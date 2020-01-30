Kırmızı suikast

ABD-İRAN gerilimi ve perde arkasında yaşananlarla ilgili gözlemlerimize kaldığımız yerden devam edelim... Gazetelere yansımayan "FELAKET" derecesinde olaylar yaşanmakta.

Bilmiyoruz... Kısa bir haberi okuyor ve geçiyoruz. Oysa işin arka planında büyük bir çatışma ve savaş var.

Ama önce bir NOT paylaşmak istiyorum. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yine hedef... Türk DEVLETİ'nin tercih ettiği dünya üzerindeki konumu gereği, ABD finansal saldırı düzenledi.

Ve belli derecede sonuç da aldılar. Bunu düzeltmek için en zor dönemde BERAT ALBAYRAK Hazine ve Maliye'nin direksiyonuna sıkıca sarıldı. Yani kaptanlığı en fırtınalı dönemde yaptı. Albayrak enflasyonla mücadele etti.

Eleştirildi. Faizle başa çıkacağını gösterdi. Eleştirildi. DAVOS'a gitti.

Yine eleştirildi. Ne yapsa eleştiri alıyordu!

Ancak burada çok kişinin bilmediği bir görüşme gerçekleştirdi. DAVOS'ta Trump'ın damadı KUSHNER'le bir araya gelerek saldırıyı püskürtmek için kanal açtığı gibi, yatırımları çekmek için de adımlar atıyordu.

Kushner de bu görüşmeye itirazı olanları bildiği için olsa gerek MUAZZAM BİR KORUMAYLA ALBAYRAK'ın yanına geliyordu!

İçinde bulunduğu MERCEDES MARKA ÖZEL YAPIM CİP'te 5 kişi vardı. Jared Kushner, arkada iki korumanın ortasında oturuyordu!

Düşünün artık...

Burada çok kişi bilmeden yükleniyordu. Türkiye'de iş yapmak gerçekten zordu. Son derece önemli toplantılarda önemli sonuçlar da elde etseniz hedef oluyordunuz... Garip değil mi...

Devam...

Yaklaşık 2 yıl önce buraya taşıdığım bir konu ve isim vardı.

Çok önemliydi. Aslına bakarsanız daha önce sahne almasını bekliyordum. Ama son dönemde ortaya çıktı, gidişatı alt üst etti...

2018'in EKİM ayında kabaca şunları yazmıştım...

"Daha önce yazdıklarımı hatırlatmak istemiyorum. Bazen mecbur kalıyorum. Yine öyle bir zaman diliminden geçiyoruz.

MICHAEL D'ANDREA...

CIA'nın kara kutusudur.

D'Andrea'nın İRAN MASASININ başına geçmesi, yeni bir dönemin habercisidir... D'Andrea'nın göreve gelmesi, işlerin karışacağının göstergesi... Kaotik dönemin başlangıcı... D'Andrea, Farsça, Arapça ve Türkçe bilir... Şimdi Ortadoğu'da yeni bir düzen kurulacak. Michael D'Andrea da bu düzenin mimarı olacak.

Bu konunun uzmanı D'Andrea, 3 yıldır Pentagon'un emri ile bu planı hazırlıyor. Eşinin Müslüman olması, sonra kimse inanmasa da kendisinin de Müslümanlığı tercih etmesi, onun bölgede çok güçlenmesini sağladı...

D'Andrea, İRAN'daki olayların gizli oyuncusu... Önümüzdeki dönemde muhtemelen ismini daha çok duyacağız..." EVET! Yaklaşık 2 yıl önce bunları yazdım... Ve şunu da ekledim: D'Andrea, İLK İŞ OLARAK TAHRAN'DAKİ GİZLİ 2 CIA EVİNİ HAREKETE GEÇİRDİ!

Derken zaman aktı ve İRAN'ın bir numaralı askeri KASIM SÜLEYMANİ öldürüldü! Bu konuyla ilgili yazılması gereken çok şey yazdım. Bu olayın tek okuma biçimi vardı: SAVAŞ BÜYÜYOR!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kasım Süleymani suikastı, çok ama çok büyük bir adımdı. İran'ın bu suikasta cevap verememesi ve bunun dünya tarafından görülmesi de operasyonun detaylarından biri olarak planlanmıştı. Şimdi altını bir kez daha çizmem gerekiyor sanırım. Amerika Birleşik Devletleri ile Britanya arasında gerilim tarihin en yüksek noktasında. Bunu, Derin Amerika ile Rothschild ailesi arasındaki anlaşmazlık olarak da yorumlayabiliriz.

Beyaz Saray'ın Rothschild ile bir sorunu yok. Aynı şekilde Kraliçe II. Elizabeth'in de Derin Amerika ile bir problemi bulunmuyor.

KABACA TABLO BU...

Ancak bu ABD ile Britanya'nın savaş halinde olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Kasım Süleymani suikastından sonra İngiltere, Libya'dan pay istedi. İsteğini tekrar etti. Washington bunu reddetti.

İngiltere bunu kabul etmeyecekti elbette.

Etmedi de... Ve iki yıl önce yazdığım ismi hedefe koydu...

Amerika Birleşik Devletleri'nin gerçek 'Karanlıklar Prensi' Michael D'Andrea, artık İngiltere'nin menziline girmişti. Ancak Michael D'Andrea, yok gibiydi. Onu gören de pek olmazdı. Onunla tanışanlar, Michael D'Andrea ile tanıştıklarını bilmezdi.

Ortadoğu'ya yön veren, CIA'in tüm olanaklarını kullanan Michael D'Andrea'nın ölüm emri Afganistan'daki İngiliz paraşüt birliği olarak geçen ama tüm gizli operasyonların merkezinde yer alan 'Kırmızı Bereliler'e gitti.

MI6 ile İngiltere Genelkurmay Başkanlığı'ndaki özel bir ekibin tüm planlarını yaptığı bu operasyon için start verildi. Tarih de 27 Ocak olarak belirlendi.

Derin Amerika'nın en önemli silah şirketlerinden biri olan Northrop Grumman'ın E-11A uçağının Gazne kentinin Deh Yak bölgesindeki Sadukhel yakınlarında olacağı bilgisi teyit edildi. İçinde de Kasım Süleymani suikastının planlayıcısı Michael D'Andrea de vardı. Bu bilgi, MI6'nın özel birimi tarafından CIA'deki Londra ekibi tarafından doğrulandı. Ve E-11A uçağı Amerikan füzesiyle, İngiliz subaylar tarafından vuruldu.

Michael D'Andrea, Kasım Süleymani gibi bir suikastla öldü.

Önce Taliban saldırıyı üstlendi.

Michael D'Andrea'nın öldüğünü bilseydi, Tahran da saldırıyı "biz yaptık" açıklaması yapardı.

İngiltere, Libya'da büyük patron olmak istiyor. Bunu defalarca Amerika Birleşik Devletleri'ne söyledi. İkna edemedi. İngiltere kendi kararlarıyla Libya'da olmak isterken, ABD Başkanı Trump'tan daha değerli bir ismi, yani Michael D'Andrea'yı yok etti.

Kasım Süleymani gitti arkasından D'Andrea...

Amerika Birleşik Devletleri, bunun karşılığında bir hamle yapacak. Bu yakın zamanda mı olur bilinmez ama mutlaka bir ya da birden fazla önemli İngiliz öldürülecek. Çünkü Michael D'Andrea çok ama çok özel biri.

Onun öldürüldüğüne inanmayanlar da var. Çünkü Michael D'Andrea, kuşkusuz Amerikan tarihinin en derin ismi. Onun bir füze ile öldürüldüğünü kabul etmek elbette çok kolay değil. Sadece Pentagon ve CIA'de büyük üzüntü var.

Sıradan birileri için ne Pentagon ne de CIA ağlar. Ama ağlıyorlar...

Gina Haspel'ın çok değer verdiği bir isim olarak bilinen Michael D'Andrea'nın ölümü dengeleri tekrar değiştirecek.

Taliban bunu yapsaydı, Pentagon bilirdi. O nedenle Taliban'ın bu suikastı yapacak ne gücü ne de aklı var. O nedenle Londra artık Washington'ın en büyük hedefi olacak. Tabii bu dünyanın birçok ülkesinde gerilime de neden olacak. İngiltere'ye sadece Londra üzerinden bakamayız. 5 kıtada olan bir ülkeden söz ediyoruz.

Michael D'Andrea ismi, yaptıkları ve infazı gerilimin çok ama çok tırmanacağını işaret etmekte. Zaten sık sık çok sürpriz olaylar yaşanacağını yazıyorum, paylaşıyorum. Bu isimler çok ama çok üst düzey. Savaşın geldiği yer artık DEVLET BAŞKANLARI düzeyi... D'Andrea bunun bir altı bence! O sadece bir CIA ajanı değildi. Bunu herkes de biliyordu.

Elbette İngiltere de biliyordu. 2020 çok ama çok sürprizlere gebe.

SAVAŞ İYİCE TIRMANDI. ORTADOĞU ve AFRİKA masada. Savaş bu! Ve hiçbir ülke, bu iki güç arasındaki savaşın dışında kalamaz. Bu da dünya gerçeği... Çok şey olacak! Çok!

Hep birlikte şaşıracağız...

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