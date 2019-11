Şifre logoda

HERKES İstanbul'da öldürülen İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurier'i konuşuyor.

"Nasıl öldü?

Kim öldürdü?

Neden öldürdü?" gibi sorular cevap bekliyor... Ölen önemli bir isimdi. Peki bilmediğimiz alanda, sahne gerisinde neler yaşanmıştı?

Buna bakalım isterseniz...

İstanbul'da öldürülen İNGİLİZ JAMES BOND'du! Net.

Le Mesurier 25 Mayıs 1971 SİNGAPUR doğumlu. Ve asker! Akademi bittikten sonra YUGOSLAVYA coğrafyasında görev yaptı. Sonra BÜYÜK DENKLEMİN içinde yer aldı...

Bu noktayı biraz kaşıyalım... Ünlü TÜRK JAMES BOND Satvet Lütfü Tozan'ın geçtiği yolları hatırlatan bir hayatı vardı Le Mesurier'in... Daha önce yazmıştım..

Tozan, TREBİNYELİ'ydi.

Emirgan Korusu'nu bilmeyen yoktur! Boğaz'ın incisi bu korunun sahibi TOZAN'dı. Çok kez hem içeride hem dışarıda tutuklandı.

Her defasında yırttı! "Belgrad'ı kurtaran Türk!" olarak biliniyordu! İNGİLİZLER'in ASKERİ KANADININ EN

ÖZEL İSMİYDİ! İki dünya savaşı arasında ticaret yaptı. Silah ve petrol ticaretinden tahmin edemediğiniz kadar para kazandı!

Avrupa'nın çeşitli yerlerinde CASUSLUKTAN yakalandı!

Tabi kurtuldu! İkinci Dünya Savaşı'nda bombalar patlarken girip çıkmadığı şehir yoktu!

Kahramanlıkları nedeniyle Honorary Officer of British Empire nişanı verildi. Bu nişan herkese verilmezdi! Tozan, Almanya'ya giden 3 Türk komutanın Hitler'le yemek yemesini sağladı!

Buradan aldığı "Almanlar Belgrad'ı bombalayacak" bilgisini hemen Londra'ya iletti!

Bu gizli bilgi Papa dahil olmak üzere Avrupa ve ABD'yi ayağa kaldırdı! Gelen baskılar sonunda Belgrad yıkılmadı, Tozan nişanı kaptı!

Almanlar "Yok böyle bir plan" demek zorunda kaldı!

Ne kadar serveti olduğu bilinmeyen Tozan öldükten sonra malını mülkünü DARÜŞŞAFAKA'ya verdi!

Koru'yu da belediyeye... Açık artırmayla satılan sanat eserleri resmen rakipsizdi! Tozan, İngilizler'in TÜRK JAMES BOND'uydu! Şu an bile İSVİÇRE'de bulunan eski hesaplarına ulaşılmaya çalışılmakta...

Neyse... Biz Le Mesurier'e gelelim...

ExxonMobil, Royal Dutch Shell, BP, Chevron, Kuwait Petroleum Corporation, ConocoPhillips ve Occidental Petroleum Company dünyanın en önemli petrol şirketleri. Doğal olarak 191 ülkedeki petrolü kontrol etmek istiyorlar. İŞLERİ BU!

Ancak Ortadoğu, petrol denilince elbette listenin başında yer alan bir bölge. 2012 yılında bu petrol şirketleri, bir dernek kurulmasını kararlaştırdı. Bu dernek özellikle Ortadoğu'da görev alacaktı.

Elbette Afrika'da da etkinliği olması bekleniyordu. Petrol için...

Bu görev George Soros'a verildi.

O da İngiltere'de güvendiği isimlerle yaptığı görüşmeden sonra James Gustaf Edward Le Mesurier'i New York'ta ağırladı.

Hikaye de böyle başladı...

Bu görüşmeden sadece 4 ay sonra White Helmets yani Beyaz Miğferler kuruldu.

James Gustaf Edward Le Mesurier, Prens William ve Prens Harry'nin de mezun olduğu Sandhurst Kraliyet Askeri Akademisi'nde eğitim aldı.

