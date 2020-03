Coronaprens

CORONAVİRÜS yayılıyor.

Etkisi geçmiyor. Tehlike sürüyor. Çin'de ne olup bittiğini tam olarak bilemiyoruz.

İran'da da... İtalya, İspanya, Fransa kötü... İngiltere'de de hayat durma noktasında.

Mücadele yetersiz. Başbakan Boris Johnson'un koltuğunu kaybedeceği fısıltılarla açıklandı.

An meselesi! En büyük şok ise BUCKINGHAM'dan geldi. Prens Charles'ın CORONAVİRÜSÜ ile tanıştığı dünyaya ilan edildi.

ÜÇ GÜN ÖNCE GÖREVİ KRALİÇE'DEN DEVRALAN PRENS CHARLES ŞİMDİ VİRÜS'le baş başa...

İnanılması güç işler oluyor...

Olacak da. Ben nedense PRENS CHARLES gibi isimlere bu virüsün doğal yollarla bulaştığına inanmakta zorlanıyorum. Ama "Prens Charles'ın hizmetlisi olarak çalışanların tamamı ÇİNLİ" diye açıklama yapılırsa başka tabii!

Resmen ÜÇÜNCÜ BÜYÜK SAVAŞIN İÇİNDEYİZ... Şu an görmesem de işitmesem de DEVLETLER en tepede iletişim halinde... Yeni durumu anlamak ve ittifakları belirlemek için. Yeni sistemi oturtmak için...

CORONA salgını AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'ni daha da vuracak. Bu benim için sürpriz olmayacak... Ama oradaki savaşı bitirmeyecek, aksine hiç olmadığı kadar artıracak... Kaç gündür AMERİKA'daki iklimi, yer altındaki planları aktarmaya çalışıyorum. Trump'ı getiren güç ile AİLELER arasında muazzam bir kavga var. DERİN AMERİKA inanın şu an Rusya ile de Türkiye ile de Avrupa ile de görüşmekte...

Çünkü ortadaki savaşın iki tarafı var! DEVLETLER ile AİLELER! Kabaca PARA ile SİLAH yani... DOLAR'ı, finansal dünyayı elinde tutanlar ile MİLLİ DEVLETLERİN mücadelesi bu... Çok ayrıntıya girmek istemem ama tablo bu.

Savaşın galibi ya da mağlubu ABD'de ortaya çıkmak zorunda.

Bu nedenle VİRÜS Amerika'da çok daha saldırgan olacak.

Derin Amerika da muhtemelen NİSAN ayının 12'si gibi çok önemli ve kitlesel tutuklamalara başlayacak...

Askerlerin ABD'de sokakta olduğunu kaç zamandır yazıyorum. Virüs ile askerin ne ilgisi var! CORONA'yı silaha yok etmeyeceklerine göre, edemeyeceklerine göre! DÜŞÜNÜN...

CORONAVİRÜS ABD'de hızını artırırken BARONLAR ve onlara yakın isimler de özenle seçilerek VİRÜSLE tanışmaları sağlanacak... Savaş bu kadar büyük çünkü. Derin Amerika DOLAR'ı yani parasını geri almak istiyor. AİLELER ise "Senin değil bizim" diyerek vermiyor! Ve gerilim de virüs de yayıldıkça yayılıyor! En tepede görmediğimiz bir noktada DEVLETLERİN MİLLİ tarafı PARAYI elinde tutanlara saldıracak... Ama onlar da silahsız sınırsız dünya istediği için ellerinden geleni yapacak ve karşılık verecek... Eğer Derin ABD hedefindeki isimleri almaya başlarsa tasfiye çok büyür! Aksi halde kendileri küçülür! Ancak Prens Charles AİLELER için çok önemliydi. Bilmediğimiz kadar DENGE noktasıydı! Rotschild ailesiyle aralarından su sızmazdı. Jacob Rothschild ile dostluğu, yakınlığı SIR değildi. Ancak ikinci gol de ağlarında... Çünkü Prens Harry'nin eşini alarak KRALİYET AİLESİNDEN kaçması yeterince sarsıcıydı!

İLK GOL'dü! Kraliyet ailesi, kan bağları, akrabalıkları ve finansal ortaklık yaptıkları AİLELERE bakılınca CORONAVİRÜS çok net anlaşılmakta...

Devam...

Savaşı anlamak için ABD ekonomisine iyi bakmak şart!

ABD Başkanı Trump, FED'i ve zenginleri hedef aldı.

