Dolar baskısı

TÜRKİYE bir anda KANAL İSTANBUL'u konuşmaya başladı. Bu konu daha çok konuşulacak. Hangi cepheden bakarsanız bakın çok ama çok önemli bir adım. İlk kazma vurulduğu andan itibaren de dünyanın merkezindeki bir konu olacaktır. Yazılacak, çizilecek çok şey var. Biraz beklemek, serinkanlı davranmak doğru olur diye düşünüyorum.

Türkiye'nin merkezinde olduğu her hamle bilin ki dünyanın gidişatını ilgilendirir. Bunu sadece bizim içerideki bazıları bilmiyor. Onlar da yaşayıp öğrenecekler.

KANAL İSTANBUL Türkiye'nin dünya üzerindeki konumunu birinci derece ilgilendirdiği için çatlak sesleri iyi takip edin... KANAL İSTANBUL frekansından "ÖTEKİ" olan çok şeyi duyma, not etme şansınız olacak. Biraz bekleyin sadece...

Gelelim PARAYA...

Türkiye'ye... Ve BAŞKAN Erdoğan'a... Hatırlayın...

Başkan Erdoğan "Dolar yerine kendi para birimlerimizle ithalat-ihracat yapalım" dedi mi? DEDİ!

Bu bir savaş ilanıydı aslında.

DOLAR'a karşı bir meydan okumaydı. Bunu yapan fazla lider yoktu. Erdoğan yapıyordu... Net olmakta fayda var! Süper güçler olarak tanımlanan Rusya ile Çin, çok güçlü olmalarına rağmen Fransa, Almanya bile bu çıkışı yapamazken Türkiye'nin 'dolar'a savaş ilan etmesi önce algılanamadı.

Dünyanın önde gelen ajansları bu çıkışın suni olduğunu düşündü. Yaptıkları servisten belliydi bu!

Washington da böyle düşündü.

Ancak Rusya, İran, Pakistan, İngiltere'nin 'olur' mesajını alan Hindistan da Türkiye'nin bu çıkışına gizlice destek verdi.

Erdoğan'ın açıklamasından sonra yaklaşık 3 yıl içinde dolar yerine yerli para birimiyle yapılan anlaşmaların boyutu 86 milyar doları aştı. İşler ABD'nin öngöremediği boyuta taşındı. Herkesin gülümsediği ALAN bir anda TEHLİKELİ BÖLGEYE dönüşüverdi.

Türbülansı başlatan da Erdoğan'dı!

GÖLGE CIA olarak bilinen STRATFOR da 8 Aralık 2016'da gelecekle ilgili çok önemli bir açıklama yaptı.

STRATFOR, "Alternatif bir rezerv para birimi geliştirmek için çok fazla miktarda güç gerek. Türkiye bu kadar güçlü mü" diyerek, aslında Washington'ın ilk Türkiye tehdidini açıklıyordu. ABD'ye göre DOLAR'ı en az ABD kadar güçlü başka bir OLUŞUM değiştirebilirdi.

Kendi PARASINI dünyaya sunup doları çöplüğe gönderebilirdi. Şaşkınlıkları büyüktü... Anlamaya çalışıyorlardı.

Uzaklarda birileri oturup Türkiye'ye, dolara savaş ilan etmenin bir karşılığını vermek için ellerini birleştirdi. Çünkü 86 milyar dolar ABD için çok önemli gibi görünmese de riskin yükseldiğine işaretti. Gidişat DOLAR'sız bir çığ haline gelebilirdi!

Bu nedenle düğmeye basılması gerekiyordu!

Herkesin yakından bildiği ünlü kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye notuyla ilgili açıklamaları sonrasında merkezinde BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'nin olduğu dolar operasyonu başlatıldı.

2017 yılının sonlarına doğru adım adım başlatılan operasyonla Türkiye'de dolar yüzde 70 değer kazandı. Açık bir operasyondu yapılan...

Ankara belki bu kadar tazyik beklemiyordu. Ama yaşayıp öğreneceği çok şey vardı.

