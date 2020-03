3. dünya savaşı

CORONAVİRÜS artık hayatımızın göbeğinde.

Kimse bundan kaçamaz.

OYUN ÇOK BÜYÜK...

Yarasadan, yılandan geçtiği söylense de baştan beri buna inanmadım, inanmam!

Konuşulan, yazılan çok senaryo var. Coronavirüs'ü İTALYAN DOKTOR ve HEMŞİRELERDEN dinleyince nasıl bir bela olduğunu anlıyorsunuz...

Korkunç...

Herkes için değil tabi... Belli yaş gruplarını kapsamakta.

HEDEF de oyun da sanki bu noktada gizli...

VİRÜSLE birlikte olmayan oldu. Siyaset stop etti. Piyasalar dağıldı. Dün konuştuğumuz, gündem olarak üzerinde durduğumuz ne varsa çöpe gitti. PEKİ NELER OLUYORDU? NEREYE GİDİYORDUK? Hepimizin üzerinde durması gereken bu...

Bulunacak cevap çok önemli...

Herkesin çaresizlikle boğuştuğu bir gerçek. Doktorlar, hastaneler yetmiyor. İlaç da yok, aşı da. KORKUYU BÜYÜTÜYORLAR. Virüsten daha büyük olan da KORKU!

Peki nereye sürükleniyoruz?

Buna kafa yoralım bizde!

Yoranların izinden gidelim...

Coronavirüs teröründe yeni bir boyuta geçiyoruz.

Bu virüs, hiç şüphe yok ki Amerika Birleşik Devletleri'nin laboratuvarında hazırlandı.

Wuhan'da şu ya da bu şekilde ortaya çıktı. Önemli olan HAZIRLAYAN ve yapmak istediği... YENİ DÜNYA DÜZENİ için savaş şarttı.

Çok sık "BİLDİĞİMİZ anlamda savaşı engellemek için bilinmeyen yöntemle savaşıyorlar" diye yazdım.

Bu nedenle YA BÜYÜK SAVAŞ OLACAKTI YA DA HERKESİN KENDİNİ İÇİNDE BULDUĞU KORKU SİSTEMİ! PANİK!

Eğer 30 ülkeyi içine alan III. Dünya Savaşı çıksaydı, sizce bu kadar etkili olur muydu? Elbette hayır. Şimdi Çin'i oyun dışı bıraktıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin ikinci planı Avrupa'nın etkilenmesiydi.

Beklenen oldu. Bu durum daha da artacak. Trump açıkça "AVRUPA BU İŞİN MERKEZİ" dedi... 11 Mart'ta yeni bir aşamaya geçildi.

Trump yönetimi, Avrupa Birliği ile hava yolculuğunun askıya alınmasıyla (İngiltere hariç) ABD'ye giren Avrupalılar'a 30 günlük bir yasak koydu.

Bu dünyada her ülkenin kendi içinde tecridi anlamına geliyordu. Ardından yeni hamle olarak çok yakında Avrupa Birliği sınırlarının tekrar kapatılması öngörülüyor. Ki Almanya sınırlarını kapattı bile... ABD AVRUPA'yı köşeye itti. AVRUPALI kendi kıtasında, kendi ülkesinde kalarak MAHKUM durumuna getirildi... Avrupa için daha da kötü olacaktı. Gidişat böyle...

Beyaz Saray'da birkaç ay önce ABD Başkanı Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence, Dışişleri Bakanı Pompeo ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien buluştu. Konu Coronavirüs ve etkileriydi. Mike Pence'in o toplantıda, "Dünya modern tarihin en ağır ekonomik ve sosyal krizini test edecek. Yeni bir dünyanın kapıları açılacak" dediği iddia edildi. İşte aklıyla çok öne çıkan insanlar DEĞİŞİMİN BAŞLADIĞINI SÖYLEMEKTE! Her yerde, her evde, her insanda!

İtalya çok önemli bir ülkedir.

O nedenle Coronavirüs Avrupa'da ilk olarak İtalya'yı vurdu. İtalya için, "Dünyanın en güzel hapishanesi" yorumu yapıldı. 60 milyon kişinin karantinada olduğu bir ülke.