BULUTLARIN ÜZERİNDEKİ ZENGİNLERİN, GÜÇ SAHİPLERİNİN ABD'nin çok güçlü olmasını engellemek için Washington dışından emir aldığına inanıyor. Yıllarca çok yakın görüştüğü Clinton ailesi bile hedefte. Bu Washington'ın ilk kez karşılaştığı bir durum.

Delaware Üniversitesi Profesörü Larry Seidman, "Federal Rezerv, Hazine'ye kredi değil hibe vermeli. Bu nasıl olur, FED birkaç trilyon dolar basar ve Hazine'ye verir. Hazine borçlanmadan bu krizin önüne geçer" dedi. Evet FED, 5 gün içinde 1 trilyon dolar bastı.

Düşünebiliyor musunuz, FED 1 trilyon dolarla nasıl bir adım atacak? Evet FED'in dolar basma yetkisi var? ABD Başkanı'nın emri ile oluyor gibi görünse de gerçek hiçbir zaman böyle işlemedi.

FED doları bastı, ABD Başkanı yetkiyi verdiğini söyledi.

Ancak Trump FED'in para basmasına karşı çıkıyordu. Bunu bilmeyen yok. FED'in para bastığını öğrenen Amerikan şirketleri önceki gün tarihin en güçlü gününü yaşadı. Dow Jones, 1933 yılından sonra ilk kez bir işlem gününü bu kadar artıda kapadı. Yüzde 11.37 yükselen Dow Jones, dünya borsalarını da yukarıya çekti. FED, 1 trilyon dolar bastı. Tek işlem gününde dünya borsaları 1.2 trilyon dolar değer kazandı. Artık ABD ile FED'in büyük bir savaşta olduğunu çok açık görebiliyoruz.

PARA ŞİRKETLERE GİDİYORDU ÇÜNKÜ!

Ekonomide sözüne çok güvenilen Kent Smetters ise FED'in para basmasının bu kez ciddi bir enflasyona neden olacağını söyledi. Yani FED, enflasyonun çıkmasını istiyor. Bu da elbette Trump'ı zor durumda bırakacak. Coronavirüs etkisinin birkaç ay daha süreceği ABD'de enflasyon yüzde 2.4 civarında.

FED, planını gerçekleştirebilirse 3 ay sonra ülkede enflasyon yüzde 15'lere çıkacak. ABD'de yüzde 15 enflasyon başka ülkelerde yüzde 400 etkisi gibi algılanmalıdır. Çünkü sistem enflasyonu Amerikan halkından uzak tutmuştur. Fiyatların ciddi oranda artmasına tepki, Trump'ın seçime bile girememesi riskini ortaya çıkartıyor.

Trump bunun farkında. FED'in Washington'dan yönetilmediğini biliyor. Göreve geldiği günden itibaren FED'i düşman gibi gören Trump, önceki gün ilginç bir çıkış yaptı. Trump, "FED Başkanı Jerome Powell'ı kutluyorum.

Onunla gurur duyuyorum. Doğru adımlar attı, bu kararların etkisini yakında göreceğiz" dedi. FED'in sinsi planlarını gören ve çok iyi analiz eden Trump'ın bu sözleri, FED Başkanı için büyük bir riski beraberinde getiriyor. FED'e yapılabilecek operasyon kapıda!

"Washington'da yaşanacak her şey artık olağandır" sözünün gerçek olduğu günlerdeyiz 1 trilyon dolar basıldı, ancak Amerikan Hazine Bakanlığı bunu medyadan öğrendi. Bu Süper Güç Amerika'ya bir darbedir. ABD Başkanı'na bir operasyondur. FED, yine 2008 krizinde olduğu gibi şirketleri yani zenginleri mi kurtaracak? Yüzde 11.37 yükselen Dow Jones, bunun kanıtı. FED, bankacılık sistemi ve dev şirketler üzerinden Beyaz Saray'da etkin oldu.

Önceden birçok işadamının ABD Başkanı'nın telefonuna çıkmadığı günler vardı. Trump bunu yıkmaya geldiğini söylüyordu.

Beyaz Saray, ABD'yi ve dünyayı yönetmeye çalışan yüzde 1'e savaş açtı. OLAY BU! KONU BU! BAKALIM NE OLACAK!

O nedenle bu CORONAVİRÜS öyle sıradan bir grip virüsü değil. Yaşananların hangisi sıradan ki!

