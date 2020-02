Corona City

ÇİN'İN başına gelenler günlerdir yazdığım gibi son yılların en büyük operasyonu.

Eğer böyle giderse Çin "DUR" diyemezse belki de 100 yılın operasyonu olacak. Nedendir bilinmez, buralarda bu konuya herkes mesafeli. Ama iş sandığımızdan çok daha büyük.

Sadece ÇİN'in tepki vermemesi ya da tasfiyesi değil konu. SAVAŞI anlatan çok akıllı isimler var.

Gelin bugün onlara misafir olalım. Savaşın en tepesindeki sinir uçlarına gidelim... İçinde bizim olduğumuz yeni DENKLEM ne? Dünya nasıl şekillenecek?

Görelim ki doğru adım atalım...

Paranın gücünü son Coronavirüs olayında da gördük. Dolar rezervi olarak dünyanın en güçlü ülkesi gibi görünen Çin'in aslında ne kadar sıradan olduğunu yaşayıp öğrendik. Pekin, gözle görülmeyen bir virüse karşı ne kadar çaresiz olduğunu dünyaya ilan etti. Devlet başkanı düzeyinde hem de... Peki paranın gözle görülmeyen bir virüs karşısında etkisiz olduğunu kabul mü etmeliyiz? Yoksa paranın yeni yönünü mü bulmalıyız!

Bakacağımız tek adres var!

CITY OF LONDON...

City of London, 100 yıldır parayı yöneten adres... 2.9 kilometrekare alana kurulan bu muazzam yapı, kusursuz bir makine gibi. Herkes paranın Washington'dan veya FED'den yönetildiğini düşünür. Gerçek böyle değildir. ABD defalarca paranın merkezine saldırı düzenlemiştir. Ancak Londra'daki VATİKAN benzeri bu merkez, paraya inananları yönetir. Çin'e gönderilen Coronavirüs'e de böyle bakmalıyız. İpek Yolu yani Washington'ın çöküşünü hazırlayacak bu projenin son hali City of London'da hazırlandı. Yani defalarca yazdığım gibi Amerika Birleşik Devletleri ile İNGİLTERE savaşıyordu! City of London'da hazırlanan proje gereği 65 ülke ABD'yi dışlayacaktı. İPEK YOLU'nun açılışından tam 10 yıl sonra ABD'nin bölünmesi masaya konmuştu bile. PLAN HAZIRDI... İpek Yolu gelecek, ABD gidecekti... Washington'ın buna izin vereceği, ancak Derin Amerika'nın buna karşı çıkacağı da biliniyordu.

Haliyle SAVAŞ başladı!

Şimdi City of London, kendisiyle beraber olan ülkelerle yeni bir planı hayata geçirmek istiyor. Bugün İtalya, Almanya, Türkiye, Rusya ve İsrail'in City of London'la beraber hareket edeceğine dair bazı ipuçları var.

Kesin mi? Değil. Ama eğilimler görülmekte... Örneğin Türkiye'den İngiltere'ye giden işadamları var.

İsimlere girmek istemiyorum ama var! Hepsi City of London kararıyla mekanını değiştirdi.

İngiltere'ye girişi yasaklanan oligarklar, Washington'la yürümek istediği için hedef oldu.

Örneğin Roman Abramovich...

Yahudi'dir, Putin'in en yakınlarından biridir ama yine de kararını Rockefeller'dan yana kullandı. Rockefeller ailesinin DÜZENİNDE oyuncu olmak istediğini bildirdi!

Pasaportunun iptal edilmesi ve Londra'ya alınmamasının asıl nedeni buymuş... Putin de ROTHSCHILD ailesine yakındır.

Ancak sağ kolu ROCKEFELLER ailesine gidiyordu... TEPEDEKİ KAVGAYI DÜŞÜNÜN!

2 yıl önce Londra'da oturum izni olan oligark sayısı 713'tü.

Bugün bu sayı 267'ye düştü.

Yani Abramovich kadar medyatik olmayan ama çok derinlerde yer alan oligarklar, ülkeden gönderildi. İngiltere, bu oligarkların City of London'daki paralarını, yatırımlarını dondurdu. Tahmini olarak 397 milyar dolarlık bir el koyma söz konusu. Daha fazla olduğunu söyleyen de çok...

Türk, İtalyan, Alman ve Londra'da ikamet eden Rus işadamları ile İsrail'de Rothschild ailesinin 'giriş kartı' verdiği bazı özel isimler de Washington'ın karşısına geçti. Kraliçe II. Elizabeth'le yaklaşık 6 ay önce buluşan İtalyan, Türk, Alman, Rus ve İsrailli işadamları, bazı tekliflerle karşı karşıya kaldı. İşadamlarının tamamı teklife olumsuz cevap verdi. Bu da son derece doğaldı.

