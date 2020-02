İki masa

KRİTİK öneme sahip her ülkede 2 masa vardır.

Bunlardan biri ABD ile diğeri ise Çin-İngiltere ittifakıyla yürümek ister. Kabaca durum bu. Bunu Rockefeller ile el ele verip yol almak isteyenler ve Rothschildler'le kader birliği yapmak isteyenler diye de okuyabiliriz. Her önemli ülkenin derinlerinde bu iki masa vardır. BİRİ OLMAZSA DİĞERİ OLSUN diye...

Suudlar da Birleşik Arap Emirlikleri de Rusya da İngiltere de Almanya da böyledir. Bizde de iki masa var... ABD'ye yakın olanını şu an muhalefet taşımakta...

Detaylara girelim. Türkiye parantezini unutmadan ilerleyelim...

Kasım Süleymani öldürüldüğünde İngiltere Başbakanı Boris Johnson "Süleymani için ağlayacak değiliz" dedi. Açıklama ilginçti. Eski ilişkilerin kodlarını taşıyan iki dost ayrı düşüyordu... Johnson bunu KARAYİPLER'deki tatilinde söylüyordu... Aynı Johnson bir süre önce de "Eski dostlarımızla bir araya gelip yeni İMPARATORLUKLAR KURACAĞIZ" çıkışını yapıyordu. İngiltere'nin iddiasını yansıtıyordu.

Dünyanın ABD'ye mahkum olmadığını anlatıyordu...

Ancak Boris Johnson ve partneri Carrie Symonds'ın Karayipler'de geçirdiği Noel tatilinin parasını kimin ödediği ortaya çıkınca işler karıştı. İngiltere Başbakanı Johnson'un 19 bin 500 dolarlık tatil parasını işadamı DAVID ROSS ödüyordu...

Görünürde büyük bir problem yok gibiydi. Ama gerçekte ise vardı! Çünkü ROSS DERİN ABD'nin en önemli isimlerinden biri olarak biliniyordu...

Devam...

Derin Amerika, tahmin edilenden çok daha güçlüydü.

Ancak ne kadar güçlü olursanız olun, bazen suyun yolunu değiştiremezsiniz.

Derin Amerika elbette silah lobisidir, Pentagon'dur, CIA'dır. Bir masanın etrafına toplanan bu ekip, Amerika Birleşik Devletleri'ni dünyanın merkezine konumlandırmıştır.

II. Dünya Savaşı sonrasında bu masa her ülkede çok güçlü oldu. Ancak değişen dünya, beklenmeyen krizler ve kaoslar masanın bazı ülkelerde etkisini kaybetmesine neden oldu.

Bazı ülkelerde Derin Devlet'e savaş açıldı. Örneğin Türkiye, Fransa, İtalya, Rusya gibi ülkeler Derin Devlet'e çok ağır darbe vurdu. Bu 4 ülke aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyadaki etkinliğini sağladığı denge ülkeleriydi.

Türkiye'deki Derin Devlet, Washington'ın Ortadoğu'da çok etkin olmasını sağlıyordu.

1950'lerde Türkiye'de siyasi kutuplaşma hazırlandı. Derin Amerika'nın masasında hazırlanan bu çatışma hali, Türkiye'nin kendi gücüne odaklanmasını engelledi.

Bazı dönemlerde yükselen güç, darbelerle engellendi.

Ardından SAĞ-SOL çatışması... Bu da Türkiye'nin belki de gelecek 50 yılını bitirdi. Sonra darbe ile yeni döneme geçildi. Bu kez ortaya PKK diye bir örgüt çıktı.

Kuruluşu Derin Amerika'nın masasında yapılan bu örgüt, Türkiye içindeki bazı odakların desteği ile de güçlendi. Daha birçok çatışma halini burada alt alta sıralayabiliriz. Ama gerek yok... Bugüne bakın!

Değişen bir şey var mı!

