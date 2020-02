Neden şimdi

HERKES İDLİB'e kilitlenmişken ALMANYA'dan terör saldırısı haberi geldi. Almanya'nın Hanau kentinde 10 kişi hayatını kaybetti.

Saldırıyı gerçekleştiren aşırı sağcı ismin TOBIAS R. olduğu açıklandı.

O da evinde ölü bulundu... Ölmeden önce de video ve mektup bıraktı.

İtiraflarında 'bazı halkların yok edilmesi gerektiğini' yazdı... Alman devleti olayı aydınlatacaktır. Zaten Merkel "Olayın arka planını ortaya çıkarmak için her şey yapılacak" dedi.

Aklıma ilk gelen soru SALDIRGAN neden TÜRKLER'i hedefe koydu? Ne istedi o masum insanlardan?

Yoksa dünya üzerinde etkili bir güç operasyonu yapıyor ve kapatıyor muydu! Sizi bilmem ama aklıma ilk gelen sözcük GEZİ oldu... GEZİ DAVASI ile ilgili kararlar hem içeride hem dışarıda tartışıldı... Tartışma devam da ediyor. Edecek de... Tam da bu sırada acaba KARANLIK BİR EL devreye girip GEZİ'de verilen kararlara itiraz mı ediyordu? ANKARA'ya gözdağı mı veriliyordu? Merkel ne kadar iyi niyetli olursa olsun ARKA PLAN aydınlanmayacaktır. Bu tip istihbarat operasyonları unutulmaya mahkumdur...

Devam... Gelin büyük savaştan, büyük mücadeleden gidelim...

Zbigniew Brzezinski artık yok. Ancak onun "ABD'nin alternatifi Çin, o nedenle Pekin'i kendi başına bırakmamalıyız.

Çünkü Avrupa Çin'le buluşursa, İpek Yolu ile bu amaçlanmaktadır, o zaman Amerika'nın çöküşü için tuğlalar çekilmeye başlanmıştır" sözünü ciddiye alan Derin Amerika ortaya çıktı. Zaten kaç zamandır yazıyorum. Sürpriz de değil yani... Brzezinski, Derin Amerika ile yan yana olmadı. Ancak tamamen karşısında da yer almadı. Coronavirüs'ü incelediğimizde öncelikli hedefin Çin olduğunu, ancak zincirleme bir trafik kazasına doğru gittiğini görüyoruz.

Özellikle İRAN'a sıçraması çok anlamlı!

Çin donup kaldı, Rusya da ağır darbe aldı. Almanya, Fransa gibi Avrupa'nın en güçlü devletleri de ciddi sıkıntıya girmek üzere. Demek ki, bu operasyonun hedefi sadece Çin değildi. Brzezinski, "Amerika Birleşik Devletleri ile ittifak yapmayan ya da Washington'ın yönetimsel gücünü kabul etmeyen Avrupa'da güvenlik olmaz" dedi. Hem de hayatını kaybetmeden önce verdiği son mülakatta. Küresel güvenlik olmazsa, "Avrupa'da da güven olmaz" diyen de Brzezinski'nin kendisiydi.

Çin, küresel güvenliği tehdit etmeye başlamıştı. Derin İngiltere'nin desteğiyle Çin ABD'yi bitirmek için planlar yapıyordu. ASLINDA SAVAŞIN TEK CÜMLELİK ÖZETİ BUYDU! Pekin'in başındaki dert çok büyük. Şu ana kadar bir cevap veremediler. Eğer bir süre daha cevap gelmezse bırakın plan yapmayı böyle bir fırsatları asla olmaz. ÇÖKÜŞ gelir... Bu durum bile PEKİN ile yürüyen ülkeleri zora sokar...

Almanya, NATO üzerinden Washington'a bağlı olsa da Çin'le ortaklık yaptı. Bu nedenle sıkıntı yaşayan ülkelerin başında yer almakta... Hem de Amerikan sisteminin dışına çıkarak.

12 alanda anlaşmalar yapıldı. Derin İngiltere, Almanya'yı öne çıkartarak arka planda Avrupa'yı Çin'e entegre ediyordu.

2020 bu büyük buluşmanın en önemli yılı olacaktı. Artık olmayacak. Almanya, İngiltere ve Fransa, Çin'in 5G sistemini kullanmaya karar verdi. Tarihler 2019 Aralık ayını gösteriyordu. Bu da aslında ABD'ye bir meydan okumaydı. 17 Şubat tarihinde ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in açıklamaları ABD'nin İngiltere, Almanya ve Fransa'ya mesajıydı.

Esper, "Müttefik ve ABD teknoloji şirketlerini, alternatif 5G ürünleri geliştirmeye teşvik ediyoruz. Bu sistemi askeri üslerimizde test ettik.

Bunu kabul etmeyenler müttefikimiz olmayacak" dedi. Esper, Çin'in 5G sistemiyle entegre olanları düşman ilan ediyordu. Coronavirüs, 5G'nin de bir cevabıydı. Mark Esper bu konuşmayı, Almanya'daki Münih Güvenlik Konferansı'nda yapıyordu. Alman, İngiliz ve Fransız bakanlara, "Çin, bazı Avrupa ülkeleriyle gizli ortaklık yaparak, çok agresif ekonomik ve askeri politikalar yürütüyor" sözü de tehditti.

Ama yaşadıklarımız sadece TEHDİT olmadığın gösterdi...

Amerika Birleşik Devletleri karşısında her ülkenin ekonomisi kırılgandır.

