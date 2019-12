Büyük akıl

DÜNYADA olaylara bize benzer şekilde bakan çok kişi var. Tesadüflere ve şanslara inanmayan...

Siyaset de böyledir. Dünyanın her ülkesinin, istediğini yapabildiğini düşünün!

İnanılmaz bir denklem ortaya çıkar! Başı ne olur, sonu ne olur bilinmez.

Bu nedenle ULUSLARARASI sistemler vardır. İttifaklar ve güçler dengesi vardır... Bugünden bakıldığında hiçbir ülke sözlük tanımı ile sınırsız ÖZGÜR değildir.

Bağımlılıklar ve sorumluluklar vardır.

Rusya'nın doğalgazı AVRUPA'yı ısıtır! Doğru mu? Doğru! Ama Avrupa da o gazı almasa, Rusya ekmeğinden olur! Bu da doğru mu? Doğru! İŞTE bu sistemi oluşturan güçler var.

Bazen şirketler, bazen isimler, bazen ülkeler bu görevi yerine getirmekte... Gücü olan kural koyuyor yani!

BBC'de PUTİN ile ilgili harika bir çalışma vardı. Konu başlığı çok ilginçti! Vladimir Putin'i, KGB ajanlığından devlet başkanlığı koltuğuna çıkaran Valentin Yumashev kimdir? KGB'yi de Putin'i de bilmeyen yoktu! Peki ama YUMASHEV kimdi?

Gelin biz BBC'de olmayanı aktarmaya çalışalım... Belki bu hafta YAZ-BOZ'da da manşete taşıyacağımız Doug Coe'ya gidelim...

Sıradan insanların görmesinin kolay olmadığı büyük sistemin büyük oyuncuları vardır. Bunlardan biri de gerçekten büyük bir akıl ve büyük bir karakter olan Doug Coe'dur!

Her ülkenin dokunulmayan kişileri vardır. Doug Coe da Amerika Birleşik Devletleri adına bu kategorinin zirvesinde yer alan biriydi.

2017 yılında ölene kadar da bu güçle yaşadı. Tabii ki onun gücü elbette aklından geliyordu.

Aklının bu derece güçlü olması, farklı ülkelerdeki akılları yönlendirmesiyle oluyordu. Kimse inanmasa da Vladimir Putin'i Kremlin'e götüren kişi Valentin Yumashev de Doug Coe'ya yakındı. BBC'deki çalışmayı kesinlikle okumanızı öneririm. Ama yanına bizim yazdıklarımızı da katarak!

Valentin Yumashev'e ulaşmak kolaydı. Ancak Doug Coe, en zor yolu tercih etti.

Üniversite yıllarında tanışacağı ve sonradan eşi olacak Irina Vedeneeva'in bursu Doug Coe tarafından karşılanıyordu.

Nereden nereye...

Irina Vedeneeva, Valentin Yumashev'i büyütüyordu, yönlendiriyordu. Boris Yeltsin, Valentin Yumashev'i danışman olarak alırken referansı Irina Vedeneeva'dan başkası değildi.

Bugün Putin'in arkasındaki güç olan Yumashev'in arkasındaki sihirli destek Vedeneeva, onun da arkasındaki büyük oyuncu Coe'den başkası değildi.

Hiçbir şey sıradan değildi.

Evlilik de gerçek değildi. Zaten bir süre sonra Vedeneeva ayrılıyordu...

O ayrılınca Valentin Yumashev artık Doug Coe ile görüşüyordu. Onun gücünü kullanıyordu. Para ve güç ile işler yoluna giriyordu.

Yumashev bir yemekte Putin'e, "Kremlin'de başkan olacaksın" dediğinde elbette masada gülüşmeler olmuştu.

Gülmeyen tek kişi de Yumashev'di.

Hala çok kişi anlamakta zorluk çekse de SOVYETLER'i dağıtan, dağılmasını isteyen Amerika Birleşik Devletleri'ydi!

Sovyetler Birliği'nin dağılmasını sağlayan Amerika Birleşik Devletleri, Putin'i de Kremlin'e gönderiyordu.

Her ne kadar bugün Putin'in Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık seçimine müdahil olduğunu söylese de bunun gerçek olmadığını aklı başında olan herkes biliyor.

Tesadüflerin gerçek olmadığına inanmamamızı gerektiren bir olay daha yaşandı... Bu Yumashev'in ikinci evliliğiydi...

Doug Coe'nin yakın arkadaşı olan ve İngiltere'de öldürülen Boris Berezovsky, Valentin Yumashev'in dergisinin finansmanını sağlıyordu. Daha sonra evinde bir parti veren Boris Berezovsky, Valentin Yumashev'i Boris Yeltsin'in kızı Tatyana Dyachenko ile tanıştırdı.

2002 yılında da bu tanışma evlilikle sonuçlandı. Tatyana Dyachenko ile Valentin Yumashev elbette yıllar öncesinden tanışıyordu ama evliliklerini isteyen kişi Boris Berezovsky olmuştu.

Valentin Yumashev'in ilk evliliğinden olan kızı Polina alüminyum baronu olarak bilinen Oleg Deripaska ile evleniyordu.

Yıl 2001, yani Oleg Deripaska'nin sıradan bir işadamıyken büyüyeceği yolun ilk adımı olan bu törenle...

Yani kimse sanıldığı gibi akıllı ve dahi değildi. Doğru isimlerle yan yana getiriliyor ve yürüyorlardı... Böyleydi hep.

Doug Coe'yu incelediğinizde hiçbir adımının sıradan olmadığı, hiçbir dostunun vasıfsız olmadığını görüyoruz. Sadece Rusya için mi bu güç geçerli?

Elbette hayır. Kimse sıradan birinin Kremlin'e veya Elysee Sarayı'na gittiğini sanmamalı.

Bu Amerika Birleşik Devletleri için de geçerli, Dubai'deki Prens için de.

Kişilerin eğitim zamanında aldıkları bursun gücü, gelecekte onların yaşamlarını etkiliyor. ABD ve İngiltere'de bazı okullar vardır. Bu okullarda eğitim gören isimler, dünyanın şekillenmesinde rol alır. Bu da tesadüf değildir.

O okullara kabul edilmek de tesadüf eseri olmaz.

Siz bir kurumu veya bir ideolojiyi benimserseniz ve aklınız da o ideolojiyi büyütme umudu verirse, önünüz açılır.

Siz bile anlamazsınız rüyanızda görmeyeceğiniz makamlara nasıl geldiğinizi... Mesela ABD Başkanı olan kişi geçmişte halkın onu iktidara getirdiğini düşünürdü.

2016 yılında 30 yaş altı seçmenin yüzde 54'ü Clinton, yüzde 34'ü ise Trump'a oy verdi. Trump'ın seçilmesini sağlayacak çoğunluk 30 yaş altı değildi. Eğer 30 yaş altı seçimin kaderini belirleyecek olsaydı, aday Trump olmazdı.

İŞTE bütün bunları hesaplayan gören ve oyun kuran akıllar var...

Trump ve Putin'in nasıl geldiği, getirildiği artık SIR değil. Doğru okuma yapan herkes bunu çıplak gözle görebilir... Savaşlara, kavgalara, darbelere, müdahalelere, suikastlara böyle bakmamız gerekmekte...

Ne ABD'deki ne de Rusya'daki sıradan bir insan Doug Coe ile Valentin Yumashev'i bilir... Ama adamların gücü bilmediğimiz bir dünyanın, bilmediğimiz ilişkilerin olduğunu ortaya koyar... Görmemiz gereken de bu sanırım. Olan biteni daha sağlıklı anlamak için...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın