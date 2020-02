Standart sapma

OLAYLARA KÜRESEL bir pencere kullanmadan bakarsak göreceğimiz her şey bizleri yanıltır. İDLİB saldırısı ve RUSYA! TürkAkım-S-400'ler- Nükleer santral gibi hayati önemde adımları birlikte atarken RUSYA neden askerimize saldırdı? Bu soruların cevabı İDLİB'de ya da Esad'ın sarayında değil!

İnanmayacaksınız ama Kremlin'de de değil... Rusya olayı biraz soğusun üzerine önemli satırlar karalarız... Ama CORONAVİRÜS olayı her şeyi değiştiren bir hamle. Öyle böyle değil hem de... Sık sık yazdığım gibi hiçbir silahla alınamayacak sonuç elde edildi. Çin Devlet Başkanı Cinping "ÇARESİZİZ" dedi... Sadece şunu bilmeliyiz;

CORONAVİRÜS ile İDLİB birbirine hiç de uzak değil...

Gelin biz şimdilik VİRÜS'ten gidelim... Olanı biteni anlamaya çalışalım... Ve akıllı isimlerin öne çıkardığı konulara takılalım...

Standart Chartered Plc şirketi, ön görülerinde yüzde 99'luk bir başarı yakaladı. Bu bilinen bir SIR'dır! Bankacılık ve finans alanında da çok etkin bir kuruluştur. Bu şirket dünyanın her noktasından bilgi alabilecek bir ağa sahip.

Devlet başkanlarının bile bilmediği sırlara sahip bir güç yani. Bu şirket tam 1 yıl önce bir araştırma yayınladı. 2030 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisini açıkladı.

Çin: 64.2 Trilyon Hindistan: 46.3 Trilyon ABD: 31 Trilyon Endonezya: 10.1 Trilyon Türkiye: 9.1 Trilyon Brezilya: 8.6 Trilyon Mısır: 8.2 Trilyon Rusya: 7.9 Trilyon Japonya: 7.2 Trilyon Almanya: 6.9 Trilyon Standart Chartered Plc, bu araştırmayı yaparken 2030 yılında petrolün artık önemli bir enerji gücü olmayacağının altını çizdi. Bunun yerine 6 önemli madenin çok ama çok değerli olacağını vurguladı.

Bor, toryum, uranyum, krom, kobalt ve koltan yeni dünyanın vazgeçilmezleri olacak.

Amerika Birleşik Devletleri, sadece askeri güç kullanarak, askeri üsleri genişleterek süper güç konumunu sürdürmeye kararlıydı. Bunu iyi yapıyorlardı bir şekilde.

Ancak bu rapor gösterdi ki, askeri üs bu madenlerin yönünü Washington'a çevirdiği zaman önemliydi. Aksi durumda değil.

Hiç değil hem de... Rapor ve öngörü belli olduğu için ATAK YAPILMASI an meselesiydi..

Hedefin ÇİN olduğunu görmek için de gazeteci olmaya gerek yoktu... Önlerinde 10 YIL VARDI. RAPOR ORTADAYDI!

Ancak bu süre devletler için uzun bir zaman dilimi de değildi. Kısa vadede Çin'in güçlenmesini engellemek Washington için önemliydi.

ABD'de yaşanan aralıksız istifaların asıl nedenlerinden biri ÇİN'di! Coronavirüs bu konuda en önemli yoldu. Çünkü Çin, petrole ulaşmak için çok stratejik hamleler yapıyordu. Birkaç ay önce Libya'daki en önemli petrol sahalarına sahip olan Kanadalı Verenex Energy'yi satın aldı.

Resmi açıklama yapılmasa da anlaşma sağlandı. Çin enerji ihtiyacını sadece Libya'dan karşılayabilirdi artık. 2030'a en güçlü girecek ülke de doğal olarak Çin olacaktı. Libya'ya biraz da böyle bakmakta fayda vardı... Hafter'i ve masadan kaçışlarını da aynı akılla okumalıydık.

O nedenle Coronavirüs öne çekildi. Yoksa Coronavirüs 2021 yılında son seçenek olarak kullanılacaktı. Erkene aldılar... Etkili ve sonuç alan bir silah olduğu da ortada...

