BEN çok önceden yazmaya başladığım için hakkım olanı kullanmak ve CORONAVİRÜS ile ilgili yol almaya devam etmek istiyorum... Bütün gün ve gece dünyanın neresinde kim ne diyor diye bakıyorum.

Dinliyorum izliyorum. Tamamen ikna olduğumu söyleyemem.

Hiçbir isim dünyayı ve olanı biteni anlatabilmiş değil.

EN azından benim ulaştığım insanlar için bu geçerli...

Gelin bugün vitesi artıralım...

Olay sandığımız gibi değil.

KORKU büyük hammadde ama tuttu! Korku üzerine basarak gidecekler gidiyorlar...

Sorum şu! Herkese! Birlikte düşünelim...

İş adamı öğrenci ya da turist olduğunuzu varsayın... Ocak ayının başı gibi WUHAN'da CORONAVİRÜS ortaya çıkı.

Dünyada manşet oldu. Medya virüsten önce gitti her yere korkuyu taşıdı. Çin WUHAN'la birlikte çevresindeki 12 şehri karantinaya aldı. BU İKLİMDE ÇİN'e gider misiniz? Aklı başında biri gider mi? Eğer siz de benim gibi "gitmez" diye cevap veriyorsanız ikinci soru şu: CORONAVİRÜS NASIL OLDU DA BU KADAR HIZLA TÜM DÜNYAYA YAYILDI?

İnsandan insana elbette geçer. Doğal ve mümkün. Ama bu kadar hızlı olması tuhaf değil mi? Wuhan'da baş gösteren salgının elektronik postanın hızını bile aşması garip değil mi?

Ben baştan beri olayın BİYOLOJİK SAVAŞ OLDUĞUNU yazdığım için şaşırmıyorum!

Coronavirüs Çin'i merkezde vurdu. Bio-savaş saldırılarının en kapsamlısı Çin'de başladı. İran ve Avrupa peşinden geldi. İtalya ile AVRUPA resmen serildi.

Nefes alamayacak durumla getirildi. Peki AVRUPA'ya yayılması bizi şaşırttı mı? Elbette hayır! BİYOLOJİK SAVAŞ CEPHELERİ SEÇEREK ilerliyordu. Hedefe doğru… Şimdi aktif olmadıklarını söyleyen emekli olmuş çok önemli CIA ve NSA ajanları, Coronavirüs'ün İtalya ve İran'a yayılmasıyla ilgili ilginç bir iddia ortaya attı: "Önce İran'da ortaya çıkan DRONE'lar, sonra İTALYA'da görüldü. İtalya'ya da CORONAVİRÜS'ü bulaştıranlar DRONE'lardı! Korku, panik ve ölümler hava saldırısıyla başladı..." CIA ve NSA'de görev yapan ajanların bu iddiasını kulak arkası edemeyiz.

CORONAVİRÜS hızını düşününce akılla buluştuğu bir nokta meydana gelmiyor değil.

Çünkü Fransa da etkilendi, İngiltere de çok etkilendi. Aynı şekilde Almanya da… Ancak İran ve İtalya'daki hızın ne kadar etkin olduğunu görüyoruz.

Bunu da drone'lardan yağan yağmura bağlıyorlar! Hatta İtalya istihbarat birimi SISMI, drone'larla virüs saldırısı yapıldığını kabul ediyor. Kimseni duymayacağı şekilde söylüyor bunu tabii… Geçen hafta İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya sunulan raporda, bu saldırı detaylı şekilde anlatıldı. Aslında İtalya, bir saldırı bekliyordu. Öncelikli hedef terör saldırısıydı. Trump'ı Beyaz Saray'a götüren adam olarak bilinen Steve Bannon, "Egemenlik devrimi İtalya'dan başlayabilir" demişti. İtalya'nın Katolik dünyasının Avrupa'daki en önemli temsilcisi olduğunu ve bu gücün Derin Amerika ile büyüyeceğine inanıyordu. Bu plan tutmadı. İtalya ÇİN'i tercih etti. İpek Yolu'nda da yolun dışında da İTALYA ÇİN'e söz verdi. Zaten İtalya'ya yardım eden tek ülke şu an ÇİN! BU NEDENLE DRONE'lar İTALYA'ya ölüm bıraktı iddiası ortada... İtalya'da artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bannon, defalarca İtalya'yı uyardı. O nedenle İtalyan istihbaratı ve içişleri bakanlığı terör üzerine yoğunlaşmıştı. Hatta bir futbol maçında terör saldırısı bekliyorlardı.

