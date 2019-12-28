CHP nerede?

DÜNYA üzerindeki savaşı anlatmanın, anlamanın yolları var. İçeride sadece CHP ısrarla bunun dışında kalmakta. Nedenini bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. HER ŞEYE KARŞI OLARAK yürünmez, yaşanılmaz.

Eksik ve yetersiz kaldıklarını anlamaları çok zor değil.

Yine de bunu değiştirecek hiçbir adım atmıyorlar...

KANAL İSTANBUL başta olmak üzere karşı çıkışlarının alt yapısı yok.

Bunca yapılan güzel iş var, bir kez bile övgü duymadık.

Neden? AK PARTİ yaptı diye... Hayata böyle bakarak alınacak yol var mı? Sanmıyorum...

Dünya genelindeki mücadelede CHP bambaşka koordinatta. Asıl önemsediğim yer burası...

TÜRK DEVLETİ'nin gidiş yönüyle gitmek istedikleri çok farklı... İzaha muhtaç olan nokta burası...

Açalım...

Amerika Birleşik Devletleri adı üzerinde 50 eyaletin birleşmesiyle, her parçanın ayrı kanunu ve farklı hayatlarıyla süper güç oldu. II. Dünya Savaşı'nın ardından, evrensel rezerv para birimi olarak DOLAR öne çıktı. Öncü rolü sayesinde ABD'nin dünya ekonomisine hükmetmesini sağladı. Şimdi bu stratejiye başkaldırı var.

İşte bununla birlikte 50 eyaleti tek güç olarak toplayan sistem çöktü.

Yurt dışındaki gelirlerle 50 eyaletin refah seviyesi iyi durumdaydı. Kimsenin şikayeti yoktu! Son 10 yılda çöküş başladı. 23 eyalet yüzde 20 ekonomik kayıp yaşadı.

AK PARTİ'ye vurmak için fırsat kollayanlar bunu hiç anlatmaz...

Devam...

Dolayısıyla ABD içindeki çatışma hali gün yüzüne çıktı. Çünkü bazı eyaletlerin kontrolü Pentagon'daydı, diğerleri ise Amerikalılar kabul etmese de Rothschild ailesinin finans sistemine bağlıydı. Türkiye bunu da katkımızla öğrendi!

Washington 50 yıldır tek fikirle yürüyordu.

Irak operasyonları, 11 Eylül saldırılarının kararı bile Pentagon'da alınıyordu.

Rothschild ailesi de bu kararlardan güçlü çıktığı için ortaklık sürüyordu.

İtiraz etmiyordu! Ortaklık bozulunca Pentagon, ABD Başkanı Trump'ı hedef aldı. Zaten buraya kadar olan bölümleri defalarca aktardım...

Ardından Pentagon ile şirketler karşı karşıya geldi. Bu da sürpriz değildi.

Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft ve Oracle, Pentagon'un emirlerine karşı çıkmaya başladı. Özellikle Google, 2018 yılında Pentagon'la olan anlaşmalarını iptal etti.

Amazon, Pentagon'a dava açmak üzere... Pentagon da Amerikan şirketlerinin uluslararası yatırımlarına engel olmak için birçok ülkeyi tehdit etti. Fransa, Google'la yürümek isterken, Fransa Rekabet Kurumu Google'a arka arkaya cezalar kesti.

Ancak Rothschild ailesinin gücü burada devreye girdi ve Google'a kesilen cezanın ödenmeyeceği garantisini verdi. Fransa Rekabet Kurumu'nun önemli isimleri NATO dolayısıyla Pentagon'la yakın ilişkiler içinde.

Bir haber programında izlediğiniz zaman Fransa'nın yani Rothschild ailesinin çok güçlü olduğu ülkede yine ailenin etkili olduğu Google'a ceza kestiğine anlam veremezsiniz.

Gerçekte ise Fransa içindeki ABD'nin Amerikan şirketi gibi görünse de düşman olarak ilan edilen Google'a ceza kestiğini görürsünüz.

Avrupa'da 18 ülke Google'a ceza kesti.

Pentagon ile Google'ın gerilmesine neden olan konu ise Libya.

Pentagon, Google'ın çok özel ve gizli bir programını Libya için kullanmak istedi.

Libya'daki gelişmeler, ABD için çok önemli. Hafter'in bölgedeki etkinliği Pentagon'un Libya'nın geleceğini yönlendirmesi hazine kadar değerli. Ancak Google, Pentagon'a bir rest daha çekti. Libya'da özellikle Türkiye'nin aktif hale gelmesi, Akdeniz anlaşması, Libya'nın iki kentine asker gönderecek olması Pentagon'da Google'ı hedef haline getirdi.

Çünkü Google, askeri bir sistemdir. Açıklanmayan ama Pentagon tarafından kullanılan özel sistemleri, NSA'de dahi yok. O nedenle Google, Rothschild ailesinin emri ile baskısı ile Pentagon'la olan ortaklığını bitirme noktasına getirdi!

Arap Baharı'nı Pentagon, Google üzerinden yönlendirdi. Birçok ülkede Google üzerinden ayaklanma başlatan Pentagon, bu büyük gücün elinden gitmesinden rahatsız. Buna izin vermek niyetinde de değil.

Google'ın en güçlü olduğu ülkeleri incelediğinizde karşınıza Fransa, Almanya, Türkiye, İngiltere ve Afrika ülkeleri öne çıkıyor. Şimdi Pentagon'un elindeki en önemli istihbarat gücünün kaybolmasına sessiz kalmayacağını biliyoruz.

Trump, Google'ı savunacak, Pentagon şirketi zor durumda bırakacak.

Google'ın, Android uygulamasını Çinli markalara yasaklayacağını açıkladığını hatırlıyoruz.

Bu büyük baskı altındaki Google'ın açıklamasıydı.

Ancak asla böyle bir adımın atılmayacağı, Çin'e bildirilmişti. Pentagon'un kullanıcıların konum bilgisine ulaşmak için Google Maps vb. GOOGLE uygulamalarının yüklü olduğu Android ya da IOS telefonlarına ulaşması, birçok suikastın başarıyla sonuçlanmasını sağlıyordu.

Pentagon'un CIA üzerinden son kez kullandığı bu yöntemle James Gustaf Edward Le Mesurier, İstanbul'da infaz edildi.

Yaklaşık 1 ay sonra da 900 milyar dolarlık şirket Google'ın kurucuları Sergey Brin ile Larry Page, Google ve Alphabet'teki görevlerinden istifa etti.

Bu İngiltere'nin James Gustaf Edward Le Mesurier cinayetinde Google'a en ağır uyarısıydı. Sergey Brin ile Larry Page, Rothschild ailesine Pentagon'un hiçbir izleme yapamadığı ve şirketin hiçbir sistemini kullanamadığı konusunda güven vermişti.

Şimdi savaş bu haldeyken CHP nerede sorusu gündeme geliyor haliyle...

Yeni partiler de elbette...

İşinde gücünde olan insanların bilmesi gerekenler de bunlar... Kim kiminle!

KANAL İSTANBUL'a da YERLİ OTOMOBİLE de neden karşılar? İçeridekileri anlamak için DIŞARISINI iyi bilmek gerekmekte...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın