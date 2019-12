İkinci aşama

NATO zirvesi elbette çok önemli. Dengelerin yerinde durup durmadığını göreceğiz. ABD'nin AVRUPA ve TÜRKİYE ile ilişkileri ROTANIN oluşturulmasını sağlayacak. Görünen o ki; Washington içindeki çekişme nedeniyle rahat adım atamıyor. Attırmıyorlar. Beyaz Saray ile PENTAGON karşı karşıya. Yan yana fotoğraf verseler de zorunlu bir dayanışma, ortaklık götürülmekte...

Bu ne kadar gider, kim kazanır bilen yok. Oradaki çekişmenin sonucunu görmeden tahminde bulunmak da zor! Trump'ın kuşatıldığı, zorlandığı, ancak onun da PENTAGON'a kök söktürdüğü görünen bir gerçek...

Bu iklime rağmen DERİN AMERİKA hiç beklenmeyen hamleler yapabilmekte.

Hatta DERİN AMERİKA gücü elinden bırakmamak için kimsenin beklemediği bir adım da atabilir... Hiçbir şey bilmesek bile son 30 gün içinde dünyanın çeşitli yerlerindeki SUİKASTLARA bakmak bile yeterli! Önemli ipuçları var çünkü... MI6 ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier, 11 Kasım'da İstanbul'da öldürüldü...

Kameralarla çevrili sokağın ortasında cesedi bulundu!

"Kim yaptı, neden yaptı?" sorularına resmi cevap yok.

Olmaz da. Ama Son JAMES BOND'un neden hedef olduğu belli. Pentagon-CIA ittifakı olağan şüpheli. Adresler orayı göstermekte! Deutsche Bank'ın eski yöneticilerinden Thomas Bowers, 19 Kasım'da Malibu'da infaz edildi.

ÖLÜMLER hız kesmedi yani. İsmini bile bilmediğimiz ama önemli virajlardaki isimler gidiyordu! Bu iki SUİKASTTA genel kanı "CIA'nın İŞİ" şeklindeydi...

Ancak yine buralarda hiç üzerinde durulmayan bir şey oldu. Hatta Le Mesurier suikastından sonra "MI6 NE YAPACAK. BEKLEYİP GÖRELİM" diye not düşmüştüm... 1 Aralık'ta önemli bir adım atıldı! Bizlerin yine pek ilgisini çekmedi! Suudi Arabistan'da Prens Mutaib bin Abdulaziz Al Suud infaz edildi!

PLANLAMA İSE MI6 MERKEZİNDEYDİ!

Prens Mutaib bin Abdulaziz Al Suud, Prens Selman'ı Veliaht yapan kişiydi. Çok ama çok önemli trafiğin tam ortasındaydı! Prens Selman'ın Washington'la çalışmasını sağlayan, attığı her adımı organize eden isimdi...

ÖLDÜRÜLDÜ! İstihbarat savaşları artık infazlarla sürüyor. Birinci aşama, pusuydu. İkinci aşama önemli isimlere suikasttı. Bu süreç başladı ve tüm hızıyla sürüyor!

Ne zaman biteceğini kimse bilemez. Ancak ANLAŞMA OLMAZSA üçüncü aşamaya geçilecektir. Üçüncü aşama büyük sabotajlardır! Bu frekansa geçilirse kimse kimin ne kaybedeceğini bilemez. Umarız ÜÇÜNCÜ AŞAMAYA geçilmez.. Buna gerek kalmaz.

Suikastlardan sonra ABD Başkanı Donald Trump "Derin Devlet'e karşı 3 savaşçının yanında durdum" diyerek tarihe geçti. Trump'ın bu sözleri, "Eddie Gallagher, Clint Lorance ve Matthew Golsteyn" için sarf ettiği açıklandı. Doğruluk payı vardı. Eddie Gallagher, Clint Lorance kısmı doğruydu.

Ancak Matthew Golsteyn kamufleydi. Binbaşı Matthew Golsteyn, Michael Flynn'ın emrindedir. Yani Trump'ın, Derin Devlet'e karşı koruduğu üçüncü kişi Michael Flynn'den başkası değildi. Sözü geçen üç asker Irak ve Afganistan'da görev yapmıştı. Ve savaş suçu ile karşı karşıya kalmışlardı!

