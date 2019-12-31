Kaos planı

BİZLER içerideki her gelişmenin kökünü burada aramaya bayılırız. Buluruz ve reçeteyi yazarız! Ancak son tahlilde kimin kazandığını ve ne kazandığını görmek istemeyiz. Son günlerde bütün ülke KANAL İSTANBUL ile YERLİ OTOMOBİLİ konuşuyoruz. Tartışıyoruz.

Hatta kavga ediyoruz.

Olumlu katkı verici eleştirilerin yerini SAVAŞ MODU alıyor. Hal böyle olunca yapacak olanlar dinlemiyor, katkı vermesi gerekenler de tümden "İSTEMEYİZCİ" oluveriyor...

Bunun tek sevineni, BÜYÜK OYUNCULARDIR. Mesela Amerika Birleşik Devletleri...

Sevseniz de sevmeseniz de Washington bugün hala en büyük oyun kurucudur. Biz de bu merkezle çatışma halindeyiz.

Bilinmesi gereken bu... Biz kendi yolumuza gidiyoruz ama buna da razı değiller. Rotamızı değiştirmek için gelmek isteyeceklerdir. ÇİN ile aralarında ANLAŞMA ışığı yansa da kesin ve net olan bir şey yok.

Bu sebepledir ki DERİN ABD Türkiye'nin de merkezde olduğu İPEK YOLU'nun kontrolünü isteyecektir... Kavganın ana teması budur... Ve PENTAGON bu konuda BAŞKAN TRUMP'a rağmen adım atmak isteyecektir. Planlar da hazırdır...

Bizi ilgilendiren nokta da tam burasıdır.

Nasıl mı? Gelin birlikte bakalım... Bakalım ki; KANAL İSTANBUL başta olmak üzere karşı karşıya geldiğimiz alanları bir daha etüt edelim...

Libya'yı da AKDENİZ'i de Yerli OTOMOBİL'i de daha iyi anlayalım... Pentagon ile Trump arasındaki gerilim biliniyor. SIR değil yani... Ancak 2020 yılı yani ABD Başkanlık Seçimi'nin olduğu yıl, çok önemli. Elbette Pentagon, 8 Kasım 2020'yi beklemeyecek. Çok ama çok özel bir çalışma mutlak şekilde yapılacak. Amaçları bu.

Pentagon 'Yeni Dünya Düzeni ve Kaos Ayaklanması" başlıklı çalışmasında 19 ülke hedef seçildi. Yeni Dünya Düzeni'nin sonuçlanmasını engelleyen 19 ülkenin hedef seçilmesi yeni değil. Şimdi vites yükseltme niyetindeler...

Belki şaşıracaksınız ama ABD'nin ilk hedefe koyduğu ülke TÜRKİYE... Ankara, ABD'nin 50 yıllık planlarının önündeki en büyük engel.

DERİN ABD, Akdeniz ve İpek Yolu ile Ortadoğu petrollerinin önündeki Türkiye'yi 2020'de ayaklanma stratejisini hayata geçirerek kenara almak istiyor.

SOKAKLARI KARIŞTIRARAK

YANİ! Bunun çok kolay olmadığını ABD de biliyor elbette. Denediler, yapamadılar daha önce... Türkiye kolayca sonuç alınacak ülke olmaktan çıkalı çok oldu. Ancak hazırladıkları RAPORLARDA SOKAĞA ÇIKMAYA

HAZIR BİR KİTLE olduğunu belirtiyorlar... Hem de iki taraf da... Bu ABD'nin isteyip de bulamadığı bir detay. Çünkü ABD; Fransa'da sadece tek tarafı sokağa dökebiliyor. Onlara karşı olan grubu bir türlü aynı sentezin içinde sokağa çıkartamadı.

Türkiye'de iki tarafın da sokağa çıkacağını hesap ediyorlar. GEÇERLİ VE İKNA EDİCİ BİR NEDENLE İKİ TARAFI SOKAKTA GÖRMEK ZOR DEĞİL

NOTU VAR! Türk-Kürt veya mezhep çatışması şu anda ABD'nin planlarında yok.

Çünkü geçmişte denenen ve kurgulanan bu iki konuda başarı sağlanamadı. Şimdi özellikle gençlerin önde yer alacağı ve kayıpların da ciddi boyutlarda olacağı bir konu bekleniyor.

PLAN BU!

Ortadoğu'da Türkiye'nin yanı sıra İran da hedef... Tahran'da kurgulanan ve başka kentlere yayılan kaos çok başarılı oldu.

