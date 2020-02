Antivirüs

KİM görse "Ne olacak?" diye soruyor. Herkes merak içinde. Dünya hiç bu kadar gergin ve tansiyonu yüksek bir zaman diliminden geçmemişti.

Yıllardır süregelen KÜRESEL SAVAŞ 2020'de TAVAN yaptı.

Daha da artacak. Çok farklı olaylar yaşanacak... Haliyle soruların düğümlendiği nokta TÜRKİYE...

Kaç zamandır yazdığımı hatırlamıyorum bile. Ama çok kez kavga ABD İLE ÇİN arasında diye not düştüm. İKİ DEV'i iki uçtan çekiştirdiğiniz zaman dünyada bundan etkilenmeyecek bir tek santimetrekare bile bulamazsınız...

Durum bu kadar önemli yani...

Geriye dönüp hafızamızı tazelediğimiz zaman iki olay çok öne çıkmakta. Ki yazdım...

Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin sahibinin kızı ve Mali İşler Direktörü (CFO) Meng Wanzhou İRAN YAPTIRIMLARINI deldiği gerekçesiyle Kanada'da tutuklandı. 1 ARALIK 2018'de...

Sonra işin içine CIA girdi. ABD ağır bastı. Denge temelinden sarsıldı. Derin ABD Çin'in yüz akı olan Huawei'ye gözdağı veriyordu... Bu açık net olan ilk raunttu! Tabii ki cevap gelecekti.

Zaman aktı, o da geldi... Hem de çok ciddi bir darbeydi bu...

Boeing'e ait iki uçak 5 ay arayla ENDONEZYA'da ve ETİYOPYA'da düşüyordu...

Boeing 737 Max hakkındaki tartışma 29 Ekim 2018'de Lion Hava Yolları'na ait uçağın düşmesiyle başladı. Kazada 189 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 5 ay sonra, 10 Mart 2019'da bu sefer Etiyopya Hava Yolları'na ait bir başka Boeing 737, Başkent Addis Ababa'dan kalkışından 6 dakika sonra düştü.

157 kişiye mezar oldu...

Özellikle Etiyopya'daki kazadan sonra BOEING KARŞITI bir rüzgar başladı.

Çıkış noktası ÇİN'di. Pekin Huawei'nin intikamını alıyordu.

Ve ABD'ye attığı adımı pahalıya ödetiyordu... ABD DERİN DEVLETİ YÜZMİLYARLACA DOLAR zararı karşılıyor ancak ÇİN için bileniyordu.

Artık savaş duracak noktayı geçmişti. Durum böyleyken bile burada çok kişi içerideki kısır tartışmalarla gidiyordu. Haliyle kimse bir şey anlamıyordu...

Bu kavga bütün siyasi şifreleri de bağrında taşıyordu. Bunu anladığınız zaman Suriye de Libya da Fransa da Rusya da Almanya da Türkiye de daha net görülür oluyordu. Her yer gibi...

Çin'in ABD'nin derinliklerinde yer alan BOEING'e saldırısı bardağı taşırdı. Hamle uzun sayılamayacak bir süre sonra geldi. Gözle görülmeyen bir şekilde... VİRÜSLE... Ancak bir virüsle başlayan operasyon ÇİN'i bitirme aşamasına getirdi. Hesap edilemeyen de buydu.

Bugün hala kimse gerçekte ne kadar insanın hayatını kaybettiğini bilmiyor... Ne kadar insan ölümle burun buruna kimse bilmiyor... Gerçek olan şu ki ÇİN, ABD'nin karşısına çıkarılacak ve Washington'u bitirecek bir güçtü. Bütün planlar bunun içindi. Petrolün tahtında oturduğu bu dönem ve sonrasında orjinde ÇİN vardı... Paranın rotası, silahlanma, NATO, enerji şirketleri, IMF, Dünya Bankası, siyaset, bankacılık sistemi yani aklınıza ne geliyorsa ÇİN TAHTA kurulduktan sonra modifiye edilecekti. ABD'de istifa eden ya da giden SAVUNMA BAKANLARININ ana gündemi ÇİN'di. Hepsinin... Ve hazırlıklar bittiğinde CORONAVİRÜS'le Çin baş başa kaldı. Dünya medyası biri bin yaptı. Çin tecrit edildi... Klavyenin başına geçtiğim dakikaya kadar Pekin'den gelen bir hamle yoktu. Atak yapılmamıştı. Eğer böyle bir süre daha devam ederse ÇİN içeriden patlayacaktı... Dayanamazdı...

