Masaya gelecekler

BÜYÜK güçler 5 kuş vurmazsa o taşı atmaz...

ABD tıpkı zamanında OSMANLI'nın yaptığını, ROMA'nın yaptığını, GÜNEŞ BATMAYAN İMPARATORLUĞUN yaptığını yapmaya çalışmakta.

Roller ve zaman farklı olsa da varılmak istenen hedef hep aynı.

Amerika Birleşik Devletleri DIŞARIDAN, yani kendisine ait olmayan, PARA'yı bulamadığı ve kullanamadığı an dağılır.

Muazzam bir iç karışıklık başlar. Bizi VATANA bağlayan duygular ile Amerikalılar'ınki farklıdır.

ORADA REFAHTA BİRLİK var. Çok farklı yani. Bu nedenle ABD'de kim başkan olursa olsun PARAYI ülkesine götürmek zorunda. Bunun dışına çıkmak isteyenin de bir saniye yaşama şansı olmaz.

Dünya haritasını önünüze alıp baktığınızda, olayları alt alta sıraladığınızda, karışıklık yaşanan bölgelerin altını kırmızı kalemle çizdiğinizde kabaca fotoğraf ortaya çıkmakta...

Son yıllarda ÜRETİM CANAVARINA dönüşen ÇİN ve HİNDİSTAN'a baktığımızda ihtiyaç duydukları petrolün büyük kısmını ORTADOĞU'dan aldıklarını görürüz. Suudi Arabistan elbette burada başrolde.

Diğerleri de onu izler. İran'dan Kuveyt'e, Birleşik Arap Emirlikleri'ne kadar... CARTER DOKTRİNİ vardır. Geçtiğimiz günlerde yazdım. Tarihler 23 Ocak 1980'i gösterirken ABD BAŞKANI CARTER

"ABD'nin ulusal çıkarlarını korumak i��in İran Körfezi'nde askeri güç kullanmaktan kaçınmayacağız" dedi. Planın mimarı Zbigniew Brzezinski'ydi!

ABD 40 yıl önce şunu söylüyordu: İran Körfezi'nde kontrolü ele geçirmek için dışarıdan gelecek herhangi bir müdahaleyi, ABD'ye karşı tehdit olarak göreceğiz ve bunu engellemek için askeri güç kullanmak dahil gereken her türlü tedbiri alacağız.

ANLAŞILMASI GEREKEN DE BU! Aynı ABD aynı şeyleri bugün de söylüyordu! Değişen bir şey yoktu. ORTADOĞU petrollerini elinde tutarak rakipleri olan ÇiN-HİNDİSTAN- AVRUPA'yı kontrol ediyordu. Petrolün başında AMERİKAN askeri olduğu için otomatik olarak DOLAR dünyanın vazgeçilmez parası oluyordu. Herkes petrole ihtiyaç duyduğu için ve almak zorunda olduğu için cebinde, kasasında DOLAR bulundurmak mecburiyetindeydi...

CARTER bunu 40 yıl önce ilan etti. Öncesinde de bu kural geçerliydi.

IRAK'a iki kez gelmelerinin, AFGANİSTAN'a inmelerinin, Suriye'yi ele geçirmelerinin altında yatan tek gerçek buydu.

Yeryüzündeki bütün PETROL kuyularını kendilerine bağlamak istiyorlardı. Durum böyle olunca fiyatı da onlar belirliyordu. ABD ORDUSU ile ABD MERKEZ BANKASI el ele çalışıyor, İMPARATORLUKLARINI devam ettiriyorlardı. Para ile SİLAHI yan yana kullanıyorlardı. ABD'nin REFAHI da DEVLET BÜTÜNLÜĞÜ DE buradan garanti altına alınıyordu.

Müslüman coğrafyanın petrolü ile dünyaya egemen oluyorlardı.

Rusya'ya da GAZ'ın kontrolü görevini vererek herkese AYAR çekmeye çalışıyorlardı.

14 Eylül'ü hatırlayın!

Önemli bir gündü. Olacak iş değildi ama oluyordu!

