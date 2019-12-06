Ortaklık bitti

İKİNCİ Dünya Savaşı biterken hem mali sistem hem siyasi sistem oluşturuluyordu. Para işini BRETTON WOODS anlaşması çözüyordu! II.

Dünya Savaşı'ndan sonra paranın nasıl dolaşacağına, hangi paranın REZERV PARA olacağına karar veriliyordu. 44 ülke imza atıyordu. DOĞU BLOKU ülkelerinin dışında kaldığı anlaşma hayata geçiyordu.

Günümüzde geçerli olan da bu! Anlaşmaya imza atan ülkelerin PARALARININ değerleri DOLAR'a göre belirlenecekti!

Esas olan DOLAR'dı! Bu, savaşın sonuçlarından en büyüğüydü! Siyasi olanı ise NATO'nun kurulması, laboratuvarda üretilen düşmanlığın pompalanması ve dünyanın paylaştırılması şeklinde olmuştu. NATO'nun olduğu yerler ve karşıda da DOĞU BLOKU yer alıyordu.

Savaşın hemen bitiminden sonra YALTA'da bu karar alınmıştı. ABD-SOVYETLER- İngiltere arasında...

Watergate Skandalı, OPEC krizi gibi 1970'lerdeki fırsatlar kaçırılınca DOLAR tahtında kalmaya devam etti. DOLAR'a göre her para birimi konum alınca haliyle her Merkez Bankası DOLAR bulundurmak zorunda kaldı. Aslında dünyayı kontrol DOLAR üzerinden yapılmaktaydı.

NATO ve ABD'nin askeri gücü de AYKIRI BİR SORUYU AKILLARINA GETİRENLERE KARŞI HAZIR TUTULMAKTAYDI!

Pek çok yerde yüzlerce ABD ÜSSÜ bu nedenle vardı!

İkinci büyük savaştan sonra Türkiye'ye düşen rol KOMÜNİZM'le mücadeleydi. Asla gelme ihtimali olmayan KOMÜNİZMLE amansız bir savaş hali vardı. Türkiye rolünü o kadar abarttı ki kendi gençlerini budamaktan çekinmedi.

Bilerek ya da bilmeyerek çok kişi bu senaryoda yer aldı.

Zaten darbeler, cuntalar, ekonomik krizler bize ayar vermek için hep hazır bekletiliyordu. İçeride buna katkı verecek isim sıkıntısı hiç mi hiç çekilmiyordu.

YALTA'dan sonra Türkiye bütün kurumlarıyla oyunun piyonu oluyordu! O dengede "RUSYA TERCİHİNİ" yapmak isteyen, masaya getiren gidiyordu! Gitti de...

Sovyetler Birliği dağılınca yine büyük bir fırsat doğdu.

Türkiye TÜRKLER'LE BULUŞUP BALKANLAR'a kadar etki alanı oluşturacaktı.

Yakın tarihin en büyük dağılmasıydı SOVYETLER...

Ancak dağılmayı kurgulayanlar Türkiye içindeki TERÖRÜ de unutmuyordu! Oyunu kuranlar PKK üzerinden birden fazla faydaya ulaşıyordu. ORTA ASYA'dan uzak durma ilk şıklardan biriydi! Asya'ya gidecek olan İSLAM'ı da yayılması gereken İSLAM'ı da onlar belirliyordu. İran Devrimi arkasından Berlin Duvarı'nın yıkılması ve Sovyetler'in dağılmasıyla yeni bir faz'a geçildi. Daha doğrusu yeni faz için kapışma başladı...

Şimdi günümüzde olan biten de bu! Dünyaya tepeden bakıp bütün oyun kurucuları göremezsek GELECEĞİ anlama şansımız yok...

DOLAR tüm sıkıntılara rağmen hala REZERV para.

NATO BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞSE DE hala büyük, etkili bir organizasyon!

NATO içindeki 29 ülke kime karşı birlikte hareket edecekler?

Düşman ya da tehdit tanımına kimi koyacaklar?