İngiliz aklı BREXIT ile eski ortaklarıyla ya da eski savaştıklarıyla YENİ İTİTFAK kuracağını ilan etti... Yeni bir sayfa açılıyordu. Söylenmese de bunun da merkezinde ÇİN vardı... Zaten Pekin-Londra arası demiryolu bunun işaretini fazlasıyla veriyordu! Ortadoğu ve Afrika hem petrol dönemi hem sonrası için önemliydi.

Haliyle Türkiye de...

Başkan Erdoğan'ın Çin'de kırmızı halıyla karşılanması, özel bir saygı gösterilmesi de Türkiye'nin önemini ortaya koyuyordu... İPEK YOLU olacaksa biz merkezde olacaktık...

Her şekilde hem de...

Coronavirüs'ten bir süre önce Libya karıştı. Libya neden jeopolitik ve jeostratejik bakımda önemli? Soru bu! Cezayir'de 12 milyar varil kanıtlanmış petrol rezervi var. 159.1 milyar metreküp doğalgaz rezervi sayesinde enerji olarak 3 trilyon dolardan daha fazla bir hazineye sahip. Tunus 4.7 milyar varillik petrol rezervi bulundurmakta. 77 milyar metreküp de doğalgaz rezervine sahip olduğu SIR değil...

Libya'daki yeraltı zenginlikleri ise en az 6 trilyon dolar... Daha yukarısını söyleyenler de var...

Cezayir ve Tunus, Rothschild ailesinin çok güçlü olduğu ülkeler.

Dolayısıyla İngiltere'nin... Libya da böyleydi. Ancak Pentagon gelince işler karıştı. Hafter sahne aldı, rotadan sapma görüldü.

Rothschild ailesinin Libya'da da etkin olması halinde ABD'nin Akdeniz planı tarih olacaktı.

Pentagon devreye girince Libya üzerinden Rothschildler'in güçlü olduğu Fransa ve İngiltere'ye önlem alındı. Çin'e de tabii ki...

Libya'nın Kaddafi sonrasına hazır olduğuna inandırıldı.

Halk sokağa çıkarken, İngiltere Kaddafi'nin kalmasını da istedi.

Dönem dönem çatışma hali olsa da Kaddafi'nin kalması ilk tercihti.

İngiltere bunu başaramadı.

Kazanan ABD oldu. 2016 yılında İngiltere'de sızdırılan bir rapor çok önemli ayrıntılar içeriyordu.

Raporda "2011'de İngiltere ve Fransa'nın Libya lideri Muammer Kaddafi'nin devrilmesiyle sonuçlanan askeri müdahalesi büyük yanlıştı" yorumu var.

İngiltere Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi'nin raporunda, "2011'de Libya'da ilk mermiyi atan biz ve Fransa oldu. O gün Libya'da en güçlü ülke bizdik. Sonra Fransa geliyordu. Ancak yıl 2016.

Libya'da en güçlü ülke Amerika Birleşik Devletleri. 2011'de Libya'ya operasyonun başlatılması için imza veren her İngiliz vekil suçludur" denildi.

İngiltere eski Başbakanı David Cameron, hala Libya konusunda tutuklanma endişesi yaşıyor. Libya tuzağına çekilen İngiltere, bir anda Akdeniz'den de gönderiliyordu.

Cameron'ın Libya'ya operasyon kararını baskı altında hatta gizli tehditle verdiğini de 10 Numara'ya yakın kaynaklar ima etmişti. Boris Johnson'ın da Libya konusunda çok hırslı ve aktif olduğunu görüyoruz. 10 Numara'da sadece 1 haftada 12 kez Libya toplantısı yapıldı. Böyle hareketlilik BREXIT'te bile olmamıştı...

Çin ABD'ye VİRÜS'ün cevabını veremezse KÜRESEL ÖLÇEKTE sıfırlanır... Bu da EKONOMİK çarkları derinden etkileyeceği gibi pek çok ülkede siyasi çekişmeyi hızlandırır... Türkiye'ye gelince;

Başkan Erdoğan gerçeği ortada durmakta... ABD ekseninden Çin'e uzanan, oradan Rusya'ya dokunan, İngiltere'yi pas geçmeyen bir siyaset dizayn etti.

Bunu daha önce kimse yapamadı.

Yapamaz da... Erdoğan bunu başaran tek lider... Bu nedenle ABD kazansa da ERDOĞANSIZ olmayacağını bilir. Çin geri dönse zaten sorun yok... Kavga büyük olmasına rağmen TÜRKİYE her zaman mücevher değerinde olacaktır... Dünya alt üst olurken çekilen sıkıntılar da normaldir...

Mücadele sanıldığından çok daha büyüktür... Türkiyesiz olmaz, olamaz... Rahat olun...

