Kritik 14 ay

ÇOK büyük kalabalıklar olan biteni anlamıyor.

Normal. Anlatmazlar.

Anlatılmaz da zaten...

Büyük oyuncular politikalarını hayata geçirirken insanları MOTİVE eder, ancak gerçekte olup biteni paylaşmazlar...

İkinci büyük savaştan sonra dünya dengesi kuruldu. Bu dengede özel isimler, aileler vardı.

Amerikan halkı da Sovyet halkı da gerçeği bilmiyordu... Bu sistemin kurulmasından sonra da 1990'da yıkılmasından sonra da ABD ile Rusya elbette birçok noktada karşı karşıya geldi. Her birinin oluş sebebi aslında küresel yayılmayı paylaşmaktı. Sovyetler Birliği ile ABD arasında kurulan ortaklığın bozulması gerekiyordu ve bu anlaşmadan Rusya çıktı.

Rusya, ABD ile rekabet edebilecek güce hiçbir zaman ulaşamayacağını kendi de biliyordu.

Ancak ABD ile karşı karşıya gelmesi, Rusya'yı Asya'da ve Avrupa'da hep güçlendirdi. Asya ve Avrupa önemliydi ama Ortadoğu ve Kuzey Afrika hepsinden önemliydi.

NEDEN Mİ?

Elbette petrol... 2019 yılı itibariyle dünyada ham petrolün üçte biri Ortadoğu'da üretiliyor.

Dünya petrol rezervinin yüzde 50'sinden fazlası Ortadoğu ve çevresinde bulunuyor. Ortadoğu'da üretilen petrolün dörtte ikisi ise ABD tarafından tüketiliyor. Yani ABD, Ortadoğu petrolünü kimseye bırakmaz. Bugün Irak'ta tamamen kendine endeksli bir yapı kurmak isteyen ABD, Suriye'de gizli bir ortaklık yaptı ve Rusya ile anlaştı. Şimdi Ortadoğu gibi Kuzey Afrika'nın en önemli petrol merkezi Libya'da da ABD ile Rusya'yı görüyoruz. Dün Hafter'i ve planı yazdım.

Rusya, Arap Baharı ile kendine altın tepside sunulan uzak topraklardaki petrole elbette hayır diyemezdi. Fırsattı neticede... Şimdi Libya'da da ABD'nin vereceği paya razı olan Rusya, tamamen kendi çıkarlarına odaklı.

Bugün TÜRKİYE ile ne kadar yakın ilişkiler içinde olsa da Rusya için tek dostluk çıkardır. Aslında her devlet için de böyledir...

Tabii ABD ile Rusya anlaşsa da Türkiye, Fransa, Almanya, doğal olarak İngiltere'nin de petrole ihtiyacı var. Aynı şekilde petrolü olmazsa yaşayamayacak olan bir Çin'i de unutmamak gerekiyor. O nedenle Fransa Macron'la bir çıkış yaptı. Dünkü sözleri geçen yılki Avrupa Ordusu çıkışından çok daha sertti. Fransa'yı bu konuda destekleyen ilk ülke elbette Almanya. Ancak İtalya'nın, hatta İspanya'nın da desteği önemli. Biz bilmesek de Fransa- Almanya NATO içinde Afrika'da görev yapacak ORDU için düğmeye bastılar. ABD önledi.

Fransa, Avrupa Ordusu'nu kurmayı başarırsa, NATO'nun petrol için gittiği ülkelere Avrupa Ordusu ile gidecek.

PLAN BU.

Zaten Afrika, Avrupa Ordusu'nu bekliyor. Geçen yıl Avrupa Ordusu'na destek veren Rusya şimdi sessiz bir destek verecek. ABD'nin radarına yakalanmadan... Aynı şekilde NATO ile gizli görünse de yaptığı ortaklık gibi. ABD için daima bir düşman gerekli. O, Rusya...

Rusya için de bir düşman ordu gerekli, o da NATO.

Ancak perde arkasında ne ABD ile Rusya düşman, ne de Rusya, NATO ile ciddi savaşta... Sahne önü başka, arkası başka!

Konu PETROL olunca elbette anlaşmalar şaşırtmamalı.

Bugün Fransa'nın Türkiye'yi hedef seçmesi, NATO'nun kendisini bitirmeye çalıştığını bildiği halde Avrupa Ordusu'na 'EVET' demeyen Ankara'ya rest. Çünkü NATO da biliyor ki eğer Türkiye, Avrupa Ordusu'na 'evet' derse, tarih tekrar değişecek. Tabii Türkiye NATO'dan ayrılmaya kalktığı anda, ne tür saldırılarla karşı karşıya kalacak bunu Washington bile hesap edemiyor.

Yani ABD her ne kadar Avrupa'ya, Asya'ya, Afrika ve Ortadoğu'ya uzak olsa da değil... Çok yakın.

Çünkü bu bölgelerde 300 bin civarında askeri var.

Yüzlerce üsse sahip. O nedenle Rusya akıllıca davranıyor ve ABD ile ortaklığa gidiyor.

Rusya, Fransa ile de yakın, Almanya ile de...

Hatta TÜRKİYE ile de AKDENİZ'de ortaklık planlıyor. Rusya, yıllarca 100 milyar doların üzerinde bir rakamı Güney Kıbrıs bankalarında boşuna tutmadı. Yıllar sonra Akdeniz'den pay almak istediği için bunu yaptı.

Kıbrıs Rum Kesimi'nde İngiltere, ABD veya Avrupa çok güçlü gibi görünse de Rusya hepsinden daha etkin.

Bugün Rum Kesimi'nde çok önemli varlıkların sahibi Rus oligarklar.

Hepsi de Rusya devletinin Akdeniz planı için oraya gittiler.

Bir köy haline gelmek üzere olan dünya, çözülemeyecek sorunları da büyüttü. Bugün ABD içindeki çatışma hali nedeniyle Avrupa veya diğer bölgeler yerle bir olmadı.

Eğer Trump değil de Hillary Clinton seçilseydi, bugün birçok bölge tamamen Amerikan sistemine dahil olacaktı. Gelecek yıl yapılacak seçimlerde kim kazanırsa kazansın, aslında Washington'ın derin aklı kazanacak.

Yani 2021 Ocak'ta yapılacak başkanlık devir tesliminden sonra Avrupa da Asya da Afrika da doğal olarak Ortadoğu da çok karışacak.

Bunu Rusya da biliyor, Fransa da Almanya da… Elbette Türkiye de... Şimdi önümüzdeki yaklaşık 14 aylık dönem her ülke için çok önemli. Kim güçlü ittifaklar kurarsa, o ülkeler 2021'den itibaren daha da umutlu olacak. Türkiye merkezde... Hangi yöne ağırlık verirse tahterevalli ona göre hareket edecek.

Bir taraf yükselecek...

Suriye'nin kuzeyinden bize yapılan ABD-Rus saldırıları da yerimizi belirlememiz için... Bütün bunlar BATI'da yazılıyor.

Umarım burada da çoğalır.

Hem gerçekler hem mücadelenin derinliği görülür.