Aynısını İspanya yaşayacak.

Fransa da Almanya da büyük bir ekonomik darbe alacak.

BREXIT de İngiltere'yi pek kurtaramayacak. Bu ülkeler için petrol çok önemliydi.

Ancak bugün o ülkelerde petrol sadece 'çok düştü' başlığıyla konuşuluyor.

Garip ama böyle. Petrolün 28 dolara düşmesi kimseyi ilgilendirmiyor... Herkes can derdinde!

Evet gerçekten de son 100 yılda petrol hep değerliydi.

Savaşlar bile petrol için yapılmadı mı?

Şimdi en az 2 yıl boyunca petrolde kazananın olmayacağı bir yola girdik. Elbette kaybeden çok olacak. Rusya, İran, S. Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn gibi birçok ülke ağır darbe alacak. Tek güçleri PETROL olduğu için!

Suriye aylarca gündem oldu. İdlib merkezli Türkiye- Rusya geriliminde NATO ortaya çıktı. Her saat yeni açıklamalar yapıldı. Bölgede askeri operasyonlar başladı.

Geldiğimiz noktada İdlib merkezli tek bir açıklama haber kaynaklarında var mı? Sanırım YOK! Etkisiz açıklamalar var elbette... Herkes Coronavirüs'le ilgili yeni bir açıklama merak ediyor, bekliyor. Tabii ki bu kadar tehlikeye karşı bizi mutlu eden bazı ipuçları da var.

Evet yaşlılar Coronaviurüs'ün öncelikli etkili olduğu grup.

Yani ZENGİNLER de bu gruba giriyor.

Şimdi ortada bir gerçek var. 60 yaş civarındaki zengin işadamları da evlerinden çıkmıyor. Ancak yıllar önce KALİFORNİYA'da hazırlattıkları özel sığınağına giden tek bir zengin yok.

Bu tek iyi haber. O nedenle Coronavirüs'ün çok kişiyi öldüreceğini biliyoruz. Ancak dünyanın sonunu getirmeyecek ve bir yerde yeni sisteme geçmeye mecbur kaldığımız anda aşı açıklanacak. Başından beri böyle düşünüyorum...

YENİ KURGU BÜYÜK KORKUYLA OLUR! TARİHİN HER AŞAMASI BÖYLE OLMUŞTUR! İNSANLARI DEĞİŞTİRMEK İÇİN KORKUTMAK ŞARTTIR!

Ne kadar korku salarsanız o derece istenilen elde edilir!

Bence DERİN ABD bunu yapmakta! Korkuyu büyüterek, ölümlerle milletleri sarsarak, direnci kırarak son hamleyi yapacaklar! Son hamleden kısa süre önce AŞI piyasaya sürülecek...

ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI BU! Parmak izi bırakmadan ABD herkesi savaşın içine itti. Devletler, milletler, krallıklar, beylikler, kabileler KARANTİNA'da...

Daha da büyüyecek... O gün geldiğinde DÜNYAYI Amerika Birleşik Devletleri kurtaracak! Bilinmeyen düşmandan! Korkusu büyük olan düşmandan!

CORONAVİRÜS'ten yani! AŞI ile herkesi yola getirecek. Belki de TEK DÜNYA DEVLETİNİ İLAN EDECEK. Zaten itiraz edecek kimse de kalmayacağı için gönüllü olacak bu!

Bilinmez... Ama gidişat daha önce hiç bilmediğimiz bir yere sürüklüyor hepimizi...

Teknolojik olarak dünyayı değiştiren ekip SİYASETEN her şeyi değiştirecek gibi...

Bütün bunların yanında YARASADAN yayılan bir virüs hem ABD'yi hem Çin'i hem Avrupa'yı hem dünyayı yendi diyorsanız sözüm yok!

Düşünün bakalım...



NOT: 1. ve 2. Dünya savaşlarına girip sonucu belirleyen güç ABD idi.

Sonuçlarına iyi bakın ve bugünü o pencereden değerlendirin. Çünkü bu 3. büyük savaş!