Standart Chartered Plc'nin bu öngörüsünün artık doğru çıkma ihtimali kalmadı. Çünkü ilk 10 ülke arasında yer alanlar, sahip oldukları yeraltı madenler ve İpek Yolu ile büyüyecekti. Artık İpek Yolu da Washington'la yürümek zorunda. Şu anki TABLO bu! Listenin üçüncü sırasında olan Amerika Birleşik Devletleri, Çin operasyonuyla aslında diğer 8 ülkenin de hedef olduğunu ilan etti. Hindistan, Endonezya, Türkiye, Brezilya, Rusya, Japonya, Mısır ve Almanya da hedef ülkeler. Ancak Mısır, Japonya ve Almanya, aynı Çin gibi Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlı. Yani Coronavirüs'e bile gerek kalmadan Washington bu üç ülkeyi istediği noktaya çekebilir.

Öncesinde çekti de zaten. Doğal olarak BOR madeni nedeniyle Türkiye öncelikli hedef. Son 5 veya 6 yılı dikkatle incelediğimiz zaman, Washington'ın Ankara'yı hedef aldığını görürsünüz.

Sudan bahanelerle stratejik ortaklığa sığmayan saldırılar ortada... Bu bazı zamanlarda açık, bazı zamanlarda ise derinden gerçekleşti. Şimdi Çin'e ikinci baskı gelecek.

Avrupa ve ABD'de ortak olduğu şirketleri bırakması istenecek.

Türkiye'de faaliyet gösteren özellikle Çinli bankalar için zor süreç başlayacak. Çünkü Washington, Çinli bankaların para trafiğiyle ilgili sorunlar yaşamaya başladı. Özel bir sistem sayesinde Çinli bankalar, Washington'ın göremeyeceği transferleri yapmayı başardı.

Çin süper güç olmak için doğru yolda ilerliyordu. Ancak kendini tek süper güç olarak gördüğü için hata yaptı. Amerikan şirketleri Çin'i büyütüyordu, güçlendiriyordu. Ama ÇİN tek olmak ve son sözü söylemek istiyordu. Belki bu özgüven hatayı getirdi. Dünyaya akıl veren, yön gösteren bazı isimler "Amerikan şirketlerinin olmadığı Çin, iç savaş ülkesi olur. Çin iç savaşı asla engelleyemez.

Bunu Pekin yönetimi de gayet iyi biliyor" diye yorum yapmakta... Şimdi Coronavirüs, Çin'in rotasından sapmasını sağlayacak. Sağladı da. Ancak rotasını değiştirirken nasıl ve hangi hamle ile cevap verecek!

Bunu da zaman gösterecek.

Washington, Çin'i tamamen bitirmek istemiyor. Belki birkaç hafta sonra Coronavirüs unutulacak. Giden şirketlerin bazıları tekrar Çin'de üretime geçecek. Ancak bu eski standartta olmayacak. Yani Çin artık kontrollü büyüyecek.

Ya da kontrollü olarak yerinde tutulacak. Daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri'nin izin verdiği ölçüde güçlenecek.

İpek Yolu mu? Elbette 50 yıldızlı bayrakla şekillenecek. İpek Yolu içindeki 65 ülkeden bazıları yeni rotalar nedeniyle liste dışı kalacak. Washington, Çin'e "Kanadalı Verenex Energy ile olan anlaşmanı iptal et" mesajı yolladı bile. Daha doğrusu Verenex Energy'le Çin'in hiçbir ilgisinin kalmaması istendi.

Pekin, Coronavirüs'ün daha da etkin olmasını istemiyorsa bu adımı hemen atacaktır.

Kim bilir belki attı da... Çünkü ÇİN'in kurulacak büyük masaya MASKESİZ oturması için bazı adımları atması gerekmekte. Ya dünyayı şaşırtacak, ABD'yi tuşa getirecek sürpriz bir operasyonla sahne alacak ya da önüne konan anlaşmaya imza atacak...

OLAY BUDUR. Çin pes ederse "Tamam" derse İPEK YOLU ve içindeki 65 ülke etkilenecek.

Sürpriz hamle ile geri dönüş yaparsa ABD kontrollü olarak ÜÇÜNCÜLÜĞE inecek ve zamanla küçülecek... MAÇ ORTADA. Herkesin, her devletin etkileneceği bir parantez açıldı. Nasıl kapanacağını göreceğiz. Ancak ABD'nin parantezi açan taraf olduğu SIR değil... Şu an zorda olan ÇİN...

Unutmayın! Çin oyun dışı kalırsa havadaki kuşlar bile bundan etkilenir... Çin burada bilinmediği kadar koca bir devlet, büyük bir oyuncu... Bakalım neler olacak...

Türkiye mi? Her dengenin vazgeçilmez oyuncusudur.

Biz her masada oluruz.

