Yedi düvel

ORTALIK toz duman... Çok eskiye gitmeden gelin bugünü anlamaya çalışalım. Ve tarafları artık net olarak yazmaya gayret edelim...

İçeriden giderek, isimlere, bilinen şahıslara işaret ederek gitmek kolay.

Kimse alınmasın, kırılmasın diye dışarıdan yazıyorum. Yine öyle yapacağım.

Örneklerle yürüyelim ve anlayalım...

2019'un ARALIK başında Londra'da NATO'nun 70. yıl törenleri vardı. Aklımda Kraliçe Elizabeth'in BUCKINGHAM'da liderlerle verdiği aile fotoğrafı kaldı...

Oradaki resepsiyon önemliydi. Zaten NATO için toplanılsa da 4 lider, yani ERDOĞAN-MERKELMACRON- JOHNSON, ayrıca LİBYA ve SURİYE zirvesi yaptı...

Açıklamalar harika görünüyordu.

Ama sahadaki sonuçlar aksini gösteriyordu... Peki neler oluyordu?

Londra'daki zirveden sonra MOSKOVA'da HAFTER'in de katıldığı ve toplantının ortasında uçağına atlayıp kaçtığı bir zirve daha yapıldı. Ateşkes isteniyordu ama GENERAL HAFTER sırra kadem basıyordu. 2020'nin Ocak ayında bu oluyordu. Hafter kaçınca birkaç gün sonra BERLİN Konferansı devreye giriyordu. Merkel sahne alıyordu... Ne Libya'da ne Suriye'de çözüm bulunuyordu! Ama SAFLAR artık netleşiyordu... Önemli olan da burasıydı! Biz de bunu İDLİB'de Mehmetçiğimize yapılan saldırıyla anlıyorduk...

Açalım...

Günlerce CORONAVİRÜS'ü ve etkilerini yazdım... Çin'in yani İNGİLTERE ile doğrudan bağı olan koca bir üretim makinasının devre dışı kaldığını aktarmaya çalıştım. ÇİN STOP ETTİ Mİ?

Etti! Bu birkaç satırla anlatılacak bir şey değildi. Çok ama çok önemli bir adımdı... Ardından LİBYA ve SURİYE'nin büyük arenalarda konuşulduğu toplantılar geldi. Sonuç çıkmadı... Aynı zaman diliminde RUSYA'da Putin'e DARBE oldu!

Mihail Vladimiroviç Mişustin BAŞBAKAN oldu. Putin tasfiye etmek istediği ismi BAŞBAKAN yapmak zorunda kaldı. Bu BERLİN'den WASHINGTON'a uzanan DERİN KOL'un emriydi.

Berlin, Washington üzerinden Rusya'da PUTİN'i kenara itiyordu...

"Burada sözü ben söylerim. Sen ileri gittin" diyordu. Doğruydu!

Alman derin yapısı RUSYA'da çok önemli mevziye sahipti. Lenin'i de gönderen onlardı, parayı da veren... Arkada o zaman da bu zaman da Washington'un bir kolu bulunmaktaydı... Putin durumu anladı, kabul etti... Siyaseten ömrü ne kadar bilemiyorum... Sallantıda ama... Son İDLİB saldırısında gördük ki FRANSA da ALMANRUS ittifakının hemen yanında, içinde yer aldı. İstihbarat verdiği gibi Suriye'nin sahibi olduğunu, oradaki askerleri yönettiğini gösterdi... Türk askerine yönelik hareketlerin arkasındaki akıllardan biri FRANSA'ydı! Tabii büyük akıl ALMANLAR'DI! Ruslar'ın içinde güçlü olan BERLİN'deki akıldı.

Akımdı! Ekoldü!

NATO'nun 70. YIL TÖRENLERİNDE Merkel ile Kraliçe ayrı düşmüştü... Britanya BREXIT ile AVRUPA'dan ayrılmış, kendi DOSTLARIYLA birlikte yürüyeceğini ilan etmişti. Bunu bizzat Başbakan Boris Johnson yapmıştı. Aslında ALMANYA, FRANSA ve RUSYA'yı yanına alıp ayrılıyordu! Olan buydu! Hedefe de İNGİLİZLER'i koyuyorlardı...

AVRUPA BİRLİĞİ ORDUSU PESCO zaten 4 büyük ülke ile hayata geçecekti. Almanya-Fransa- Rusya'nın yanında TÜRKİYE de olacaktı. Ama olmadı. Türkiye ayrı kaldı. İNGİLTERE ile yakın durmayı tercih etti... Onlar da ABD'deki bir kolla yan yana geldi! Olan buydu!

İDLİB'de bize saldıran, canımızı yakan aslında bu koalisyondu.

İngiltere ile yan yana gelişimize itiraz ediyorlardı. Türk Devleti böyle karar veriyor ancak kabul etmiyorlardı.

İDLİB, AVRUPA'nın RUSYA'yı da yanına alarak üzerimize gelmesiydi...

Zaten mülteciler için kapılar o gece bu nedenle açılıyordu.

