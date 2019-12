PARTİ peşinden koşmayı anlamıyor değilim. Beklentileri de görmezden gelemem. Ama her yapılana itiraz etmeyi, "OLMAZ" demeyi kafam almıyor. CHP'yi anlamak için çaba harcasam da başarılı olamıyorum. TÜRK DENİZ KUVVETLERİ AKDENİZ'i 2006 yılında HEDEF seçti.

O tarihten sonra yaşananlara bir bakın lütfen... Türk Devleti'nin rotasından rahatsız olanların içinde olduğu hamlelere bakın!

7 Şubat MİT operasyonu, Fenerbahçe operasyonu, Gezi eylemleri, 6-8 Ekim Kobani olayları, ODTÜ eylemleri, 17-25 Aralık operasyonu, Musul'da rehine krizi, Uludere saldırısı, MİT TIR'ları operasyonu, Rus jetinin düşürülmesi, Karlov suikastı, 15 Temmuz darbe girişimi, Dolar operasyonu...

Şimdi Türkiye, BAYRAĞINDA yer aldığı LİBYA'ya asker yollayacak.

Büyük devletlerin yaptığı gibi... Buna da itiraz gelecek.

KANAL İSTANBUL'a geldiği gibi... İtiraz elbette olacaktır. Sadece AKILLI, MANTIKLI, YAPICI olmasından yanayım.

CHP'den gelmeyen bu! Belli ki anlamadıkları çok şey var. NAPOLYON "Dünya tek devlet olsa başkenti İstanbul olurdu!" diyordu...

Gelecekte olacak olan da bu! AKIL herkesin, her kesimin bunun inşasında yer almasını emrediyor. Ama CHP TOGO'ya sıkışmış çıkamıyor. Bu işlere vakit ayıramıyor. Sadece İTİRAZ ediyor. Kuştan, kelebekten söz ediyor.

Anlaşılması gereken şu!

TÜRK DEVLETİ bunca saldırıdan sonra ABDNATO- WASHİNGTON denkleminden uzaklaştı.

Adım adım geldi bu... İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'ndan sonra kurulan denge vardı.

Bu dengenin yaşaması için gerekli kurumlar da...

Şimdi anladığımız savaş tanımının dışına çıkılarak yeni DENGE kurulmakta. İçinden geçtiğimiz tarih de bu!

KANAL İSTANBUL da bu!

İçinde yer aldığımız DENGE bizi aptalca içeri kapatıp KOMÜNİZMLE mücadele ettirdi. Terörle de ülkeyi kan gölüne çevirdi! Şimdi İPEK YOLU ile yeni dünya, yeni TÜRKİYE, yeni ROL var.

İSTANBUL dengenin tam merkezinde... Türkiye bunu Londra-Moskova-Pekin üçgeninde yapacak. KATAR gibi dost ülkeler de destek olacak...

İPEK YOLU, Türkiye ve TÜRKLER olmadan olmaz, olamaz... Bunu bilmeyen yok. Bu nedenle Libya'da da Suriye'de de, Afrika'da da Balkanlar'da da olacağız...

TÜRKLER asırlarca BÜYÜK DEVLETLER kurdu. Her şeye rağmen, herkese rağmen... Düştüğümüz, yuvarlandığımız da oldu.

Kalktık. Yine koştuk. Bu bizi biz yapan akıldı!

Türkler ne zaman TARİH sahnesinde yer alsa ordusunun yanına PARAYI koyuyordu. SAVAŞ da PARA demekti...

Yakın zamanda KANAL İSTANBUL ile birlikte BÜYÜK PARA buraya park edecek, etmek zorunda...

Yeni denge için BÖLGEDE HUZURLU, GÜÇLÜ, BÜYÜK BİR DEVLET ŞART! BU TÜRKİYE...

