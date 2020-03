Virüse kurşun

CORONAVİRÜS KRALİYET AİLELERİNE kadar sıçradı mı! Evet... Prens Charles CORONA oldu mu?

Oldu. Dün "Çinli hizmetlilerden bulaşmış açıklaması gelirse şaşırmam" diye yazdım.

Buna yakın bir adım atıldı.

Prens Charles'ın yakın bir işadamı dostundan virüsü kaptığı açıklandı. İşadamı da ÇİN'den yeni gelmiş!

Bakın hiçbir şey yazılıp çizildiği gibi değil. Hiç kimse asıl savaşı detaylarıyla yazamıyor, konuşamıyor.

Bilmediği için de olabilir, çekindiği için de... Bilemem... Başkan Trump seçildikten sonra Washington'daki yemin törenine, yani İNCİL'in üzerine yemin ettiği törendeki sözlerine iyi bakın! Savaşın bütün KOD'ları orada var. Açık ve net!

Sadece unutarak yaşadığımız için anlamıyoruz, ıskalıyoruz...

Trump buralara hiç yansımasa da 8-10 kez FİNANSAL SİSTEMİ YÖNETENLERİ HEDEF ALDIĞINI AÇIKLADI. AMA KOD'larla. Açık ve net değil. Bilenlerin anlayacağı şekilde. Olan da bu şimdi...

Açalım... Derine inelim...

Kavgayı, savaşı, mücadeleyi anlayalım...

Amerika Birleşik Devletleri'nde askerlerin sokağa çıkması için ne gerekirdi? San Diego, New York, Teksas, Washington, Miami, Tampa Bay ve Atlanta gibi birçok kentte askerler sokağa çıktı. Evet Coronavirüs'e karşı olası yağmalama olaylarının engellenmesi için askerlerin sokağa çıktığı açıklandı. Sunulan gerekçe bu!

Gerçek şu ki, ABD yeni kapıyı açtı. Kimsenin elini sürmediği kapıyı. İŞTE BÜTÜN MESELE BU KAPI!

Derin Amerika Trump'la birlikte bu kapıdan içeri girdi! Ne olacağını zamanla göreceğiz.

İnanılmaz bir dehlizde yürüyen savaş bu! Savaşın bir tarafı büyük panik halinde! Ülkenin en büyük isimleri, en zengin isimleri ABD ASKERLERİ tarafından alınacağını düşünüyor. ZENGİNLER LİGİNDE BÜYÜK BİR KAOS VAR! ABD Başkanı Trump'ın yakın arkadaşı David Pecker'ın bir dostuna söylediği, "Yeni Amerika birçok kişiyi üzecek. Hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak" sözünü bir yere not ettim. Siz de edin lütfen.

David Pecker'a göre, Coronavirüs sonrası birçok işadamı tutuklanacak. Beyaz Saray'da güç olan hangi işadamı varsa, Coronavirüs salgınından sonra olmayacak.

Bu işadamlarının Amerikan Anayasası'nı çiğnediği, Federal Hükümet'e emir verdiği için tutuklanacağı belirtiliyor. Gelin biraz daha detay verelim...

Mesela Larry Page ile Charles Koch ve kardeşi David Koch'un nerede olduğunu bilen yok. Bu bile DEHLİZİ sarsan bir iddia... Sadece Larry Page, Charles Koch ve David Koch değil, birçok Amerikalı zenginin farklı bölgelere gittiği ama bunu kimsenin bilmediği iddia ediliyor. Bilen biliyor da bilinmediği sanılıyor! Hiç biri CORONAVİRÜS'ten korunmak için kaçmıyor, gizlenmiyor. Her büyük zenginin CIA'da önemli bağlantıları vardır. Her büyük işadamı ilgili istihbarat kurumundan koruma alır...

Devlet o işadamlarıyla ilgili bir karar aldığında, karşı atak yapabilmeleri için ödenir bu büyük paralar. Boşuna değil yani...

Hatta Charles Koch'un ülkeyi terk ettiği sanılıyor.

