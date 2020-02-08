Economyvirus

ÇİN'İN içindeki VİRÜS sorunu giderek büyümekte.

Devamlı olarak gözüm Çin'de.

Oradan gelecek haberlerde.

ABD'ye verebilecekleri bir cevap çok şeyi değiştirebilir. Ancak içeri kapanmaları sürerse gidebilecekleri bir menzil de yok. Sorunlarla boğuşurlar ve koca bir devin çürümesini çıplak gözlerle izleriz.

Dünyayı değiştirmek için İPEK YOLU'na sarılan Çin'in cevap verememesi halinde bir YOL bulabilmesi hiç kolay değil...

Biz içinden geçtiğimiz günü yaşarken ismi çok sık gündeme getirilen STRATFOR yine sahne aldı. GÖLGE CIA olarak lanse edilen organizasyonun 5 yıl önce PENTAGON'a verdiği rapor sızdı... Bir kısmı belki de...

Yayınlanan ve yayınlanmayan kısımlarında önemli vurgular var...

STRATFOR'un raporuna geçmeden önce "ABD Çin'i tasfiye ederse kurmak istediği dünya nasıl bir yer?" sorusuna cevap bulmamız gerekecek... TEK KUTUPLU bir dünya mı gelecek! Çin iki büyükten biri olarak ilerliyordu. Sürpriz hamle gelemezse büyüklüğü budanacak.

Sınırlı ve kontrol edilebilir ülke haline gelecek... Elindeki avucundaki para alındıktan sonra...

Neyse...

23 Şubat 2015'e gidelim...

STRATFOR'un hazırladığı rapora...

O tarihte hazırlanan çalışmanın bir kısmı yayınlandı, bir kısmı PENTAGON'a GİZLİ ibaresiyle verildi... Şimdi sızanlar GİZLİ olan kısmın ne kadarı bilmiyoruz...

2025'e kadar dünyanın nasıl şekilleneceğinin anlatıldığı rapordan 5 yıl içinde neler gerçekleşti.

Rapordaki hangi öngörüler çıktı!

Bakalım...

2015 yılında STRATFOR, "Aşırı sağ siyasetçi Nigel Farage'ın lideri olduğu Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi (UKIP) yakında BREXIT adını ortaya atacak. 5 yıl içinde de İngiltere, Avrupa Birliği'nden ayrılacak" notunu düştü. Bugünden 2015'e bakıldığında bu tahmin yüzde 100 başarıyla sonuçlandı.

Gizli bölümlerde bizim çok bilmediğimiz satırlarda "Avrupa Birliği, 2020'den sonra dağılma sürecine girecek. Çünkü Avrupa Birliği, özellikle göç sorunu nedeniyle sınırlarını tekrar kapatma tercihini kullanacak. 2024 gibi Avrupa'dan birçok ülke ayrılma dilekçesini sunacak" vurgusu yapılmakta...

DERİN AMERİKA ta başından beri BİRLEŞİK AVRUPA'yı kendine rakip gördü çünkü...

Raporda çok önemli uzmanlar Fransa ve Almanya'nın Avrupa Birliği'nin yükünü taşıyamayacağını analizlerle açıkladı. Avrupa Birliği ülkelerinde yaşanan ekonomik krizin boyutları çok ciddi şekilde arttı. Washington'ın Afrika'daki etkinliğiyle birlikte Fransa'da yaşanacak gösteriler sonunda FREXIT sesleri yükselecek. 2 yıldır Fransa'da Avrupa Birliği'nden ayrılma senaryoları ciddi ciddi tartışılmaya başlandı. Çünkü Fransa'nın Afrika'dan elde ettiği gelirler, krizdeki Avrupa ülkelerine gidiyor. ABD hem Afrika'ya baskı uyguluyor hem Fransa'ya akan para Paris'te kalamıyor!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin AB'den ayrılma riski ile karşı karşıya kalabileceğini söyledi. Bunu seçimlerden önce de açıkladı, Cumhurbaşkanı olduktan sonra da defalarca söyledi. Fransızlar'ın yüzde 65'i FREXIT'i destekliyor. Aynısı Almanya için de geçerli. Dexit, Grexit, Frexit, SPEXIT ve Itexit sesleri de hiç azalmadan yükselmeye devam etmekte... Bunları bu ülkelerin sokaklarında görmek bile çok mümkün...

Raporda önemli yerlerden biri de RUSYA ile ilgili olanı...

Avrupa Birliği'nden sonra Rusya dağılacak. Washington, Londra, Berlin'de hazırlanan 10 yıllık, 20 yıllık ve 50 yıllık çalışmaların tamamında Rusya'nın dağıldığı öngörülüyor. Tabi STRATFOR olur da Türkiye olmaz mı! Türkiye ile ilgili bölümde de çok önemli detaylar vardı... STRATFOR'un 2015'teki raporunda, "Türkiye'nin bir taraftan iç siyasetine denge getirmesi önemli.