İran da listede olacak. Irak da Lübnan da karıştırılacaklar arasında. İsrail'in komşusu Lübnan'ın iç karışıklığı bölge için çok önemli. Lübnan'ın dışında Ürdün de karıştırılacak. İsrail'in diğer komşuları Mısır ile sorun yok. Aynı şekilde Suriye zaten karışık.

Fransa burada çok öne çıkıyor. Çünkü Avrupa Birliği'nin dağılması, Pentagon için çok önemli. Avrupa Birliği dağıldığı anda NATO rakipsiz kalacak.

PESCO da tarihin tozlu raflarına kalkacak.

Kurulmadan hem de... O nedenle Fransa ya da Fransa'nın güçlü olduğu Afrika ülkelerinde ayaklanmalar olacak.

Yeni terör örgütleri çıkacak.

DEAŞ yeniden ve daha güçlü olarak tasarlandı. Libya aylardır iç savaşta. Bu da Pentagon'un istediği bir durumdu. Kuzey Afrika ülkeleri de 2020'de hedef olacak. Fas, Cezayir, Tunus da listede yer alacak. Hong Kong da listede vardı. 3 kıtadaki 19 ayaklanma ABD'nin Yeni Dünya Düzeni için yeterli. 19 ülkenin 17'sinin Yeni İpek Yolu içinde olması da asıl amacı açıklamaya yeterli sanırım...

Çin de düşünülen kaos planı şimdilik rafa kaldırıldı. Ancak Doğu Türkistan ve DEAŞ'ın orada görev alma ihtimali hala canlı ve masada... Washington bunu bekletecek. Eğer 17 ülkede istenilen sonuç gelmezse, o zaman Doğu Türkistan ve DEAŞ oyununu göreceğiz.

Merkeze yani ÇİN'e doğru hamle gelecek... Bazı analistler, kaosların etkisi olmadığını iddia etse de gerçek öyle değil.

Özellikle ateşli toplumlarda halk ayaklanmalarının amacına ulaşma oranı oldukça yüksek.

ABD'nin artık çok daha sert olacağı net. RAPORLAR ve amaçlar SIR da değil...

KAOSLAR, ekonomik ambargolar ve uluslararası camia dışarıda bırakılarak yürüyecek.

Bu plan birkaç yıldır hazırlanıyordu. Son rötuşlarla 2020 için hazırlandı. Elbette hiçbir adım pratikte olmadan başarıya ulaşamaz. Ne kadar doğru kurgular yapılırsa yapılsın, kişilerin umutlarını yerine getirecek kadar etkili değilse karşılık bulmaz. Washington bu kez çok daha dikkatli çalıştığını düşünüyor. Fransa örneğine bakarsak belki Macron hala cumhurbaşkanı. Ancak 5 farklı eylemlerin ve ardından gelen grevlerin Fransa ekonomisine verdiği zarar 50 milyar euro. Bu bile eylemlerin ne kadar etkin bir silah olduğunun göstergesi.

Fransa dışındaki ülkelerde eylemlerin neden olacağı ekonomik hasar elbette daha ağır olacak. HESAPLARDAN biri de bu! Bunu bilen Pentagon o nedenle savaş planından önce bu planını devreye sokma kararı aldı. Peki TRUMP buna engel olmaz mı? Olmaya çalışmaz mı? OLACAKTIR ELBETTE... Ama sızan bilgilere göre PENTAGON tarihte benzeri görülmemiş bir modelle çalışacak ve BAŞKAN'ı devre dışı bırakacak...

Bunları neden yazıyorum!

İçerideki tartışmalar belli bir seviyede kalmalı diye... Kimsenin ekmeğine yağ sürmeyelim diye...

Oyunu görelim diye... Türkiye istesek de istemesek de gelecek 100 yılın büyük oyuncusu. 100 yıllık uyku bitti. İnanmayanlar, görmeyenler olsa da bitti... Bu fırsatı iyi kullanıp ROTAMIZI besleyelim... İçerideki birlik ve bütünlük geleceğimizi çok daha güçlü kılar... Yeni dengedeki yerimizi ıskalayanların adımları inanın gücümüzü budar!.. Çok şey kaybettirir!



NOT: Bu dileğim havada kalacak. Biliyorum... CHP olaylara yine farklı yerden bakıyor! LİBYA üzerinden başlayan ayrılık rüzgarı içeriyi gerecek. Çekişme çok ama çok artacak... Umarım ben yanılırım... Bekleyin görün!

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