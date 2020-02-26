Derin hesap

ZAMAN akarken olan biteni anlamak zordur.

Dünyayı küçük bir küre olarak avuçlarımıza alıp "NELER OLUYOR?" sorusuna cevap vermek kolay değildir. Sık sık paylaştığım gibi dünyanın kaderine etki eden çok akıllı isimler vardır. Çoğunun ismini bile duymayız! Ama gerçek perde gerisindeki akıllardır...

CORONAVİRÜS... Çin geri gelse de gelemese de yüzyılın operasyonlarından biridir... Çok kişi bunu görmekte zorlanıyor mu? EVET! Ama böyledir bu. Bugünkü virüs operasyonunu ve etkilenecek ülkeleri başka bir açıdan ele alalım...

Mao'nun Kültür Devrimi projesi vardı.

MAO, Çin Devrimi ruhunu tekrar diriltmek ve yozlaşmayı ortadan kaldırmak için adım attı. Bu adım kabaca 1966 ile 1976 arasında yaşandı... Bu dönem BATI için anlamlıydı. Çünkü BATI yani ABD ve İngiltere Çin'i hedefine almıştı... O zamanlarda da güçlü olan iki aile devredeydi. İngiltere adına ROTHSCHILDLER, ABD adına ise ROCKEFELLER bayrağı taşıyordu... İki ülke iki aile üzerinden ÇİN'e girdi... Mao'nun 1970'e kadar devam eden sert politikası bir anda düşmeye başladı. Çin 1970'ten itibaren kapitalizme yakınlaşacaktı. Görüntüde komünist rejim vardı ancak arka planda kapitalist düzenin bir parçası oluyordu. 10 DOLAR maaşla sağlıklı çalışma şartlarından uzak milyonlarca insan BATI için üretiyordu! KAPİTALİZM içeriden inanılmaz yol buluyor ve yeşeriyordu.

Peki 1970'lerde ABD'de neler oluyordu? O dönemi bilenler Brzezinski'nin, David Rockefeller ile çok ama çok yakınlaştığını da bilir.

Rockefeller, Brzezinski ile Çin'i Amerika'ya bağlamayı planlıyordu. OYUN BUYDU!

BÜYÜK DÜŞÜNCE BUYDU! Slogan yok, ucuz edebiyat yok, sadece ABD'nin çıkarı için derin bir hamle hazırlığı vardı... Sıradan insanların bunu bilmesi, görmesi mümkün müydü? Elbette hayır...

Ancak büyük akıl Brzezinski farklı bir plan üzerinde çalıştığını 1973'te kurdukları Trilateral Commission'da açıkladı.

Trilateral Commission'un kurucuları David Rockefeller, Jimmy Carter ve Brzezinski'dir.

TOKYO-PARİSWASHINGTON merkezleriyle dünyayı kontrol ederler...

Trilateral Commission'un kuruluş amacı Çin'i Japonya ile entegre etmek, Japonya'yı da Avrupa'ya, Avrupa'yı da ABD'ye bağlamaktı. Brzezinski, Trilateral Commission'da Büyük Amerika ile Britanya'yı Çin ortaklığına itti. OYUNU, AKLI, DERİNLİĞİ GÖRÜYOR MUSUNUZ! Yıllardır olaylara böyle bakmamız gerektiğini binlerce kez yazdım. Çünkü diz boyunu geçmeyen tartışmalar bizi bir yere götürmez... Gideni hiç görmedim...

2000'li yıllardan itibaren Çin, Rothschild ailesine daha yakın görünmekle birlikte Rockefeller'ın da ortaklığıyla büyüdü. Raporlar 2000'den itibaren Çin'in yükselişini gösterir. Çin, Rothschild ailesi üzerinden İngiltere'ye, Rockefeller üzerinden de ABD'ye bağlılıklarını bildiriyordu.

Çin dengeyi çok sağlıklı bir akılla götürmeyi beceriyordu...

Yeni İpek Yolu projesinde olduğu gibi Çin, iki ülkeye de ortaklık teklif ediyordu. Ancak İKİ BÜYÜK MERKEZİN DE yani LONDRA ve WASHINGTON'un da gördükleri vardı. Bu iki güç ÇİN'in TEK BAŞINA YÜRÜMEK İSTEDİĞİNE İKNA OLMUŞTU... Sağlam bir istihbaratla ÇİN'in ajandasını biliyorlardı... Coronavirüs bunu engelledi. Şimdi Coronavirüs, İpek Yolu güzergahını çok etkileyecek. CORONAVİRÜS'ü meydana getirip koordinatları belirleyenler belliydi. Bunu en iyi CİNPİNG biliyordu...

