Pahalı virüs

PATRIOTLARI, S-400'leri F-35'leri konuştuğumuz bir iklimde ÇİN'de ortaya çıkan bir VİRÜS hiçbir silahın veremeyeceği zararı verdi. Hem de ÇİN gibi koca bir DEV'e...

Gelen haberlere, fotoğraflara bakıldığında ÇİN'in resmen içe kapandığı ve yalnızlaştığı görülmekte. Kısa bir süre önce bunun olacağı söylense gülüp geçerdik. Şimdi durum gerçekten korkutucu...

Tablo giderek ürkütücü bir hal alırken Korona virüsünü hala bir sağlık problemi gibi göstermeye çalışanları pek ciddiye almamak gerekiyor.

Elbette bu virüs hastalığa neden oluyor ve can alıyor. Ancak birçok hastalık, Korona'dan daha tehlikeli. Ama Korona değiştiriyor! Çok kişi Çin ekonomisi için araştırmalara başladı. Sonuçlara bakmayı da ihmal etmiyor. Bence de önemli olan burası zaten... Korona ile Çin'de neler değişti? Bunu incelemekte fayda var. Ortaya çıkartılan rakamlar üzerinden gidelim...

Dünyanın en büyük ihracatçısı Çin, 2019 yılında 2 trilyon 500 milyar dolarlık ihracat yaptı. Bazı kalemlerin eklenmediği bu rakam aslında 2 trilyon 900 milyar doları buluyor. Çin, 2 trilyon dolarlık da ithalat yaptı... Yani Çin, küresel ölçekte 5 trilyon dolarlık bir pazar. Koskoca bir dev yani... Bilindiği gibi ÇİN, Amerikan ve Avrupa markaları için otomobil, cep telefonu, tekstil, bilişim alanında üretim yapmakta. Farklı teknolojiler kullandıkları alanlar da var.

Çin'in üretip satması, bunları alanların kendi pazarları içinde üretilenleri değerlendirmesi sonucunda ortaya 20 TRİLYON DOLARLIK bir hareket çıkmakta... Bu rakam bazı araştırmalara göre 28 trilyon dolar... Ancak KORONA virüsünün ortaya çıkışıyla son bir aylık döneme bakıldığında Çin 19 milyar dolar ihracat, 12 milyar dolar ithalat yaptı!

Yani ayda ortalama 250 milyar dolarlık ihracat yapan ülkeden 19 milyar dolara gerilendi!

Düşüş ortada!

Durumun değişmemesi halinde Çin'in iflasa doğru giden yola gireceği de açık. Petrolün varilinin 20 dolar civarında düşmesi de Çin'in ithalatı kestiğini belgeliyor. 23 Ocak tarihinden beri Korona nedeniyle kapalı olan Çin Borsası, Pazartesi sabahı açıldı. Salgın nedeniyle CSI 300 Endeksi yüzde 9.1'lik sert kayıpla açıldı.

Bu düşüş, 2015'ten sonra ilk kez oldu. Çin'deki Şangay Borsası da 23 Ocak'ta 2.8 düşmüştü.

Bu Çin'le yakın ilişkiler içinde olan ülkelerin de büyük zarar göreceğini gösteriyor.

Çin'den hızla kaçan Amerikan şirketleri, yeni hedefler belirledi.

Asya artık birinci seçenek değil. (Hindistan'ın hala şansı var) Avrupa da değil. Ortada 3 seçenek kalıyor. Afrika Kıtası, Amerika Birleşik Devletleri ya da komşusu Meksika...

Ancak Afrika'da birçok şirket birkaç yıl önce aldığı arazilerde çalışmalara başladı. Özellikle otomotiv sektörünün büyük bir kısmının Afrika'ya gideceği iddia ediliyor. Ancak Korona'nın Çin başta olmak üzere nasıl bir hamle olursa olsun birçok ülkeyi vuracağı kesin. Peki ABD bu konuda ne düşünüyor?

Bu soruya verilen cevap geleceği aydınlatmakta...

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross... Dünyayı çok iyi bilen biri olan Ross, "Bu salgın ekonomimize yarayacak. Artık Amerikan şirketleri ülkemize dönecek. Bazıları da Meksika'ya.

O nedenle ekonomimiz çok ama çok güçlenecek" dedi. Amerika Birleşik Devletleri, trilyonlarca dolar ayırıp Çin'i veya başka bir ülkeyi askeri operasyonla köle haline getirmedi. Küçük bir virüs, Çin'i savaşta yaşamayacağı kadar zarara uğrattı.