Drone'larla biyolojik saldırılar gerçekleşmeye başlamışsa, artık dünya için huzur kalmadı demektir. Çünkü büyük bir askeri operasyonun maliyetlerini biliyoruz. Dün yazımda BILL GATES'in bu konudaki sözlerini paylaştım. Bir virüsle, dünya ekonomisini çökertebiliyorsun.

Yeni ekonomik sistemin temellerini de atabiliyorsun.

Ucuz ama muazzam etkili bir yöntem.

Rusya, Coronavirüs'e karşı en az etkilenen ülke olduğunu söylüyor. Rusya'nın bunu söylemesi anlamlı. Ama cılız… CORONAVİRÜS gelmesine gerek kalmadan petrol fiyatıyla Kremlin zora düştü zaten... Virüse görev verilmesi gerekmiyordu... Petrol fiyatlarının 65 dolardan 25 dolara kadar gerilemesinin en öncelikli hedefi Rusya'dır.

Çin'e yapılan her ekonomik operasyonun arka planında da Rusya vardır. DERİN AMERİKA bunu böyle okumakta... EN azından PUTİN'i bu kategoriye koymakta...

Artık dünya bildiğimiz gibi bir dünya olmayacak.

Bu büyük bir tatbikat ise de asıl oyun sonradan gelecek ise de CORONAVİRÜSLE birlikte artık her şey yeniden yazılacak… Her birey, her aile, her şirket, her kent, her ülke yeni döneme geçmek zorunda kalacak. Gözle görülemeyen bir VİRÜSÜN etkileri artarak devam ediyor... İtalya için durum vahim tabii... Bannon'ın istediği her tavizi, şimdi fazlasıyla vermeye hazır olan bir İtalya var. Ülkeler böylesine vahşi bir yöntemle karşı karşıya… ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI, bir ve ikincisine benzemeyecek diye yüzlerce kez yazdım...

BENZEMİYOR da… Sonuçları çok sarsıcı olacak.

Bu belli. Ama galiba biz yine atladık… İngiliz Kraliyet Ailesi ilk önce hedef alındı.

ÜSTÜN KANLI AİLELER yani... Rachel Meghan Markle gelin olarak aileye girdi. Ancak sonuçta eşi ile yani PRENS HARRY ile birlikte saraydan kovuldu. Bu aslında KRALİYETLERİN biteceğinin işaretiydi. Dağılma ve dağıtma başlıyordu. Oradan startı verdiler. Biz "magazin" diye baktık... Kazanırlar mı? İstediklerini yaparlar mı? Bilemem. Ama bugün durum bu! Yaşayıp göreceğiz.

VİRÜSLE saldıran akıl B-C-D planlarını da yapmıştır. Her insanın tek başına kral olduğu, cumhuriyet olduğu, patron olduğu, karar verici olduğu ve köle olduğu sisteme geçiyoruz..

Yavaş yavaş… Bu tatbikatsa ikincisi gelecektir bir süre sonra. Yok değilse ETKİSİ artarak devam edecektir...

Ekonomik ve askeri hedefleri olan SİYASİ bir operasyonla karşı karşıyayız… Devletler vatandaşlarına yardım edemez hale getirildi... Devlet anlayışı çökertildi. İtalya'ya, Fransa'ya, İspanya'ya, Almanya'ya, İran'a bakın. Sınırlar kapatıldı. İletişim kesildi. Çaresizlik pompalandı.

İstenen de bu zaten. Hepsini korku yaptırdı. KAZANAN KİM OLURSA DÜNYAYI DEĞİŞTEREN DE O OLACAKTIR... Gidişat bu...

İzlemeye devam...



NOT: Türkiye de bu süreçten etkilenecektir. Doğal bu. Kimse bu dalganın dışında değil oyunu kuran bile... Ama son tahlilde TÜRİYE büyük alanı kontrol edecektir. Yeni paylaşımda TÜRKİYE'ye büyük görev düşecektir...

İlerleyen günlerde yazarız...

