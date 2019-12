Aile savaşı

KAÇ zamandır İKİ DEV ARASINDAKİ mücadeleyi aktarmaya gayret ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere'yi...

YALTA'dan sonra başlayan ORTAKLIK bitti. Biz bunu 17-25 olayları ile Gezi olayları ile gördük. Kendi aralarındaki ANLAŞMA da aynı tarihlerde sona erdi. Ancak bir SUİKASTLA iş savaşa dönüştü...

Kaşıkçı'yı, Le Mesurier'i, Jeffrey Epstein'i yazdık. Gelin kavganın başladığı yere gidelim. Ve NEDENLERİN üzerinde ilerleyelim...

1900'lerin başında Osmanlı topraklarına da gelen, EMİNÖNÜ'nde ilk ofisi açan şirket STANDART OİL'di! Kurucusu bildiğiniz gibi John D. Rockefeller'di!

Dede Rockefeler'in oğlu DAVID ROCKEFELLER...

Torunlarından biri de Richard Rockefeller... 2014 yılında Richard Rockefeller kendi kullandığı uçakla New York yakınlarında kalkıştan kısa bir süre sonra düştü ve yaşamını yitirdi!

New York'un Wetchester bölgesinde yaşayan babası David Rockefeller'in 99'uncu yaş gününü kutladıktan sonra evine dönmek üzere kendi kullandığı uçağı ile kalkıştan dakikalar sonra havalimanının hemen yanındaki ağaçların üzerine çakıldı. Richard Rockefeller, "Sınır Tanımayan Doktorlar Derneği"nin Danışma Kurulu üyesiydi.

Baba-oğul doğum günü pastasını birlikte kesiyorlar ve sonrasında oğul ölüyordu! Tek motorlu Piper PA-46 uçağı ile ölüme gidiyordu!

Amerika Birleşik Devletleri ile büyük ortağı İngiltere arasındaki ilk açık savaş 2014'te başlıyordu! Peki NEDEN? Neden 2014'te kavga tavan yapıyordu?

Çünkü iki ülke de Akdeniz'i istiyordu. Konu bu... Bu aslında geleceğin yönetimiyle ilgili bir savaştı. Rockefeller, dünyaya petrolü sunan aileydi.

Standard Oil'in kurucusu John. D. Rockefeller'in torunu, ünlü hayırsever David Rockeffeler'in oğlu Richard Rockefeller'ın 65 yaşında kendi kullandığı uçağın New York yakınlarında kalkış anında düşmesi, Londra'nın Washington'a en önemli itirazıydı. Tabii gazete ve televizyonlar bu olayı böyle görmüyorlardı!

102 yaşında ölen David Rockeffeler da suikastın arkasında MI6'nın olduğunu biliyordu. Peki neden Richard Rockefeller hedef seçilmişti?

Richard Rockefeller Türkiye'ye gelip önemli bazı isimlerle görüştü. İsim vermek doğru olmaz şimdi. Ama çok önemli toplantılar gerçekleşti.

TÜRKİYE ile Akdeniz'de ortaklık istiyordu. Görüştüğü isimler de bu ortaklığı kabul etti. El sıkışıldı yani! Aynı günlerde Libya, Cezayir ve Tunus'lu önemli isimlerle buluşan Rockefeller, Akdeniz'i parselledi. Akdeniz, ABD'ye bağlanıyordu. Akdeniz'in trilyonlarca dolarlık enerji zenginliği aileye geçiyordu.

7 AKDENİZ ülkesini ikna eden Richard Rockefeller, New York'taki malikanesinde yemek veriyordu. 7 ülkenin temsilcilerinin olacağı bu yemekten sadece 6 gün önce suikastla ölmesi sıradan bir olay değildi. Öldürülen kişi sıradan zengin bir ailenin sıradan bir ismi de değildi.

Dünyanın en güçlü 10 isminden biri öldürülüyordu.

