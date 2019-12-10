Paranın izi

SABAH gazetesi dün harika bir haberciliğe imza attı. Abdurrahman Şimşek ile Nazif Karaman, İNGİLİZ AJAN dosyası ile ilgili manşetten önemli bilgilerbulgular paylaştı. Öldürülen İngiliz AJAN'ın son saatleri fotoğraflarla ortaya konuldu.

Ölmeden önce 4 paket sigara alması, evinin penceresinden 10 metre uzağa düşmesi, öldüğünde kıyafetlerinin üzerinde bulunması net olarak ortaya çıktı. İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurier'in bir yıllık eşi İsveç uyruklu Emma Hedvig Christina Winberg ifadesinde ve medyaya verilen serviste ısrarla "UYKU İLACI ALDIK. YATTIK. GERİSİNİ HATIRLAMIYORUM" diyordu...

SABAH'ın ortaya çıkardığı fotoğraflarda daha önce yazdıklarım adeta doğrulanmış oldu. Takip edenler bilir! Cinayetten hemen sonra, daha ortada fotoğraflar yokken, "Eğer İngiliz ajan Le Mesurier ilaç alıp yattıysa, dışarıdan bir müdahale olmadıysa öldüğünde neden üzerinde günlük kıyafetler bulunuyordu.

Ve neden evinin metrelerce ilerisine düşüyordu" diye olayın arka planını göstermeye çalışmıştım. Le Mesurier'in çok önemli bir isim olduğunu KRALİÇE'den nişan aldığını, MI6 DİREKTÖRÜ ile birlikte önemli çalışmaların üzerinde olduklarını da aktarmıştım.

Suriye'deki petrol sahaları ile ilgili yaptığı faaliyetlerden İNGİLTERE'nin önemli kazançlar elde ettiğini ve bu nedenle özel takdir topladığını da paylaştım...

Le Mesurier'in ölümünün planlı ve hedefli olduğu kolundaki 80 bin dolarlık saatin sabaha karşı ıssız sokakta kolunda kalmasından belli. ÖNEMLİ ÖLÜMLER hiçbir devlet tarafından açıklanmaz. İSTİHBARAT dünyası kendi içinde buna cevap verir. Bu da öyle oldu. Ancak biz hala olayın bütünlüğünün ve öneminin farkında değiliz. SON JAMES BOND'un ölümü asla ve kat'a sıradan bir ölüm, sıradan bir hamle, sıradan bir operasyon değildi!

Bu konuda yazılmayan çok şey yazdım. Gelin SABAH'ın manşetinden sonra çıtayı daha da yukarı çekelim...

Önce birkaç noktayı hatırlatmakta fayda var!

Jeffrey Epstein'ı da burada çok yazdım. Dünyanın tepesindeki isimlerin kayıtlarını, görüntülerini elinde tutan isimdi.

ABD'de CIA tarafından hapishanede öldürüldü.

Mesela KRALİÇE'nin oğlu, Prens Charles'ın kardeşi ANDREW'in küçük kızlarla ilgili görüntülerinin Epstein'in kasasında olduğu söyleniyordu. Öldürülen ünlü medya devi Robert Maxwell'in kızı Ghislaine Maxwell bu arşivi bilen en önemli isimdi! Epstein'in en yakınındaki kadındı!

Hapishanede öldürülen Jeffrey Epstein'in AVRUPA'daki en yakın dostu ise hayatımıza İNAN KIRAÇ'ı dolandıran isim olarak giren Gilbert Chikli idi! Epstein sadece ve sadece CHIKLI'nin malikanesinde kalırdı! Fransa'ya gittiğinde kendini güvende hissettiği yer Chikli'nin yanıydı!

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian adını kullanarak milyonlarca dolarlık dolandırıcılık yapan Gilbert Chikli, İsrail'de yaşıyor. Yılın belli bölümlerini burada geçiriyor!

Zaten Gilbert Chikli'nin MOSSAD ile yakınlığını bilmeyen yok! Ancak bilinmeyen bir şey var!

İstanbul'da KARAKÖY'de öldürülen ya da başka yerde öldürülüp cesedi oraya bırakılan İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurier ile GILBERT

CHIKLI yakın dosttu! Kasım ayının başında öldürülen MI6 ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier'le 2015 yılında tanışan Chikli, Türkiye'den topladığı paraları Beyaz Miğferler'e veriyordu!

Chikli'nin, James Gustaf Edward Le Mesurier'le tanışmasını sağlayan kişi de Anthony Lasarevitsch... Le Mesurier ile Lasarevitsch uzun yıllardır arkadaş! Chikli'yi Le Mesurier'e götüren Lasarevitsch İNGİLİZ AJANA DESTEK olmak istiyor! Amacı bu.

Ve Chikli ile Le Mesurier, çok daha yakın arkadaş oluyor. Hatta 2018 yılında Chikli, İstanbul'da James Gustaf Edward Le Mesurier'in evinde kalıyor. Birlikte vakit geçiriyorlar.

Bu dostluk kayıtlarda, kameralarda var mı bilemiyorum ama İKİ İYİ ARKADAŞIN operasyonları da dostlukları da bilinmesi gerekenler tarafından bilinmekte!

Chikli hayatımıza İnan Kıraç'ı dolandırarak girmişti.

Kimine göre 4, kimine göre 40 milyon EURO gitmişti.

Rakam elbette önemli ama daha önemli olan kimin kimi iyi tanıdığının bilinmesi! İnan Kıraç, Fransız bakan Jean- Yves Le Drian'ı ekranda görünce kesenin ağzını açıyor! Bu Chikli tarafından biliniyor! Ve operasyon böyle yürüyor! Epstein da Le Mesurier de öldürüldü. Chikli ise İSRAİL'de saklanmakta...

Son durum bu!

Ama bilmediğimiz yerlerde hesaplaşma fena halde devam etmekte!

İngiliz ajanın 11 Kasım'da Karaköy'de öldürülmesinden iki hafta sonra çok üzerinde durulmayan bir olay daha yaşanıyordu.

Bu kez adres İZMİR'di!

NATO'dan emekli ABD'li doktor James Edward Steidel evinde ÖLÜ BULUNUYORDU!

Garip tesadüf doktorun da ismi İngiliz ajan ile aynıydı!

59 yaşında ölen doktorun ölü nedeni otopsiye rağmen bilinmemekte!

NATO'dan emekli doktor James Edward'ın ölümü Golden cinsi "Gaya" isimli köpeğinin iki gün boyunca havlamasından sonra anlaşıldı!

Bu neyin hesaplaşmasıydı bilmiyoruz. ABD vatandaşı DOKTOR neden ve kim tarafından ortadan kaldırılıyordu!

İstihbarat dünyası, para, patronlar, operasyonlar ve yeni dünya düzeni... Dengeler oturuncaya kadar kritik isimde çok kişi ortadan kaldırılacak...

Büyük kavgayı veren taraflar burada kendilerini hissettirecek...

Rakiplerini tasfiye etmek için burada güç gösterisinde bulunacaklar.

Çok şeyi NORMAL ÖLÜM gibi karşılayacağız...

Hepsi suikast olsa da...

İzleyelim...

Unutmadan sormak gerekiyor! Le Mesurier'in eşi Emma Hedvig Christina Winberg'in elinin altındaki yüklü miktardaki para, CHIKLI'nin miydi! Yani Le Mesurier'in evindeki paranın gerçek sahibi Chikli miydi?

Paraları o mu vermişti?

Galiba evet!

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