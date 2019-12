İstanbul mesajı

GELİN bugün de İstanbul'da öldürülen İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurier üzerinden gidelim...

Olay sandığımızdan daha derin ve yakıcı... Dün tasfiye edilen isimler üzerindeki bağlantıları aktarmaya çalıştım. Birbiriyle ilgisi yok gibi duran önemli olaylar büyük bir zincirin halkaları aslında...

Öldürülen İngiliz MI6 ajanı Le Mesurier'in evinin önüne ben de gittim.

Küçük bir kale gibiydi.

Her taraf kameralarla kontrol altındaydı. Bu nedenle sızdırılan görüntülerin dışında da görüntü olma ihtimali çok fazla. Zamanla başka paylaşımlar da olacaktır...

Son tahlilde, ölen çok önemli virajların çok önemli bir ismi...

Peki şimdiye kadar yazılanların dışında ne vardı!

Galiba en önemli soru bu!

Gelin bugün buradan gidelim.

Olayların arka planına geçelim... Konu elbette SURİYE...

4 Şubat 2019'da 12 Amerikan askeri, Suriye'de pusuya düşürüldü. Bu olay hala gizemini korurken, Pentagon köstebek olarak Beyaz Miğferler'i işaret etti.

Pentagon, bu konuda Trump'a baskı yaptı. Nisan 2018'de 23 general ve amiral, Trump'ı Oval Ofis'te ziyaret etmişti. O toplantıda Beyaz Miğferler'in Pentagon ile yakın çalışır gibi görünse de gerçekte durumun böyle olmadığı Trump'a anlatılmıştı.

Bu ziyaretten yaklaşık 10 ay sonra Suriye'de pusuya düşürülen Amerikan askerleri, Pentagon'a göre Beyaz Miğferler tarafından ihbar edilmişti.

Şubat ayında yaşanan bu durum, Pentagon ile Trump arasındaki en büyük gerilimdi.

Pentagon, CIA üzerinden Beyaz Miğferler'e operasyon yaptı.

Şubat ayının son günlerinde Beyaz Miğferler'e milyonlarca dolar bağış toplayan Gilbert Chikli ve Anthony Lasarevitsch için düğmeye basıldı.

Beyaz Miğferler'in en önemli ismi olan MI6 ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier ile yakın ilişki içinde olan Gilbert Chikli'nin 150 zengin işadamını dolandırdığı medyaya sızdırıldı.

Önceden de yazdığım gibi Chikli KARA KUTU Jeffrey Epstein'ın yakın dostuydu!

Hemen burada önemli bir not paylaşmak istiyorum. CIA belki de dünyanın en etkili İSTİHBARAT ÖRGÜTÜ...

Direktörlerini biliriz.

Medya hep yazar bunları.

Ancak bilinmeyen CIA'nın gerçek patronunun askerler olduğudur!

Orada KORGENERAL rütbesinde bulunan bir asker vardır. Emin olun CIA DİREKTÖRÜ Gina Haspel'den çok daha fazla bilgi ona akar! Her şeyi bilen isim askerdir! Dolayısıyla PENTAGON'dur!

Devam...

Kendisini Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian olarak tanıtan Gilbert Chikli, Türkiye'de de gündem oluyordu!

Ünlü işadamı İnan Kıraç'ı dolandıran Chikli manşetleri süslüyordu! Peki Gilbert Chikli başka kimi, kimleri dolandırıyordu! Galiba atladığımız yer burasıydı!

Chikli kabaca 150 şirketi dolandırıyordu! Akıl alır gibi değildi!

American Express, Barclay, HSBC, Apple, Chanel, Wall Mart, Hugo Boss gibi dev şirketlerin ortaklarına ulaşan Gilbert Chikli, dünyanın en büyük vurgununu yapıyordu.

İddia böyleydi. Medya bu şekilde servis yapıyordu.

İşinde gücünde olan insanlar da buna inanmaktan başka çare bulamıyordu!

Oysa gerçek bambaşkaydı!

Gilbert Chikli, Beyaz Miğferler'e para topluyordu.

O nedenle Gilbert Chikli de Pentagon'un hedefi oluyordu.

11 Kasım 2019'da James Gustaf Edward Le Mesurier'in İstanbul'da öldürülmesi, CHIKLI için de KIRMIZI ALARM anlamına geliyordu!

2018'de gelip kaldığı evin önünde yakın arkadaşı Le Mesurier yerde cansız bir şekilde yatıyordu!

Bu, İngiliz ajanla çalışan herkese mesajdı!

Gilbert Chikli, MOSSAD dışında da başka gizli servislere hizmet veren bir isimdi!

Şubat'ın başında ABD askerlerinin pusuya düşmesinden sonra Gilbert Chikli de aynı ayın sonlarına doğru deşifre edildi!

Bu operasyonla birlikte Beyaz Miğferler büyük bir maddi sıkıntıya girdi.

Pentagon, Beyaz Miğferler'le savaş halindeyken, Ekim 2019'da ABD Başkanı Trump çok önemli bir adım attı.

Başkan Trump Beyaz Miğferler'e bağış yapılacağını açıkladı!

Bu çıkışın arkasında da KARAKÖY'de öldürülen Le Mesurier bulunmaktaydı.

İngiliz ajan, Trump'ın ekibiyle görüşüp BEYAZ SARAY'ı ikna etmişti!

Trump'ın bu açıklaması tarihi bir çıkıştı. Pentagon'un savaştığı Beyaz Miğferler'e ABD Başkanı bağış sözü veriyordu.

İşte Le Mesurier, Trump'ın ekibiyle yaptığı görüşmeden 20 gün sonra öldürülüyordu.

İstihbarat örgütleri, güçlü isimler üzerinden mesajlar verir. Bu bilinen bir kuraldır!

Kalp krizinden ya da yürürken ayağı taşa takılarak düşüp ölse bile kesinlikle o kişi istihbarat örgütlerinin sistematik suikastının parçası olur.

Belki Türkiye yeteri kadar konuşup tartışmadı ama James Gustaf Edward Le Mesurier, son zamanların en önemli suikastıydı. Ölümü bilmediğimiz dehlizlerde deprem meydana getirdi!

Çünkü birçok mesajı içinde barındırıyordu. ABD Başkanı'na, İngiltere'ye, Fransa'ya hatta Avrupa Birliği üyesi ülkelere mesaj veriliyordu.

Tarihleri takip edersek, çok önemli olaylara ve merkeze ulaşırız. Hiçbir büyük olay sessizce gerçekleşmez.

Mutlaka işaretleri vardır.

James Gustaf Edward Le Mesurier'in İstanbul'da öldürülmesi de çok önemli bir mesajdı. Çok daha savunmasız olduğu yerlerde infaz edilebilirdi. Ancak İstanbul tercih edildi.

İstenseydi cesedi İstanbul Boğazı'na atılırdı.

Kimse de bulamazdı. Öyle olmadı. Cesedi evinin önünde görüldü. İstihbarat işaretleri de vardı. Bu kavga devam edecek. DEVLER SAVAŞIYOR ÇÜNKÜ...

Bildiğimiz bilmediğimiz önemli isimlerin canı yanacak!