O günden sonra tansiyon inanılmaz fırladı. ABD ile İngiltere, defalarca toplantı yapsa da ortak noktada buluşamadı. Birçok önemli ortaklık sözde kaldı. İki ülkenin restleşmesi, iki ülke içinde de önemli bir zenginliği tehdit ediyordu. 2017 yılında Rockefeller ailesinin şirketi ExxonMobil'in Kıbrıs-Akdeniz hamlesi devam etti. Katar devletine ait Katar Petrol ile yapılan anlaşma, Türkiye'nin de desteğini alıyordu.

Tabii ki İngiltere buna karşı çıkıyordu. O hafta Katar, İngiltere ile farklı bir anlaşmaya imza atıyordu.

İşte 2017'deki bu imzadan sadece 4 hafta sonra Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri, Washington'ın emri ile Katar'a ambargo uyguladı. Türkiye de ABD ile yapılan anlaşmadan ayrılmıştı. Akdeniz, ABD için hep önemli olacak. O nedenle Akdeniz'de İngiltere, Fransa veya Türkiye, hep ABD'nin hedefi olacak. Çünkü Washington, Akdeniz'in tek hakimi olmak istiyor.

Ortaklık bir şekilde olacak. Ancak tek patron ABD olmadığı sürece bölgenin istikrara kavuşması zor. Washington kimseyle eşit olmak gibi bir amaç taşımıyor! Bugün Kuzey Afrika ülkelerinde yaşanan kaos ortamının tek nedeni Akdeniz'le olan sınırı ve Washington'ın tekliflerini kabul etmemesi. Sadece Mısır bu konuda ABD'nin eyaleti gibi davranıyor. Sadece Mısır'da yönetim sorunu yokmuş gibi görünüyor. İçten içe kaynasa da pek üzerinde durulmuyor!

Rockefeller ailesi, Akdeniz'de olacak! Hangi şartlarda olursa olsun bu hedefinden vazgeçmeyecek. Çünkü aile çok önemli bir üyesini kaybetti. Rockefeller ailesi, Latin Amerika ülkelerinde gerilim nedeniyle yıllar önce bir üyesini kaybetmişti. Bunun karşılığı 3 Latin Amerika ülkesinin petrollerini aldı!

Ancak Amerika Birleşik Devletleri yok olursa, Rockefeller Akdeniz'den çıkar. Şimdi durum böyle iken gelişen bütün olaylara bu pencereden bakın!

Trump'ın Türkiye'ye yaklaşımı, sıcaklığı, ara bulmak istemesi ve bunun için baskı altında kalmasına...

YPG'ye ve verilen yüzlerce TIR silaha... Trump'ın yazmak zorunda kaldığı mektuba...

Azil sürecine... Ve içeride kurulması düşünülen yeni siyasi partilere, isimlere...

Türkiye, ABD ile ortaklıktan vazgeçtiğinden bu yana restleşme ve mücadele hali tavan yaptı. Libya meselesi de böyle... GENERAL HAFTER ABD'nin kullandığı ve koruduğu bir isim...

Türkiye sahada bu ekibi yendiği için BM tarafından tanınan hükümet ile AKDENİZ YETKİ ALANI SINIRLANDIRILMASI ANLAŞMASI İMZALADI.

Oyunu bozdu! Büyük hamleydi bu! LİBYA meselesine bile bakınca tarafları NET olarak görmek mümkün... Savaşı ve gideceği yeri tahmin etmek zor değil.

AKDENİZ çok ama çok ısınacak!



NOT:Richard Rockefeller'in uçağının düşürülmesinden sonra İngiltere'nin Buckinghamshire bölgesinde bir UÇAK ile HELİKOPTER çarpıştı!

Kaza WADDESTON MANOR ŞATOSU'NUN üzerinde oluyordu!

Ve şatonun sahibi ROTHSCHILDLER'di!

Anlayacağınız HAVADAN mesaj verilmeye devam ediliyordu! Olanlara ve olacaklara böyle bakarsak sağlıklı pencere kullanmış oluruz... Çok şey olacak belli ki...