Türk işadamlarının da destek verdiği bu operasyonla birlikte Türkiye, dolar alışverişinden belli ölçülerde geri adım attı.

Türkiye ile birlikte diğer ülkeler de hafif geri adım atar gibi oldu. Bu yönde işaretler artar gibi oldu. Türkiye yapılan SALDIRI ile evinin içini daha iyi nasıl toparlayacağını öğreniyor ve ciddi anlamda geri adım da atmıyordu! Bunu saldırıyı gerçekleştirenler de bir süre sonra anlıyordu.

Erdoğan'ın 'dolar' çıkışıyla birlikte geçen 5 yıllık sürede, yaklaşık 155 milyar dolarlık ithalat-ihracatın yerli para ile yapıldığı ortaya çıktı. ABD; dolar üzerinden Türkiye'ye büyük bir ders vermek niyetini taşıyordu. Zaten Trump bunu dillendirmişti. Saklı gizli bir şey yoktu. Dolar operasyonu öncesi Birleşik Arap Emirlikleri'ne giden 9 Türk işadamının katıldığı toplantı, dolar operasyonunun sonuç vermesini sağladı.

Çünkü sadece 4.5 ay içinde Türk işadamları, 23 milyar doları ülkeden çıkardı. Ardından dolar borçları olan bu işadamları, piyasadaki dolarları çekmeye başladı. Bu daha önce başka ülkelerde denenen ve yüzde 100 başarılı sonuç veren bir taktikti. Türkiye'de de başarılı oldu. Türkiye DOLAR konusunda ısrarlı. "NEDEN YABANCI PARA?" diyen ülkelerin başında yer almakta.

DOLAR belirsizliği sürerken Türkiye ABD ile siyasi sürtünmenin de içerisinde.

Suriye, Doğu Akdeniz ve Ortadoğu gibi parantezlerde ayrı düşmekte... "İNCİRLİK ya da KÜRECİK HAVA ÜSLERİNİ kapatırız" kavganın görünen kısmı...

ABD ile siyasi meseleler konusunda bir şekilde orta yol bulunur. Ancak konu PARA yani DOLAR olunca hassasiyetleri tavan yapmakta. Son tahlilde DOLAR ile imparatorluklarını yaşatmaktalar... Bu nedenle önümüzdeki dönemde yaşanması muhtemel tansiyonların nedeni medyada SİYASİ olarak sunulacaktır.

Oysa TÜRKİYE DOLAR'ı sınırlamak için asla ve kat'a geri adım atmamakta...

Washington bunu bildiği için önümüzdeki günlerde TÜRK BANKALARI üzerinden basınç oluşturmak isteyecektir... Kontrol ettikleri sistemin dışında bir yol işaret edeceklerdir...

Korkutarak... Ancak Türkiye S-400'ler ile NATO'yu sarsmıştır. İNCİRLİK ve KÜRECİK kartları ile de abandone etmiştir... Ama Washington bunların hepsi için ÇIKIŞ arasa da PARA için hırçın davranacaktır...

Türkiye KENDİSİNE ait olmayan PARA ile BÜYÜK olunamayacağını gördü. Ve bunu ilan etti. KAVGA da bu, gerilim de bu çekişme de bu...

Türkiye ASKERİ, SİYASİ ve EKONOMİK olarak inanılmaz hamleler yapmakta. Garip olan bunların çok iyi anlatılmaması ve anlaşılamaması... Bakın KANAL İSTANBUL konusu gündeme geldi.

YABANCI medyada manşet oldu! Sanki hepsiyle birlikte İSTANBUL'da yaşıyoruz! Size ne? Ama konu TÜRKİYE olunca herkes potada! Biz önceden BATI'nın DOĞU sınırıydık! Sovyetler'in hemen yanı başındaydık. Şimdi MERKEZDEYİZ...

Merkezdeki büyük güç de başkasının PARASININ, SİYASİ KARARLARININ GÖLGESİNDE YAŞAYAMAZ. Olan biten bu! Herkes Türkiye'ye alışmak zorunda... Zor olacak ama böyle...

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