İç siyasi anlaşmazlıklar çözülürse, Türkiye güçlenir. Ordusunu, istihbaratını aynı merkeze çekebilirse Türkiye önemli bir bölgesel güç olur" deniliyor. 2015'ten sonra STRATFOR raporu nedeniyle Washington'dan Ankara'ya yapılan operasyonları listelemeye gerek yok. Ancak Türkiye, tüm operasyonlara rağmen hala STRATFOR'a göre güçlü ve gelecekte etkili olabilir. Bunu diyen kendileri...

Türkiye'den sonra ÇİN geliyor.

Çin uzun uzadıya ele alınan bir dev...

Çin'in diktatör bir yönetime geçeceği öngörülüyor. 2019 yılından itibaren Washington'un Çin'i baskı altına almasına önemle vurgu yapılıyor.

Gerçekten de Pentagon, 2019'dan itibaren Çin'i hedef seçti. 2020'den itibaren de en önemli koz kullanıldı.

Kimileri Coronavirüs dese de aslında açık şekilde "economyvirus" etkisini gösterdi. Çin'in kendi içine kapanık, İpek Yolu projesinde sadece küçük payı olan bir ülke haline geleceği tam 5 yıl önceki raporda mevcut. İnanması zor gibi ama Çin analizi böyle... Son derece mütevazı ekonomik planları olan bu diktatör rejim, ABD tarafından da desteklenecek. Çin, ABD'nin ihtiyacını karşılayan ancak dolar rezervi olmayan bir ülke konumuna getirilecek.

Ortadoğu daha da karışacak.

Suriye'de kaos artacak, İsrail- Filistin barış anlaşması masada olsa da hayata geçmeyecek. Karşılık bulamayacak. Libya özel bir hedef olacak. 2019 yılından itibaren Libya'nın adını çok duyacağız. Libya, Suriye ve Irak gibi ülkelerde devlet dışı gruplar çıkacak. Bu gruplar önemli devrimlere imza atacak.

Özellikle Libya'da yeni bir güç, dünya tarafından kabul görecek.

Bu öngörüyü yaptıktan sonra da şu notu düşüyorlar: ABD, Libya'da etkin olmak zorunda.

Aksi bir durum, 50 yıllık planların başarısızlığa uğraması demek...

STRATFOR'a göre Afrika'nın önemi daha da artacak. Peki ABD'nin planı ne olacak?

STRATFOR bunu detaylandırmıyor.

DERİN ABD'nin derin akılları satır aralarında şunları paylaşıyor...

"Afrika'da açlık probleminin artmasıyla birlikte kaos yayılacak.

Burada kurtarıcı bir ülke beklenecek.

Elbette Fransa'nın planları Afrika'da geçerli olmayacak ve ABD oradaki üslerinin yardımıyla etkinliğini arttıracak..." 5 yıl önce hazırlanan raporların ne kadar başarılı tahminler yürüttüğünü görüyoruz.

Ortada. Burada STRATFOR'un doğru analiz yapmasından çok, Pentagon'un planlarını başarılı şekilde tamamladığı gerçeğine odaklanmalıyız. Çünkü STRATFOR'un hazırladığı rapor, açıklanmadan önce son rötuşu Pentagon yapar. Yani tahminler önemlidir ama Pentagon'un çerçevesi daha da güçlüdür. Sonuçta YAPAN önemlidir... Hayata geçiren önemlidir... Uzaktan bakıldığında DERİN ABD TEK KUTUPLU dünya istiyor ve rakip olarak gördüğü AVRUPA BİRLİĞİ ile ÇİN'i kontrol altına alıyor.

GİDİŞAT BÖYLE. Özellikle ÇİN'de aldıkları yol, kısa zaman içinde gösterdikleri etki şaşırtıcı...

10 dolarlık ECONOMYVIRUS'le ÇİN'i resmen durdurdular. Ancak Çin duramaz! Ya büyür ya küçülür, iddiasız bir ülke olur... AVRUPA'nın sıkıntıları ise zaten giderek büyüyen bir hal almakta... Ortadoğu'ya da KAOS düşmekte... ABD yeni yüzyılı böyle başlatmak isterken bizim OLMASI muhtemel bu yapıya karşı hazırlığımızı yapmamız gerekmekte... Saldırılara rağmen TÜRKİYE GÜÇLÜ ve iddialı olduğu zaman alacağı yol çok! Bunu onlar da biliyor. Yapmamız gereken HEDEFE bir ve bütün olarak yürümek... Yıkamadıkları her saldırı bizi büyütür. Büyütecek de... Ama enerjimizi içerideki kısır tartışmalara, çekişmelere ayırmadığımız zaman...

ABD'nin iki büyük rakibi var!

AVRUPA ve ÇİN. Biz iki merkezin ortasındayız. Aklımızı kullandığımız zaman gücümüzle masadan istediğimizi alarak kalkarız...

TÜRKİYE farkı bu...

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