CORONAVİRÜS çıktıktan sonra "Asıl hedeflerden biri İRAN" diye yazdım. Çin'in arka bahçesi oldukları için hedeftiler...

Peki birkaç yıl sonra Coronavirüs'ü nasıl hatırlayacağız? Yakında bitecek olan CORONAVİRÜS bizde nasıl bir TORTU bırakacak...

2002-2003 yıllarında yaşanan SARS salgınında Çin'de toplam 349 kişi ölmüştü, dünya medyası ciddi şekilde Çin'i hedef almıştı. O tarihte Çin, Rockefeller ailesini ülke dışına çıkarmak istemişti. Çin Devlet Başkanı Jang Zemin, ardından da Hu Cintao, İngiltere ile büyümek istediklerini söylemişlerdi. Jang Zemin 2002'de, Hu Cintao ise 2003'te bu çıkışı yapmıştı.

O nedenle SARS'la tanışmışlardı. Bakıyorum da şimdilerde kimse bunları hatırlamıyor. Ya da olaylara böyle bakan yokmuş...

Bilemiyorum... Neyse...

Bu ısrar çok uzun sürmemişti ve Hu Cintao, "ABD ile güçlü bir anlaşmamız oldu" sözü ile birlikte SARS'ın ilacı bulunmuştu. Ne gariptir ki önceki gün TRUMP, HİNDİSTAN için aynı cümleleri söylüyor ve ÇİN'e sopa gösteriyordu... Şi Cinping de bunu yaptığı için yani Washington'ı Pekin'den göndermek istediği için Coronavirüs'le tanıştı. Ancak bu kez durum çok daha farklıydı. Çünkü İPEK YOLU PROJESİNDE birçok ülke ÇİN ile yürümek istiyordu... Olaylara böyle bakınca Coronavirüs'ün gündemi çok fazla meşgul edeceğini görmek zor değildi...

Gelin önemli bir ayrıntıya bakalım... PARADAN gidelim...

Çin borsalarında işlem gören "önemli" şirket sayısı 2 bin 300... Bu şirketlerin içinde çok ama çok önemli 40 şirket var. Onlar da yüzde 45 civarında değer kaybetti. Peki bu şirketler yarı yarıya değer kaybettiğinde alımları kim yaptı? SORU BU! Uzmanlık sorusu hem de... Cevap ilginçti ama... Tesadüf gibi görünse de Amerikan silah şirketleriyle Rothschild ailesinin bankaları, bu şirketlere ortak oldu. Çin'de ticaret hacmi yaklaşık 5 trilyon dolar olan bu dev şirketler, büyük bir çatışma halinde olan iki ailenin ortaklığıyla tanıştı. O nedenle uzmanlar, Coronavirüs'ün etkilerinin yıl sonuna kadar tamamen bitmiş olacağını öngörüyor. Tabii o andan itibaren Çin'in tekrar güçlü olması muhtemel. Ancak bir daha eski potansiyelini yakalaması kolay değil. Avrupa ve Asya'nın diğer ülkelerinin Coronavirüs'ten ne kadar etkileneceği ise meçhul. Asıl problem Avrupa'nın ne kadar etkileneceği. Çünkü Avrupa da ABD'ye karşı oluşturulan grupta Çin'le hareket etme kararı almıştı. Şimdi bu ortaklık bitti. Avrupa'nın da ABD ile yakınlaşması yüksek ihtimal.

Ancak önce bir fatura gelir önlerine... Artık devletler, DERİN KARARLARLA rota belirleyecek. Çin kendi iradesiyle karar aldı. Neler yaşandığını görüyoruz.

Coronavirüs birçok devletin kendi kararını almasını da engelleyecek. Zamanla bunu daha iyi anlayacağız. Ancak ÇİN'e ders verdikleri ortada.

Asla YIKIM peşinde değiller.

Sadece "PATRON BİZİZ" diyorlar. Zaten diz çöken CİNPİNG bunu kabul etti...

Çin'i uysal hale getirip hem ders veriyorlar hem parasını alıyorlar.

Ve uzun süre KÖLELİK frekansına geçmesi için adımlar atıyorlar. Çin erken hamle mi yaptı? Buna tarih karar verecek!

DERİN AKLI OKUYAN DEVLET BÜYÜR! Konu bu! Dönelim başa... Adamların amacı neydi... Çin'i Japonya'ya, Japonya'yı Avrupa'ya, Avrupa'yı da ABD'ye bağlamak... Peki bu aklı, bu oyunu, gazetelerde- TV'lerde görme şansımız var mı! SIFIR! İDLİP de LİBYA da AKDENİZ de CORONAVİRÜS de İTALYA da Fransa da İran da Irak da böyle okunmalı...

DERİN AKLI çözerek gidilmeli...

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