Onur derecesiyle mezun olan Le Mesurier, Beyaz Miğferler için iki merkez belirledi. Ancak Londra ve New York yerine farklı iki kent seçildi.

İSTANBUL ve DUBAİ...

İstanbul, İngilizler'in merkezi olarak kabul edilirken, Dubai ABD'nin merkezi oldu. Bosna Savaşı'nda İngiliz Özel Kuvvetleri adına görev yapan James Gustaf Edward Le Mesurier, doğal olarak İstanbul'a yerleşti.

İstanbul'un her yerine kolaylıkla gidebilen, çok iyi derecede Türkçe konuşabilen Le Mesurier, Türkiye'nin petrol konusundaki her çalışmasına da hakim birisiydi.

Çünkü Türkiye'deki kaynakları çok önemli kişilerdi.

Le Mesurier, özellikle TÜRKİYE'nin Akdeniz planları konusunda çok özel bir ekip kurmuştu. Bu ekiple Marmara Denizi'nde önemli toplantılar yapıyordu.

Ancak bu yılın ilk günlerinde Amerikan-İngiliz ortaklığı bitti.

Dubai ile İstanbul karşı karşıya geldi. Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye'nin de karşı karşıya geldiğini düşünürsek, artık yeni bir rota gerekiyordu.

ABD-İNGİLİZ ortaklığı zaten BBC'nin DEAŞ'lılar'ın tahliye görüntülerini yayınlamasıyla büyük yara almıştı...

Le Mesurier, Türkiye'de bazı isimlerle yolunu ayırdı. Buna mecburdu. Çünkü tepede çatlak vardı. Gereğini yaptı. O isimler Dubai'ye döndü. Dubai'deki bazı isimler de Türkiye'ye yani İstanbul'a gelmek zorunda kaldı. Sandhurst Kraliyet Askeri Akademisi'nden mezun 3 kişi daha İstanbul'a yerleşti.

Tabii biz sadece ÖLDÜRÜLDÜĞÜ için Le Mesurier'i biliyoruz! Bu isimler "Turizm acentesi" olarak görünen şirketlerde sözleşmeli olarak çalışıyordu. Ancak hiçbirinin ikamet adresi İstanbul değildi.

Her ay İstanbul'da buluşan ve toplantılar yapan ekip, genelde her ayın üçüncü pazartesi gününü seçiyordu. Yani 18 Kasım'da İstanbul'da önemli bir buluşma olacaktı. Ancak bu toplantı artık olmayacak. Le Mesurier yok çünkü.

Bu cinayetin arkasında ABD'nin olması çok yüksek bir ihtimal.

Bunları yazanlar ABD'li... İddia onlara ait! Çünkü Analysis, Research and Knowledge'de (ARK) yani Beyaz Miğferler'in Dubai'deki merkezinde alarm durumuna geçildi. ABD'nin yönettiği kesimde RÖVANŞ korkusu vardı!

Analysis, Research and Knowledge'in dünya çapındaki projeler haritasına bakarsanız, Türkiye'nin Suriye ve Irak sınırındaki tüm bölgeleri kapladığını görürsünüz.

Yani adamlar harita üzerinde her yeri ele geçirmiş durumda. Ne IRAK var, ne SURİYE! Hepsi onların.

ABD'nin...

Haritada İNGİLTERE yok! Le Mesurier'in ölümü İNGİLİZLER'in tamamen dışlanması yönünde bir adım. İngilizler susup bekleyecek değiller elbette.

Ama yapılan bu!

İstanbul yine savaşın merkezi oldu.

Bunu anlamak zor değil.

İstanbul yüzyıllardır casusların olduğu bir kentti. Hala da öyle olduğunu gördük.

Bir de Le Mesurier'in İSTANBUL'da kurduğu ŞİRKETE bakın! MAYDAY RESCUE'ya... Özellikle LOGO'suna...

Bakalım ne göreceksiniz!

ORTADOĞU ve kocaman bir ÜÇGEN...

Üçgen de petrolün olduğu her bölgenin üzerinde!

Taşıma yolları da!

İyi bakın!

Anlamak çok zor değil!