Önceleri İSLAM'ı koymak istediler! Ancak gerek de kalmadı! EL KAİDE ve İKİZ KULE saldırıları Müslüman ülkelerin parasını pulunu almaya yetti de arttı bile...

Müslüman dünyası ALTERNATİF EKSEN değildi! ABDAVRUPA- ÇİN eksendi!

Bu nedenle petrol Müslümanın olsa da DOLARLA alınıp satılıyor, elde edilen gelirin büyük bölümü DOLAR'ın anavatanına gidiyordu.

Suudi Arabistan karışıklığın merkezlerinden biriydi!

200'den fazla prens ve bakan, bir gecede Riyad'daki Ritz- Carlton oteline dolduruluyor ve darbe gerçekleşiyordu!

Hatırlayın! Sonrasında Kaşıkçı olayı yaşanıyordu!

Birkaç gün önce de Prens Mutaib bin Abdulaziz El Suud öldürülüyordu. Öncesinde İNGİLTERE'de tahtın varisini belirleyecek olan kayıtları elinde tutan Jeffrey Epstein ve James Gustaf Le Mesurier de tasfiye ediliyordu... Dün de Rus milyarder Dmitry Obretetsky ortadan kaldırılıyordu... Ve bu devam edecekti...

YALTA'da masada olan İNGİLTERE kendi oyununu kuruyor, PEKİN'den DEMİR YOLUNU LONDRA'ya bağlıyordu. Kara ve deniz yolu da geliyordu! Bu sağlıklı işlediği zaman çökecek olan ABD'ydi! Para da ticaret de enerji de başka bir tanım altına girecekti! Son tahlilde ÇİN kapitalist markaların üretim üssü olmuştu! Çin'in tek başına yaptığı bir şey değildi bu! Ama inanılmaz enerji ile ABD'nin karşısına dikiliyordu! Washington zaman kaybedilirse sonuç "YIKIM" diye aklından geçiriyordu!

HAKLILARDI! Ancak AVRUPA ve İNGİLTERE ne olacaktı! İngiltere hem enerji merkezlerinde hem ticarette etkili dev bir ülkeydi!

Ve Müslüman coğrafyası ile içli dışlı ilişkilerin merkeziydi!

YALTA'dan sonra kurulan ortaklık bitmişti! Savaşla kurulan savaşsız bitmezdi!

Mümkün görünmüyordu!

İşte yeni dengenin kurulması için ABD ve İngiltere dışında Rusya ve Türkiye çok önemliydi! Çin'in büyük olması için de kontrol edilir kalması için de... Türkiye YALTA'dan sonra büründüğü zırhı parçalayıp attı. Ancak kolay olmadı! ABD'ye bakın!

Trump neler yaşadı neler!

Ne çok saldırı gerçekleşti.

Kaç insan öldü! FERGUSON olayları ile iç savaşa gidecek kadar işaretler verildi.

Rusya'nın da canı çok yandı.

Kızılordu Korosu'nu taşıyan uçak vuruldu! Yani ülkenin DNA'sına saldırı vardı!

Türkiye de aynı şekilde!

İstanbul Atatürk Havalimanı, Reina, Stadyum baskınları ve 15 Temmuz... Daha neler neler! ABD, kendi iç karışıklığına rağmen Londra'yı ve kurduğu oyunu hedef alıyordu! ÇİN'in daha fazla ileri gitmesini istemiyordu! Ama asıl oyuncu İNGİLTERE ile baş etmekte zorlanıyordu! ABD kendi içinde çatıştığı için (Kendi içindeki İNGİLTERE'yi yenmekte zorlandığı için) dünyadaki gücünü göstermekte zorlanıyordu! Bu asla ve kat'a böyle gitmez, gidemezdi...

NATO Zirvesi'nden sonra liderlerin KRALİÇE'nin konuğu olması çok önemliydi!

Trump'ın AZİL işi de öyle...

Bardak çatladı! Yakında kırılacak... Asıl o zaman olaylar peş peşe gelecek...

Az kaldı gibi...

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