nin en zengin 500 işadamından 490'ı buna itiraz edecek. Çünkü onlar FED'in bu yapısıyla zengin oldu. Aksi durumda hepsi servetlerini kaybedecek.

Belki de bir günde pek çoğu sıfırlayacak. O nedenle yeni sisteme geçmek sancısız olmayacak. Derin Amerika bunu düşünürken Steve Ballmer, Phil Knight, Ray Dalio gibi zenginler listesinde adı olan ama hep geri planda kalanlar şimdi birbirleriyle yeni sistemi konuşuyor. Kendilerine karşı bir operasyon ihtimalini değerlendiriyor. Eğer böyle bir durum yaşanırsa, ABD'deki her zengin işadamının 150 ülkede yansıması vardır.

2020 BAŞKANLIK seçimlerine pek fazla bir zaman kalmamışken KESKİN kararlar alınır mı? Asıl soru bu!

Şunu iyi biliyorum!

Coronavirüs'ü organize eden ekip, ABD'de iç kamuoyunun ciddi etkileneceğini biliyordu.

Resmi ağızların "200 bin Amerikalı ölecek" derken ülkede tansiyonun ne kadar tırmanacağı ortada! Bu süreçte Trump'ın da zarar göreceğini kestirmek zor değil.

İşi tesadüflere bırakmadan giden bir AKILLA karşı karşıyayız... Dünya eve kapandı, DEVLETLER tek söz sahibi... Her patron evinde, malikanesinde, şatosunda, sarayında! Kararı devletler alıyor. SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI'ndan HANGİ ŞİRKETİN KURTARILACAĞINA, askerlerin sokağa inmesinden hane başı dağıtılacak paraya kadar... Şu anda onlarca ülke DOLAR üzerinden IMF'nin kapısında!

DOLAR üzerinden...

DERİN AMERİKA FED'i AİLELERDEN alırsa ne olacak... ÜLKELER DOĞRUDAN KİME BORÇLU SAYILACAK? YÖNETİM KİMDE OLACAK? KARARLARI KİM VERECEK?

Konu bu...

CORONAVİRÜS İŞİN DETAYI! Maalesef ADAMLARIN KAFASI BÖYLE ÇALIŞIYOR...

Kurgu bu!

Bakalım neler olacak...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın