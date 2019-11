Bilek güreşi

KAÇ zamandır yazdıklarımı Fransa Devlet Başkanı Macron dün adeta doğruladı. Altına imza attı...

Macron, Elysee Sarayı'nda The Economist'e verdiği röportajda kabaca şunları söyledi:

"ABD'nin bağlılığı kapsamında NATO'nun gerçekliğini yeniden değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. ABD ve NATO müttefikleri birlikte stratejik karar alamıyor... Şu an deneyimlediğimiz şey NATO'nun beyin ölümüdür.

Avrupa uyanmalıdır.

Kendisini jeopolitik bir müşterek olarak düşünmediği sürece silinmeye mahkumdur. Bölgemiz BREXIT planıyla yeterince zarar gördü. ABD Başkanı Donald Trump da AVRUPA BİRLİĞİ fikrini benimseyen biri değil... ABD Avrupa'ya sırtını dönmüş durumda. Bir an önce AVRUPA kendi ordusunu inşa etmeli..." Tabii ki Macron sözü Türkiye'ye de getirdi!

"Bir diğer NATO müttefikimiz Türkiye, ilgimizin olduğu bir alanda haber vermeden askeri harekat düzenliyor" dedi...

Macron'dan önce de Başkan Erdoğan Macaristan'a uçtu. Giderken söylediği şu satırlar çok ama çok önemliydi...

"Biz bütün bu teröristlerin çıkarılması kaydına bağlı olarak bir mutabakat metnini görüşmüş ve onun üzerinde anlaşmıştık. Şu an durum tabii ne yazık ki böyle değil.

Şu anda hala teröristler Suriye Milli Ordusu'na saldırıyor..." Hem Macron'un hem Erdoğan'ın sözlerini çok iyi okumak gerekmekte.

Fransa Devlet Başkanı açıkça "YPG içinde bizim gücümüz var. Zaten LA FARGE gibi şirketlerimizle oradayız. YPG'nin yanındayız. Ülkemizde de PKK'nın tüm faaliyetlerini yönetiyoruz. Üst düzey çok sayıda PKK'lıya pasaport verdik. Desteğimiz sürecek. Türkiye ile karşı karşıyayız" diyemediği için, diyemeyeceği için DİPLOMATİK İFADEYLE bunları söyledi!

Peki Erdoğan'ın sözleri ne anlama geliyordu! Başkan Erdoğan kabaca şunları söylüyordu...

ABD ile de RUSYA ile de anlaştık ama sözlerini tutmadılar. Terörün arkasındalar... Saldırılar sürüyor. Cevap versek de geliyorlar...

Uzağa çekilip bakalım...

AVRUPA BİRLİĞİ'nin iki önemli faktöründen biri olan Fransa ABD'ye ve onların yönettiği NATO'ya karşı. Aynı zamanda Türkiye'ye de...

Türkiye ise ABD-Rusya ittifakıyla birlikte AVRUPA'ya karşı...

YPG-PKK herkesin gölgesinin bulunduğu bir alan... Bu nedenle TÜRKİYE'nin verdiği mücadele çok iyi anlaşılmalı.

Yeni denge kuruluncaya kadar acı ve sancı büyük olacak...

Devam... Suriye'den Libya'ya geçelim...

Şimdi yeni dönemde Akdeniz'in en önemli sınırlarından olan Libya çok ön planda olacak.

Libya'yı çok değerli hale getiren yeraltı kaynakları ve Akdeniz'e olan sınırı...

Arap Baharı'nda Kaddafi, Washington'ın teklifini kabul etseydi bugün hala ülkesini yöneten ve diktatör olmayan bir lider olarak anılacaktı.

Kabul etmedi, Amerikan özel kuvvetleri tarafından infaz edildi.

Libya'da enerji zenginliği nedir? Libya, 48 milyar varil kanıtlanmış petrol rezervi ile biliniyor.

Ancak bunun daha fazla olduğu raporlar da mevcut.

Ayrıca 59 trilyon metreküp kanıtlanmış doğalgaz rezervi ile Libya'nın elindeki enerji kaynaklarının değeri 8 trilyon doları aşıyor.

Yani Libya hem ABD'nin hem de Rusya'nın iştahını kabartıyor.

Ancak iki ülke Suriye'den sonra burada da gizli ortaklık yaptı.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, zaman zaman püskürtülse de başkent Trablus'u ele geçirmek üzere...

Rusya ve ABD, son teknolojik silahları Hafter'e ulaştırdı. Rusya'nın en özel 200 keskin nişancısı da Hafter'e destek için geçen hafta Trablus'a gönderildi.

Sadece 4 günde özel hedef olan 17 kişi vuruldu!

ABD ile Rus komutanlar, Trablus'un 70 kilometre uzağında bir bölgede aynı karargahı kullanmaya başladı.

Ancak bölgede bunların karşısında olan yine Türkiye...

Aynı şekilde Fransa da Libya'da etkin. Fransa, Libya'da İtalya ile gizli bir ortaklık yaptı. Ardından Almanya da bu ittifaka katıldı.

Yani Libya'nın petrolü için bir savaş başladı.

8 trilyon için savaş daha da şiddetlenecek. Sadece 8 trilyon dolar olarak da bakmamak gerekiyor.

Akdeniz'de Libya'ya ait olan yaklaşık 20 bin kilometre karelik alan, Rusya ve ABD arasında pay edildi.

Çok değerli olan bu alanda RUS ve ABD gemileri BAYRAK gösteriyor.

Fransız ve İtalyan gemileri de bu sınırları aşamıyor.

Buralara giremiyor!

Libya'da Kaddafi dönemi boyunca İtalya ve Fransa en büyük güçtü. İki ülke de enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü Libya üzerinden sağlıyordu.

Şimdi ellerindeki gücü ABD ile Rusya'ya kaptırmanın sıkıntısını yaşıyorlar.

AVRUPA, ABD-Rusya ikilisi tarafından kuşatılmakta.

Ortada olan, her iki ittifakla da çatışan ise TÜRKİYE...

Çünkü her iki EKSEN de YPG-PKK üzerinden, MÜSLÜMAN KARTI üzerinden BÖLGEDE bizi pasifize etme rüyasında...

Türkiye elbette bir tarafın yanında olacak! Ne zaman olur bu bilinmez. Ancak Türkiye'nin ortada durduğu maç bitmez.

Oysa bitmesi istenmekte.

Gelişmelere bu saatten sonra böyle bakmakta fayda var.

Ankara "masada güçlü olsun" diye adım atacak, aynı anda her taraftan basınç görecek...

Bu bilek güreşi!

SAFLAR NETLEŞECEK.

Yakında! Ancak TÜRK DEVLETİNİN VERDİĞİ MÜCADELE İYİ ANLAŞILMALI...

Terör örgütleri üzerinden bu gerilim daha fazla sürdürülemez.

Suriye'de de Libya'da da AKDENİZ'de de...

Kıvılcım bir yerden kendini gösterecektir... Ya AVRUPA ya ABD-RUS ittifakı savaşı büyütecek...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın