Güç savaşı

İŞİNDE gücünde olan insanlar, günlük koşuşturma içinde dünyanın tepesinde ne olduğunu, nasıl pazarlıklar döndüğünü, nasıl ameliyatlar tasarlandığını göremez bilemez. Doğaldır. Ancak en tepelerde rüzgar farklı eser...

Biz onları bilmediğimiz için LİBYA'YI, SURİYE'Yİ, İRAN'I, SUİKASTLARI, TERÖRÜ, PARAYI konuşuruz ve yol almaya çabalarız... Asıl bilinmesi gereken büyük aktörler, büyük oyuncular ve yapmak istedikleridir...

Bugün için konuşacak olursak ÇATIŞMA tavan yapmış durumda. En tepedekiler savaş halinde.

Bu da bize dünyanın çeşitli noktalarında KRİZ olarak yansımakta. Kendini göstermekte. Doğu Akdeniz'de olduğu gibi, Somali'de olduğu gibi, Fransa'da olduğu gibi...

Peki arkada ne var?

Gelin bu soruya cevap arayalım. Başka başka yollardan giderek... 53 Park Ln, Mayfair, London W1K 1QA, Birleşik Krallık adresi önemlidir. Londra'daki Dorchester oteline aittir.

Burası Rockefeller ailesinin İNGİLTERE'deki karargahıdır!

2001 yılında burada çok özel bir toplantı yapıldı.

David Rockefeller Jr., Jacob Rothschild, Henry Kissinger, Mihail Hodorkovskiy, Emmanuel Macron (ÉcoleNationale d'Administration Fransa'da üst düzey politikacılar yetiştiren okula başlamadan hemen önce), Amerika'nın en önemli silah şirketlerinden United Technologies'in 2014'te CEO'su olacak Gregory Hayes gibi çok ama çok önemli 21 kişi buluştu.

Toplantı önemliydi çünkü 11 EYLÜL SALDIRILARININ ÜZERİNDEN SAYILI GÜNLER GEÇMİŞTİ...

Toplantının ya da zirvenin amacı PAYLAŞIMDI! HEM ÜLKELER HEM AİLELER MASADAYDI.

Dorchester otelinin özel bölümündeki toplantı uzun sürse de sorunsuz bitmiş, PAYLAŞIM tamamlanmıştı...

Hiçbir zaman tarih kitaplarında yazmayacaktı bu toplantı. Ama KARAR orada veriliyordu...

Taraflar, katılımcılar el sıkışarak ayrıldı. Herkes mutluydu. Ta ki 1.5 yıl sonra olacaklara kadar... İKİ AİLE KARŞI KARŞIYA GELECEKTİ...

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rockefeller ailesinin 6 yaşından itibaren eğitimini üstlendiği, çok ama çok büyük bir proje dediği Mihail Hodorkovskiy'i tutuklattı. Aslında emir Jacob Rothschild'den gitmişti.

Rockefeller ailesine gücün daima merkezinde kendisinin olduğunu göstermek isteyen Jacob Rothschild'in bu operasyonu, küçük anlaşmazlıklarla sürdü.

Mihail Hodorkovskiy, hapiste tutulduğu sürece Rockefeller ailesi, Rothschild'le zaman zaman karşı karşıya geldi.

Rockefeller ailesinin gelecek planlarının en üstünde yer tutan Mihail Hodorkovskiy'in tutuklanması büyük bir sıkıntıydı aslında. Açıktan dillendirilmiyordu. Kontrollü bir yolculuk yapılıyordu!

Ancak iki aile yavaş yavaş kendi yolunda ilerlemeye başladı. Rockefeller rotayı değiştirdi. Pentagon'la yani Amerikan Derin Devleti'yle ortak oldu. Sonra inanılmaz bir olay yaşandı. Aynı Mihail Hodorkovskiy gibi yetiştirilen ancak Rothschild ailesinin en önemli gücü olan George Soros, Rockefeller ailesinin yanına geçiyordu. (Buna hala inanmayan yok değil. Bazen ben de kararsız kalıyorum.) Bu inanılmaz bir olaydı.

2013 yılındaki bu durum, Rothschild ailesinin bir karar vermesine yol açtı. Çünkü Mihail Hodorkovskiy için Rockefeller ailesinin yaptığı planların benzeri, Rothschild tarafından George Soros için yapılmıştı.

Bu olayın ardından birkaç hafta geçmişti ki Jacob Rothschild Putin'e haber gönderdi ve Mihail Hodorkovskiy'in serbest bırakılmasını istedi. Öyle de oldu. Mihail Hodorkovskiy, 10 yıllık hapis macerasından sonra serbest kalıyordu. Ancak bu durum Rockefeller için çok önemli değildi. Çünkü 10 yıl geçmişti.

Rockefeller ailesi yeni planlarını yapmıştı.

Tabii ki Mihail Hodorkovskiy'i kenarda bırakacak değildi.

Yine birlikte çalışıyorlardı.

Serbest kaldıktan sonra gittiği ülke ALMANYA'ydı! Başka bir yer değildi. Bu Rockefeller'in ABD içindeki gücünü ve Washington'un da Berlin ile olan yakınlığını anlatıyordu... Dahası vardı! Mihail Hodorkovskiy'in Almanya'da bir süre kaldığı ev ile bugün İsviçre'de yaşadığı villa Rockfeller ailesinindi.

Londra'daki Dorchester otelinde varılan anlaşma Mihail Hodorkovskiy'in tutuklanmasıyla bozuluyordu ve paylaşım da sona eriyordu. Ve SAVAŞ başlıyordu... Ülkeler ve merkez bankaları üzerinde varılan anlaşma artık geçersizdi!

İşte bu iki ailenin çatışma hali, bugün dünya üzerinde yaşanan gerilimin ana noktası.

Arap Baharı'nın çıkması da İran'daki kaos da Amazon ormanlarının yanması da bu iki gücün çatışmasının sonucu!

Merkezinde iki aile var.

Çünkü Amazon ormanları, tapusu olmasa da Rockefeller ailesinindir. Bunu derin ilişkiler içinde olan her usta diplomat bilir. Şimdi iki ailenin yeni çatışma noktası Akdeniz.

Bunu derin Amerika ile derin İngiltere'nin çatışması olarak düşünebilirsiniz. Avustralya'daki bitmeyen yangınları da bu pencereden analiz edin...

DERİN AMERİKA'NIN merkezinde Rockefeller, DERİN İNGİLTERE'nin merkezinde Rothschild var. Son günlerde MANŞET olan ve ismini artık dünyanın bildiği GENERAL HAFTER, Rockefeller ailesinin adamıdır! ABD için çalışmaktadır. Kukladır!

Doğal olarak Rothschild ailesi HAFTER'e karşıdır. Derin İngiltere de... Mesele AKDENİZ meselesidir! Pek bilinmez ve hatırlanmaz ama Boris Johnson, Dışişleri Bakanı olduğu günlerde Bingazi'ye gitti ve Hafter ile görüştü. Yıl 2017'ydi... Johnson, Hafter'e, "Paris'te verdiğiniz sözleri tutmanızı istiyorum.

Aksini kabul etmiyoruz" demişti.

Johnson, Hafter'in Fransa'da ailenin isteklerini kabul ettiğini ama yerine getirmediğini işaret ediyordu. Elbette Hafter İngiltere'ye yakın olmayacaktı.

Çünkü Washington'dan emir alıyordu... Durum böyleyken son derece ilginç bir olay daha yaşandı... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Libya barışı konulu zirveyi değerlendirmek üzere geçtiğimiz pazar günü Berlin'de buluştu.

Rusya Başkanlık Sözcüsü Dimitry Peskov "Kısa, yapıcı ve uzlaşmacı görüşmeydi. En azından görüşme Downing Street tarafından yapılan açıklamadan oldukça farklıydı" diyerek Boris Johnson'u yalanladı... Acaba RUSYA da yer değiştiriyor muydu?

Suriye'de ABD ile ortaklığı bilinen SIR'dı! Libya ve başka yerlerde ne olacaktı? Bence cevabı aranması gereken soru bu! Masadaki PAYLAŞIM yerini savaşa bıraktı çünkü. Bunu bilen Türkiye de sahada... Merkezinde bizim olduğumuz bölgede SAVAŞ büyüdü, büyüyecek...

Bu nedenle "BERLİN'de ya da başka yerde ANLAŞMA olmaz" diye yazıyorum... Gücü olan gücü kadar alacak... Bakalım ne olacak? Biz kendi yolumuzdan giderek ALACAĞIMIZI FAZLASIYLA ALACAĞIZ...

Son tahlilde iki büyük güç de bize gelmek zorunda. NET!

Denge biziz...

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