ALMANYA, Rusya içinde çok güçlüydü. Bir eli ABD'de olan yapı WAGNER'i PUTİN'e rağmen kurduruyor ve LİBYA'da karşımıza dikiyordu. Düşünün!

LİBYA TOPLANTISI NEDEN BERLİN'DE YAPILIYORDU?

Almanya orada mıydı! Alman askeri gören var mıydı! YOKTU!

Peki Putin ne diyordu; "Wagner bize bağlı ama parasını ben vermiyorum..." Putin RUS DERİN YAPISINI İTİRAF EDİYORDU...

ALMANYA'yı işaret ederek... ABD'yi işaret ederek... Hafter'in ALMANYA'daki temaslarına bakın ne dediğimi anlarsınız.

Hafter orada LİDER gibi herkesle görüştü...

Eksiksiz her makamla oturup kalktı...

Avrupa içindeki bu oluşumun asıl hedefi İNGİLTERE'ydi...

Öteden beri de böyleydi. İKİ BÜYÜK SAVAŞIN ŞARTLARI yine oluşuyordu. İttifaklar da hızla netleşiyordu... DERİN ALMANDERİN ABD ittifakı İNGİLTERE'yi ORTADOĞU'dan, AKDENİZ'den ve KIBRIS'tan atmak istiyordu...

DERİN ABD birebir görev almasa da RUSLAR'ın saldırısına karşı yardımda bulunmayıp ÖRTÜLÜ DESTEK VERİYORDU!

Putin'in de fatura ödemesini istiyordu. David Rockefeller'ın varisi Richard Rockefeller'in uçak kazasında ölmesinden önce başlayan kavga şimdilerde TAVAN yaptı. Derin ABD o kazadan DERİN İNGİLTERE'yi sorumlu tutuyordu. İNGİLTERE büyük akıl, büyük tecrübe... Bunu bilmeyen yok. Ancak karşıdaki ekol de ARAPLAR'ı da yani PARAYI da yanlarına alarak gelmekte... İDLİB bu buluşmanın, silahlı zirvenin yapıldığı yerin tam adresi... Türkiye orada aslında YEDİ DÜVELLE savaşıyordu.

Ama Ankara devlet aklını öne alarak "REJİM GÜÇLERİ" diyordu. Tırmandırmamak için...

Ama gerçekte saldıran büyük koalisyondu... İSİM İSİM vererek aklınızı karıştırmak istemem ama karşıdakiler BÜYÜK İTTİFAKIN GÖRÜNEN YÜZLERİYDİ...

Bütün bunların arasında OCAK ayında önemli bir buluşma daha yaşanıyordu. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte Ankara'ya geliyor, Erdoğan'la buluşuyordu.

Açıklamaları ERDOĞAN'ın yanında olduğunu gösteriyordu. Zaten ÇİN ile yakınlıkları, İPEK YOLU'nda aldıkları görev ortadaydı. Bu nedenle olsa gerek ÇİN'i kasıp kavuran CORONAVİRÜS İTALYA'ya iniyordu. Ülkeyi durma noktasına getiriyordu... Hayatı felç ediyordu...

Derken ŞUBAT ayı geldi... Şubat önemliydi. İsim vermek istemesem de OSMAN KAVALA'dan söz etmek zorundayım. GEZİ DAVASI nedeniyle 3 yıldır tutuklu bulunan Kavala BERAAT etti. Ertesi gün başka suçtan tekrar alındı... Buna tepki geldi. Gecikmeden hem de...

Frankfurt yakınlarındaki bir TÜRK KAFE'sine silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. Katil Tobias Rathjen, arkasında mektup bırakarak ortadan kalkıyordu!

İDLİB'den önce bu oluyordu...

Erdoğan'ın bağımsız karar alması istenmiyordu. İttifaklara kendi rızasıyla girmesi istenmiyordu...

Bunu içerideki basınçtan da dışarıdaki operasyonlardan da anlayabiliyorduk... İTTİFAKLAR böylesine netleşmişken İDLİB'den uzun süreli bir barış çıkar mı?

Ben sanmıyorum... Aksine İran'ı da yanlarına alan bu ittifakın SURİYE'de REJİMİ güçlendirmesi ihtimal... Şu an zamana oynama olasılığı hiç de az değil...

Sadece ABD TAM OLARAK BU YAPININ İÇİNDE DEĞİL GİBİ... BİR KOLU VAR... TAMAM... AMA TÜMÜ YOK...

İşte Washington'un alacağı karar bu açıdan önemli. YÜZDE yüz olarak DERİN ALMANYA ile mi olurlar, yoksa bir elleriyle BRİTANYA'ya mı uzanırlar kestiremiyorum.

Şu an için net değil... Almanlar'ın ABD'de çok güçlü olduğunu yazmama gerek yok sanırım...

Tıpkı İngilizler gibi... Bilmemiz gereken tek bir şey var! SAVAŞ BAŞLADI! Amerika'nın bütünüyle vereceği karardan sonra DENGE belli olacaktır... CORONAVİRÜS'e de PETROL FİYATLARININ DÜŞMESİNE DE Putin'e yapılan darbeye de böyle bakın. Savaş ÖNCESİNDE BİR YERDEYİZ...