Parasının önemli bir bölümünü teknoloji şirketlerine yatıran Charles Koch'un gizemli bir şekilde ortadan kayboluşu çok önemsenmeli. Çünkü Koch kardeşler, Beyaz Saray'da hep etkin güç olmayı başardı. Bu ailenin gücüyle de bağlantılıydı elbette. Şimdi bu ailenin en önemli ismi Charles Koch'un gizli bir yere gitmesi sıradan bir gelişme değil. Çok parası olan her zengin Amerikalı, Charles Koch'un bu adımını konuşuyor.

Oradaki gündem bu! Oradaki savaş bitmeden kimse rahat edemeyecek çünkü.

DOLAR'ın anavatanındaki savaştan söz ediyorum.

Orada savaşan taraflardan biri PES edinceye kadar sürecek bu dalga... Ya da CORONAVİRÜS

Gerçekten de Amerikan askerleri sokağa neden indi?

Bu durumun arkasından hiç beklenmeyen bir adım atılacak mı? Amerikalı zenginlerde hiç alışık olmadığımız bir panik var. Bu panik para kaybetme korkusu değil. Hayatlarının, yaşam standartlarının ellerinden alınma korkusu.

David Pecker, Trump'ın arkadaşıdır. Benim günlerdir altını çizdiğim "ULUSAL ABD ile AİLELER SAVAŞIYOR" tezime destek verdiği için önemsediğim sanılmasın.

Kendisi önemli biri olduğu için yazıyorum, paylaşıyorum. Asla ve kat'a sıradan biri değil...

Trump'ın bu akıl almaz döngünün içinde yer alması ve yeni Amerika'nın ilk lideri olması ihtimali yüksek. Hiç az değil... Ancak anketlerde Joe Biden'ın yükseldiği de bir gerçek. İşte o nedenle, eğer işadamları Amerikan askerleri tarafından alınırsa 2020 Başkanlık SEÇİMİ de yapılmayacak.

CORONAVİRÜS'ün ÇİN icadı olduğunu kim söyledi? Trump ve CUMHURİYETÇİLER...

İŞADAMLARININ ÇİN ile bağlantısını ortaya koyduklarında, ÇİN'e dost olan ailelere dost olan JOE BIDEN'ın yolunu açarlar mı?

Hiç sanmıyorum... DENGE BU! Olaylara böyle bakın...

Çünkü olağanüstü bir durumla karşı karşıyayız.

Coronavirüs etkisi her geçen gün artıyor. ABD de bunu örnek gösterip, işadamlarına operasyon yapar mı? Elbette kolay değil ama ihtimal çok güçlü! Amerikan askerlerinin yağmalama olaylarının önüne geçmek için sokağa çıkmayacağını herkes biliyor.

Her eve DOLARI ELDEN TESLİM EDERSEN kim niye yağmalasın! Şu an Amerika Birleşik Devletleri'nde 300 bin ABD askeri sokaklarda.

Şaka gibi ama gerçek bu. 300 bin Amerikan askeri sokakta Coronavirüs mü kovalayacak?

CIA Direktörü Gina Haspel'ın tüm yardımcılarıyla sürekli toplantılar yapması da sıradan bir durum değil. CIA'nın da içinde olacağı bu yeni durum biraz karmaşık.

Belki de CIA işadamlarına operasyon yapacak. Belki de CIA işadamlarının yerini özel birim askerlerine söyleyecek. Her şey olabilir.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs, dünyayı değiştiriyor. Etkisinin sadece ABD sınırlarında olmayacağı da ortada. DOLAR ve ekonomik sistem savaşı bu...

Kimse dışında kalamaz.

Önceki gün FED'in Trump'a rağmen BORSADAKİ şirketlere yardım etmesi bardağı taşıran son damla gibi...

Bakalım neler olacak. Trump başarırsa her şey yeniden yazılacak. Başaramazsa bedelini ödeyecek. 2020'ye girdiğimizden bu yana "Herkes risk altında" diye onlarca kez yazdım. Herkes RİSK altında...

Trump da karşıdaki aileler de krallar da prensler de...

Başkaları da... Savaş büyük...