YEMEN'den HUSİLER DRONE'lar yolluyor ve dünyanın en büyük şirketi olan petrol devi ARAMCO'nun iki rafinerisi vuruluyordu...

Petrol fiyatları anında 20 DOLAR zıplıyordu!

Operasyonun arkasından Pentagon SUUDİ ARABİSTAN'a asker yollama kararı alıyordu.

Resmi rakamlara göre Ortadoğu'da 43.800 ABD askeri var.

Afganistan'daki 14 bini ve Suriye'deki 2 bini üzerine koyduğunuzda 60 bin gibi bir rakam ortaya çıkıyor. Bazılarına göre rakam daha da yüksek...

Bütün bunlar PETROLÜ kontrol etmek için... AMA buna rağmen DRONE'lar gelip ARAMCO'yu vurdu!

İnanırsak tabii... Ve aradan bir ay geçti geçmedi, CEMAL KAŞIKÇI ile köşeye sıkıştırılan SUUDLAR o kararı aldı! ARAMCO'yu halka açacaklardı...

Bölgede kim ne yaparsa yapsın garip bir şekilde kazanan ABD oluyordu! HUSİLER de saldırsa YPG de sahne alsa DEAŞ da vursa kazanan hep ABD oluyordu! Bütün operasyonlarını YPG gibi EL KAİDE gibi DEAŞ gibi TERÖR unsurları üzerinden yapıyor ve bunların bütçesini de ARAPLAR'a ödetiyordu.

Ödemek istemeyip karşı çıkanlar da CEMAL KAŞIKÇI benzeri olaylarla kuşatılıyordu.

Çaresiz bırakılıyordu!

Bütün ABD planlarının önündeki en büyük engel şu an için TÜRKİYE... Hem ORTADOĞU'da hem AKDENİZ'de PETROL KONTROLÜNÜN

TAMAMEN ELE GEÇİRİLMESİNİN ÖNÜNE DUVAR ÖREN ANKARA!

Türkiye bunu göstermek için SURİYE'ye daldı.

Türk donanması zaten AKDENİZ'de. Türk tarihinin en güçlü dönemlerinden birini yaşıyor. Bunu da en iyi YABANCILAR biliyor. AKDENİZ, TÜRK DONANMASI nedeniyle herkes için çok zor bir bölge...

Belki de sadece ve sadece DONANMA nedeniyle bizle anlaşmak zorunda kalacaklar.

Suriye'nin KUZEYİNDE TÜRK ASKERİ, DOĞU AKDENİZ'DE TÜRK ASKERİ! Terör örgütleri üzerinden yola getirdikleri ülkelere benzemez TÜRKİYE.

Fransa'yı da İngiltere'yi de Suudi Arabistan'ı da Almanya'yı da terörle vurup uykusuz bırakabilirsiniz! Ama Türkiye farklı... Binlerce TIR silah verdikleri YPG'yi BARIŞ PINARI'nda test ettiler. Bir günde hepsi ortadan kayboldu!

Türk Ordusu da KARA-HAVA- DENİZ'de içeriden operasyon da yese sahada ne olduğunu gösterdi! Burası ORTADOĞU! Güç oyunu bozar! ABD'nin sinirlerimizi bozacak hamleler yapacağını ama son tahlilde gelip masayı kuracağını düşünüyorum.

BİZSİZ OLMAZ ÇÜNKÜ... BİZE RAĞMEN İSE İMKANSIZ! ABD-AVRUPAÇİN- RUSYA gibi devler kendi aralarında mücadele ederken bile bize karşı hepsi tek ses!

ÇÜNKÜ BİZ ENERJİYLE BULUŞTUĞUMUZ AN HİÇBİRİ PASAPORTLA BİLE BURALARA GELEMEZ!

Bu nedenle şimdiden "2020'de Erdoğan'sız Türkiye" manşetleri atılmaya başlandı bile... Bilmiyorlar ki hiçbir güçleri kalmadı artık içeride... Saldırsalar da gelip ANLAŞACAKLAR. Onlar için başka çıkış yok. Bakalım ilk kim gelecek... Kapımız çalınana kadar da uyanık olalım...