Rothschild ailesinin onayıyla gittikleri toplantıda, Prens Charles'ın da olması istendi.

Ancak Kraliçe II. Elizabeth bunu kabul etmedi.

Oğluna güvenmeyen bir Kraliçe var.

KRALİYET AİLESİNDE DE İKİ EKOL VAR! GARİP AMA GERÇEK!

Kraliçe II. Elizabeth ile dönemin İngiltere Başbakan Yardımcısı Nick Clegg arasında 2011'de bir konuşma geçmişti. Kraliçe o tarihte "Washington'la birlikte yürümek istiyorsak BREXIT çıkmalı" demişti. 2016 Mart ayında da The Sun, bu olayı "Kraliçe Brexit'i destekliyor" manşetiyle süsledi. Ruperth Murdoch, Kraliçe'nin geri adım atacağını öğrendiği anda bu haberi yayınlattı. Çünkü Yahudi olmasına rağmen Murdoch, Derin Amerika'ya yakındı. Çok hem de...

Yayınevlerindeki haritalarda İsrail'i silecek kadar Derin Amerika ile karar alıyordu.

Murdoch 2011'de Rothschild ailesinden kopmuştu. O ay dinleme skandalı patlak vermişti.

Murdoch, ülkedeki gücünü kaybetse de Kraliçe ile ilgili manşet atmayı başardığı yıl 2016'ydı.

City of London, 5 ülkeyi yani İtalya, Almanya, Türkiye, Rusya ve İsrail'i en üst sıraya yerleştirdiği ve bu ülkelerin altındakilere de ülkeler bağladığı çizelgeyi hazırladı.

YENİ DÜNYA DENGESİ yani...

İtalya'nın altında yer alan ülkeler Katolik, Türkiye'nin altında yer alan ülkeler Müslüman, Rusya'nın altındaki ülkeler de Ortodoks...

Tabi hazırlanan çizelge çok ama çok detaylı... Her kilit ülke önemli bir EKSENİ taşıyor... Plan bu...

City of London, bugün trilyonlarca dolara hükmeden FED'i yönetiyor. Dolayısıyla City of London'da alınan ve alınması planlanan kararlara uymak zorunda olan bir FED var. Bunu ne Trump ne de 2020'de seçilecek ABD Başkanı değiştirebilir. City of London'ın etkisinin arttığı, özellikle BREXIT'le birlikte vergi cennetine büyük paralar akışının başladığı da gerçek. Cayman Adaları, Virgin Adaları, Jersey ve Bermuda gibi onlarca off-shore hesaplarında artış gözleniyor. Fırtına öncesi buralarda hesaplar kabarır. Yani dünya yeni bir düzene girerken, buradaki hesaplarda artış yaşanır.

Amerikan şirketlerinin ABD ve Avrupa'daki belki de 1 trilyon doları sadece 4 ayda off-shore hesaplarına gitti. Doğal ve beklenen bir adımdı. ABD, bu hesapların çıktığı bankaları ve şirketleri biliyor. Ancak hangi off-shore hesaplarına gittiğini bilmiyor.

Burada sonuç önemli.

Amerikan sisteminden çıkan paralar, yeniden City of London'a geçiyor. Yani para tekrar en güvendiği limana uçuyor. Derin Amerika'nın buna en sert hamlesi de Coronavirüs oldu. Şimdi ikinci hamle Akdeniz, üçüncü hamle de Ortadoğu'dan gelecek. City of London da biliyor ki, Akdeniz ve Ortadoğu en az off-shore hesapları kadar önemli.

TABLO BU! OYUN KURUCULAR BUNLAR. Şimdi dönün içeriye istediğinizi istediğiniz ÇİZELGEYE koyun... ABD de City of London da TÜRKİYE gibi inanılmaz önemli bir ülkeyi bırakmak istemiyor. KONU bu! Siyasete de tartışmalara da kavgalara da dedikodulara da ittifaklara böyle bakın. Gerisi hikaye... Ama iyi bakarsanız her şeyi görürsünüz... Hep yazdım!

TÜRKİYE'siz olmaz, olamaz...

Bu nedenle işte... Son tahlilde TÜRKİYE kazanacak. NET!



NOT: ÇİN İKİ BÜYÜK GÜCÜN MEYDAN SAVAŞI YAPTIĞI ÜLKENİN ADI...