Washington'da Derin Devlet'in son yıllarda yaptığı en önemli icraat, Michael Flynn operasyonuydu.

Trump, belki onun makamını kurtaramadı ama itibarını kurtardı.

Bugün Michael Flynn, herkes tarafından "vatanını seven biri" olarak gösteriliyor.

Bu Trump'ın, Derin Devlet'e karşı ilk zaferiydi.

Trump, Eddie Gallagher, Clint Lorance'in hapis cezaları almasını engelledi.

Bu da Derin Devlet'e karşı çok önemli bir Beyaz Saray hamlesiydi. Derin Devlet Michael Flynn konusunda bir adım daha attı. 18 Aralık'ta Michael Flynn'le ilgili karar açıklanacaktı. Ancak federal yargıç FBI gözetimiyle hazırlanan adalet bakanlığı raporunu beklediğini açıkladı.

Flynn'e ceza verilse bile Trump'ın onu affedeceği tahmin ediliyor. Bu durumda Derin Devlet ağır bir hezimet daha almak istemiyor. Trump, 2020 Başkanlık Seçimi için stratejisini Derin Devlet'e karşı gelen adam olarak belirledi.

Trump birçok kez Derin Devlet açıklaması yapacak.

Araştırmalar gösteriyor ki, Derin Devlet çıkışı Trump'ın oylarında grafiği değiştirdi. Trump, Bağdadi konusunda da çok akıllıca bir adım attı. Pentagon'un Bağdadi konusunda yalan söylediğini, Derin Devlet'in yönettiği Amerikan Savunma Bakanlığı'nın halkı kandırdığını açıklayacaktı. O nedenle Esper, Bağdadi'nin öldürüldüğü kurgusunu hazırlamak zorunda kaldı.

Pentagon, her sabah Trump'ın kendileriyle alakalı bir tweet atıp atmayacağını merak ederek güne başlıyor.

Pentagon, Kasım 2017'de Trump'ın istifasını isteyen bir tweet paylaştı. Bunun yanlışlıkla olduğu açıklandı.

Yanlış bir durum yoktu. İşte o gün itibariyle Trump ve Pentagon savaşı ilan edildi.

Pentagon TACİZ'den gidiyor Trump ise püskürtüyordu!

Savcı Robert Mueller'in devreye girmesi, hepsi savaşın adımları olarak görüldü.

Ancak Trump hala güçlü.

Elbette istediklerini yapamıyor.

Ancak Pentagon'un da istediklerini engelliyor. Bu süreç Avrupa için de bir kısır döngü. Avrupa ülkeleri Trump'la mı anlaşacak, Pentagon'la mı? Bu süreç belki Avrupa için iyi. Ancak bu çekişme halinin son bulmaması, 5 kıtayı da etkiliyor. Trump'ın Afganistan ziyaretinde 3 önemli general, bu seyahate çıkmadı. Şimdi Trump bu isimlerin istifasını istiyor. Yani Derin Amerika ilk kez bu kadar zor bir savaşa girdi.

ABD bunları yaşarken Londra'da köprü üzerinde birkaç gün önce EL KAİDE bağlantılı olduğu söylenen USMAN KHAN'ın saldırı gerçekleştirdiği yazılıp çizildi.

Gören yok ama saldırgan belli! Garip bir şekilde Londra Belediye Başkanı Sadık Khan'a daha doğrusu Müslümanlar'la iç içe geçmiş olan BUCKINGHAM'a mesaj veriliyordu sanki! Bir güç MÜSLÜMANLAR üzerinden Londra'yı kenara almak istiyordu. Müslümanlar'ı "TERÖRİST" olarak gösterip İngiltere'yi oyun dışı bırakmak niyetindeydi!

Neyse... Daha çok şey olacak. Çok can yanacak!

Bakalım ÜÇÜNCÜ AŞAMAYA geçilecek mi!

Geçilirse kıyamet!