Bugün de Türkiye'de siyasi kutuplaşma oldukça belirgin.

Bu Derin Amerika'nın fikriydi. Yani aradan 70 yıl geçmesine rağmen Türkiye'de siyasi kutuplaşma gerçeği değişmedi. Ancak Türkiye'deki Derin Amerika ağır yara aldı. Türkiye'nin yüzde 90'ına hakim olan bu güç, yüzde 30'ları kabul etmek zorunda kaldı.

Ancak şimdi tekrar yüzde 90'lık güç için harekete geçti.

Türk siyasetini dikkatlice incelerseniz, derin bir savaşın olduğunu görürsünüz.

ANLAMAMIZ GEREKEN DE BURASI!

Fransa... Amerika Birleşik Devletleri'nin derin darbe aldığı ülkelerden biri de Fransa. François Mitterrand, solcuydu ama ABD'nin tüm isteklerini yapardı. Ancak Jacques Chirac'la birlikte derin Amerika ilk darbesini aldı. Ardından Sarkozy, tekrar Derin Amerika'yı büyüttü, bu kez kendi skandallarıyla Derin Amerika'nın hedefi oldu. Ardından Hollande ve son olarak da Macron, Derin Amerika'yı Paris'ten gönderdi.

İtalya'da da benzer bir durum var. Steve Bannon, Derin Amerika'yı tekrar İtalya bölgesinde uyandırdı. Ne kadar eskiye dönüş olacak, bunu zaman gösterecek.

Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ile aynı çizgideydi.

Gorbaçov ve Yeltsin, Washington'la aynı çizgide yürüyordu. Putin'le birlikte Moskova farklı bir yöne evrildi.

Ancak Rusya, ABD'ye bağımlı bir ülke. Bunun aksi zor görünüyor. Putin de bu gerçeğin farkında.

Ancak Beyaz Saray fikrinin Moskova'da olmasını istemiyor. O nedenle bazı dönemlerde çatışma hali ortaya çıkıyor. Derin Amerika şartlar ne olursa olsun tekrar güçleniyor. Bu da elbette kaos ortamlarını beraberinde getiriyor. Almanya'da ciddi bir dengesizlik var. İngiltere de aynı durumda. İngiltere'de Johnson'un DAVID ROSS skandalı ortada.

Belki daha da büyütürler...

Bilinmez... Johnson DERİN AMERİKA'nın karşısında olan biri. Bakalım nasıl adım atacak! Bu da merak edilenlerin başında gelmekte...

Toparlayalım... DERİN AMERİKA bir virüsle ÇİN'in petrol ihtiyacını sıfırladı.

Rusya'nın zenginleşmesini ve dünyada iddialı olmasının temel aracı olan petrol gelirlerini budadı. Süleymani ve Kaşıkçı ile İRAN-SUUDİ ARABİSTAN'ı ciddi şekilde uyardı. Rusya'yı petrol fiyatıyla tehdit edip İDLİB'de karşımıza dikti. Bizi de Libya'dan uzaklaştırdı... Eğer ÇİN kısa bir süre içinde geri dönmeyi başaramazsa çok hızlı gelişmeler olacak ve çok şey değişecek. Rejimler bile... Mesela İRAN. Asla eskisi gibi kalamaz... Çünkü bütün bunları planlayan DERİN ABD her sıkışanın yanına koşmak için elinden geleni yapmakta. ŞAKA GİBİ AMA BÖYLE... Bu kadar kolay teslim olacağına inanmadığım ÇİN geri gelemezse, tekrar "BEN BURADAYIM" diyemezse herkes şimdiye kadar bildiği her şeyi unutsun! Yeni roller, yeni görevler gelecektir...

Ekonomiden siyasete kadar her şey yeniden tanımlanacaktır...10 dolarlık bir ECONOMYVIRUS'ün ardında bıraktığı gerçek bu!

Başkentlerinde iki masa bulunan her DEVLET masaları birleştirip düşünmeli... Biz de...