Trilyonlarca dolarlık Çin ekonomisi bile birkaç günde ağır hasarlar aldı. Tablo ortada... Ne Almanya ne İngiltere ne de Fransa ABD ile bu konuda karşı karşıya gelebilir. Fransa, terör saldırıları karşısında geri adım atmadı. Ardından 'Sarı Yelekliler' start aldı. Ardından grevler. Fransa ekonomisinin zararı 150 milyar doların üzerine çıktı. Bu açıklanan. Dolaylı bağlantılarla Fransa ekonomisi 300 milyar dolarlık bir saldırıya karşılık veremedi. Veremez de...

İngiltere de Almanya da terörle tanıştı. Dünyanın en uzak köyündeki terör saldırısında bile Derin Amerika'nın bilgisi vardır.

Terör saldırıları beklenen karşılığı bulmadığı için yeni hamleler gördük.

İngiltere, BREXIT ile Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği noktaya adım attı. Ancak Derin İngiltere hala aktif ve ABD'nin karşısında.

ÇİN üzerinden yürütülen savaşın bir ayağı Washington ise diğeri Londra...

Türkiye'nin Rusya ile gerilim yaşaması, Suriye'de yaşananlar, Akdeniz gerginliği ile Türkiye'nin Libya adımı ve misillemelerin tamamı ABD'nin dünyadaki gücünü kaybetmemek için attığı adımlardır.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Londra'daki bir malikaneden yönetilir.

Macron'a Türkiye ile iyi ilişkiler kurması söylendi. Ancak öyle bir baskı ile karşı karşıya kaldı ki, Derin Amerika'nın istediği açıklamaları yapıyor. Şimdi de TÜRKÇE'ye taktı...

Bize gelelim... Son tahlilde biz önemliyiz...

Dikkat ederseniz Washington, Ankara ile doğrudan karşı karşıya gelmiyor.

Avrupa'daki bazı ülkeler veya Körfez üzerinden Türkiye'ye karşı gerilim sahası genişletiliyor. Türkiye'nin ABD ile ortak olması çok önemli. Hatırlayın Türkiye'de peş peşe terör saldırıları oluyordu.

Hem de arka arkaya... Ne oldu da birden kesildi. Çünkü beklenen karşılığı bulmadı. Türkiye her sabah bir terör saldırısıyla uyanıyordu. DEAŞ'a yardım ettiği iddia edilen Türkiye, en çok DEAŞ saldırısı yaşayan ülke oluyordu. Garip değil mi!

Fransa'nın çok önemli 5 büyük şirketinin DEAŞ'la yaptığı anlaşmalar, Fransız mahkemeleri tarafından bile kabul edilmesine rağmen kimse Paris'i DEAŞ'la yan yana getirmiyordu. Ancak DEAŞ da şimdilik Derin Amerika için geri çekildi. Çünkü Coronavirüs bugün dünyanın en tehlikeli terör örgütü. Hiçbir terör örgütü birkaç ayda trilyonlarca dolar zarar veremez. 50 ülkeye zarar verecek bir terör örgütünü kurmak için trilyonlarca dolar gerekir. Başarı da garanti değildir...

Ancak Washington'un Medina bölgesinde yaşayan 2 Amerikalı profesörün hazırladığı Coronavirüs birçok ülkeyi ekonomik olarak çok ciddi etkiledi. Bu da Washington'ın derin aklının hala çok güçlü ve etkin olduğunu gösteriyor. Coronavirüs, ABD olmadan Yeni Dünya Düzeni kurmak isteyenlere de uyarı oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'nin Yeni Dünya Düzeni danışmanı olarak gördüğü Mihail Vladimiroviç Mişustin'i başbakanlık görevine ataması, çok önemli bir adımdı. Önceden ülkedeki VERGİYİ kontrol eden isimdi...

Putin'in, "Rusya olmadan Yeni Dünya Düzeni olmaz" gibi cümleleri, Derin Amerika'da alaya alınmıştı.

Mişustin hamlesi de Putin'in Yeni Dünya Düzeni'nde Moskova'nın önemli merkezlerden bir olması için adımdı.

Ancak Putin de aslında Rusya'nın plan yapamayacağını Coronavirüs'le bir kez daha anladı. İran'da CORONAVİRÜS'ün çıkması, KUM KENTİNİN seçilmesi de koordinatların belirlenmesindeki ustalığı ortaya koymakta...

CORONAVİRÜS büyük bir savaşın bile vermeyeceği sonuçları ortaya koyacak güçtü. Çin cevap veremediği sürece ABD'nin kontrol gücü tavan yapacaktır. Son tahlilde DERİN AMERİKA'nın karşısında en güçlü rakip DERİN İNGİLTERE...

Çin'in yara alması Londra'nın kalbine hamledir! ABD'nin oyun kurması ve baskı üretmesine saydığımız ülkelerin hiç birinden etkili cevap gelmedi, gelemedi...

Düşünsenize İngiltere Başbakanı'nın tatil parası bile DERİN ABD'li işadamı tarafından ödeniyordu! Kabul etmek gerekir ki ÇİN'in dünya ile bağı kesildi! Hatta ÇİNLİLER hedef...

Washington'un masada olmasını istemeyenler daha akıllı bir hamle ile cevap vermeli...

Eğer maçın kaderini değiştiremezlerse kaderlerine razı olurlar...

Türkiye mi? Her şekilde kazanan tek ülke olur! Londra-Pekin hattı da kazansa Washington da kazansa biz önde yer alırız... NET! Dünyadaki tablo bu...