Çin'i çok iyi tanıyan Henry Kissinger, Kasım ayının son günlerinde Pekin'de katıldığı bir konferanstan sonra Başkan Şi Cinping'le buluştu. Kissinger, "ABD ile ticaret savaşına girmemelisin. Bu Çin'i kısa vadede zor durumda bırakır. İpek Yolu, Washington'la güvenli hale gelir.

Bu konu hemen çözülmeli" dedi.

Resmen öğüt verdi. Neredeyse 100 yaşında olan Kissinger'in Pekin'e gidip bunları söylemesi sıradan bir olay olarak anlaşılamazdı... Ancak anlıyoruz ki Şi Cinping bu uyarıyı ciddiye almadı. Kissinger, "Bir virüsle seni yok ederler" diyemezdi elbette. Virüs olayına nereden bakarsanız bakın Ross ve Kissinger'ın açıklamalarını görmezden gelemezsiniz. Bütün bunlar alt alta konulduğunda KORONAVİRÜS'ün doğal şartlarda ortaya çıkma şansını iyice azaltmıyor mu!

Belki Çin, kendine ve 65 ülkeye çok güvendi. Ancak o 65 ülkeden 40'ının büyük sorunlarla boğuştuğunu görmedi. Bu uyarıları dikkate almayan Çin, son hedefin kendileri olacağını da fark etmedi. Şimdi Çin geri adım atar mı? Bunu kimse bilmiyor! Kimse PEKİN nasıl bir karşılık verecek, kestirilemiyor.

İflasa gider mi? Bu da bilinmiyor.

Her şeyi tersine döndürecek gücü var mı? Bu cevabı merakla beklenen soruların başında geliyor...

Olayları dikkatle izleyen akıllı isimler ise "İPEK YOLU'NU DERHAL ABD'YE VERMELİ. BAŞKA SEÇENEK YOK" görüşünü dillendirmekte...

Hatta "Şi Cinping ilk uçakla Washington'a gitmeli ve orta yol bulunmalı" diye de yol göstermekte... Gerçek ise Çin'in zorda olduğu... Adım atmadığı, atamadığı her gün Çin ekonomisi büyük zarar görecek.

Korona ile İpek Yolu'nda yer alan 65 ülke de etkilenecek.

Bunu görmek için kahin olmaya da gerek yok. Her şey açık şekilde ilerliyor. Çin bir virüs nedeniyle trilyonlar kaybediyor, ABD Ticaret Bakanı Ross, neredeyse, "Çok mutluyum.

Ekonomimiz çok büyüyecek" diye göbek atacak kıvamda! Ne Ross ne Kissinger "Bir virüsle Çin'i bitirdik. İşte böyle olur bizde işler" diyemezdi. Kimse de diyemez...

ABD uzun zamandır nasıl mücadele edeceğim diye düşündüğü ÇİN'e VİRÜSLE MÜDAHALE ETTİ... Kesinlikle çok ama çok etkin bir yoldu bu.

KORONA virüsü neredeyse 25 ülkede görüldü ama sadece ÇİN'deki konuşulmakta... Sadece ÇİN zarar görmekte. Çin'in dışında hiçbir ülkede sorun yok.

Virüs aynı virüs ama sonuçlar çok farklı. Net olan ABD elindeki güçle 198 ülkeyi etkiledi. 198 ülke Çin'le olan ticaretini ya bitirdi ya da mola verdi. Türkiye de UÇUŞLARI AY SONUNA KADAR KESTİ!

Çin 30 milyonluk bir ülke değil. Yani bu saldırıyı öyle kolay kolay atlatamaz.

Nüfusunun üçte ikisi yani 1 milyar kişi Korona'dan etkilendi. Öyle ya da böyle etkilendi. Otobüsler çalışmıyor, uçaklar kalkmıyor, marketler açılmıyor. Birçok kentte su sıkıntısı başladı. Çin ya geri adım atacak ya da savaşacak...

Eğer ABD'ye kafa tutacak kadar ilerleyen bir ÇİN varsa gerçekten tepkisini göreceğiz.

Düne kadar kaçınsalar da göstermek zorundalar... Ne yaparlar göreceğiz. Ancak tepki veremezlerse KORONA gereğini yapacaktır zaten...

Sovyetler'in yıkılmasından sonra kurulması düşünülen yeni SİSTEMİN bütün yükünü bir VİRÜSÜN taşıyacağı kim bilebilirdi! Bir VİRÜS çok şeyi değiştirdi, değiştirecek.

İZLEYİN...