AKDENİZ'in korunması, İSTANBUL'un daha da yücelmesi, bölgenin kontrolü için TÜRKİYE olmazsa olmaz. Bunun için de PARA şart. OSMANLI çağ açıp çağ kapatırken de paranın merkezini İSTANBUL' a taşıyordu! Türk'ün eli PARA görünce ORDUSUYLA yürüyordu. Tarih de böyle yazılıyordu... CHP'li dostlarımız hemen "İYİ de şu an kriz yok mu?" diyecektir.

Bilirim. ZORLUK var! Ama bunun nedeni Trump'ın sözlerinde saklı. ABD ya da AVRUPA bizdeki ZORLUKLARI yaşamıyor mu sanıyorsunuz.

ALMANYA'da çalışan, yaşayan yakınlarınıza sorun! İmkan olsa hiç biri orada kalmaz, koşarak buraya gelirler... İMAR EMSAL...

Benim de itiraz ettiğim, katılmadığım çok konu, çok yapı var.

AMA YÜKSELİŞ böyledir.

Sıkışmış devlet anlayışı hamle yaparken bu süreç doğaldır. Ama herkes yerinde sayarken TÜRKİYE'nin büyümesi, yenilenmesi neden rahatsızlık verir ki! İstanbul'a bakın! Dikkatli bakın! Bunca eksiğine rağmen yıldız gibi parlıyor... Neden ORTAK AKILLA bayrağı daha da yukarı çekmek yerine KUTUPLAŞTIRIYORUZ, İTİRAZLARIMIZI OLUMSUZLUK TEMELİNDE yapıyoruz...

Neden bu toprakları Alman'ın, Fransız'ın, İtalyan'ın, Rus'un, Amerikalı'nın ülkesini sevdiği kadar sevmiyoruz. Ya da neden arızalı seviyoruz...

SİYASET yapanların BÜYÜK DENGEYİ BİLMESİ, BÜYÜK ROLÜ ANLAMASI GEREKİR.

Anlamayanlar mahallede kalsın, MUHTARLIK yapsın...

İngiltere-Çin-Rusya Türkiye'nin ABD-NATO çizgisinden asla ve kat'a sapamayacağını düşünüyordu. Oysa ANKARA bunu başardı.

Tercihini yaptı... Buna itiraz eden güçler içeriden de yeni hareketlerle seslerini yükseltecekler. Beklenmeyen bir şey de değil bu. Bir süre sonra CHP'nin AK PARTİ daha doğrusu ERDOĞAN karşısındaki herkesi BİRLEŞTİRECEĞİNİ göreceğiz... KANAL İSTANBUL tartışmanın odağında yer alsa da konu KANAL İSTANBUL değil... Türkiye'nin tercihi!

Panama ve Süveyş kanalları YOLU binlerce kilometre kısalttı mı? Kısalttı! Kanal İstanbul kısaltıyor mu?

HAYIR! Tartışma böyle gidiyor ya! Mesele KANAL İSTANBUL'un kestirme olması değil! Mesele İSTANBUL'un kanalı olması da değil, mesele FATİH'in fethettiği şehrin tekrar 1stanbul olması...

NOT: İçeriden gidelim bugün de... ANKARA'da BAŞKANLIK sistemini ağırlaştırıp her sorunu "BEYEFENDİ BİLİR" diyerek geçiştiren garip bir anlayış var. Cümleleri uzatmak niyetinde değilim. 5 BAKANLIKTA bu yaşanmakta. 5 BAKAN YARDIMCISI, BAKAN'dan fazla kazanmakta... Mesela bir BAKAN YARDIMCISI

48.500 lira almakta.

Milletvekilliği ya da bürokrasiden gelen hakları BAKAN YARDIMCILIĞI görevi ile birleşince STATÜKOYU korumak ilk hedef haline gelmekte...

BAKANLARIN önünü tıkamaktalar. Kendi kadrolarını oluşturup EL FRENİ görevi görüp günahları da BEŞTEPE'ye yollamaktalar... Bu böyle gitmez... İzin de verilmez...

