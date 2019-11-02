Akdeniz kalkanı

ABD'NİN Suriye'de, Irak'ta ve İran'da bir şekilde olduğu, olacağı belli.

Dünyanın petrol vanalarını kimseye bırakmak istemiyor.

Bu da ortada... Gizlisi saklısı yok. Rusya da gazın vanasına yapışmış durumda. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra güneyde İngiltere- Fransa vardı.

Şimdi ABD ve Rusya var. Bu nedenle kendi ülkesindeki resmi törende KIRMIZI HALIDA

Putin'le yürüyemeyen ESAD bir AÇILIMIN merkezi olmaktan uzak. ŞAM'ın geleceği kesinlikle ABDRusya'nın alacağı kararlarla şekillenecek.

YPG ve DEAŞ konusunda olduğu gibi Suriye Irak ve İran konuları için de iç içe geçmiş denklemler mevcut.

Ama bölgenin önemli gücü olan ABD'nin en büyük motivasyonu PETROLÜ elinde tutmak, arz talep dengesini kurmak ve fiyatına karar vermek!

Böylece DOLAR-PETROL bağını koruyor RUSYA gibi dost tanımına giren ülkelere petrol fiyatlarını yukarı çekerek yardımcı oluyor. İran gibilere ise AMBARGO ile acı çektiriyor.

Uzaktan bakıldığında bile görünen şu!

ABD'nin bölgedeki dizayn şekline en büyük itiraz Türkiye'den geliyor.

Ankara hem SURİYE-IRAK ve İRAN üçgeninde hem DOĞU AKDENİZ'de asla ve kat'a masadan uzağa düşmek istemiyor...

Tam da bu nedenle TÜRKİYE bilerek, isteyerek Akdeniz Kalkanı Harekatı ile Washington'daki rahatsızlığı had safhaya çıkardı. Çünkü TÜRKİYE'nin AKDENİZ odaklı ENERJİ operasyonu ile bağımsızlığına kavuşacağı herkes tarafından biliniyor.

ABD'deki DERİN AKILLAR da bunu bilmekte ve yakından takip etmekte!

Açık şekilde konuşulmasa da özellikle Pentagon'daki kapalı kapılar ardında Türkiye'nin Akdeniz Kalkanı Harekatı ile çok önemli bir aşama kaydettiği ileri sürülüyor. Hatta ABD, bu konuda Rusya ile görüştü ve bu plana karşı ortaklık teklif etti. Ancak Moskova bu konuda ağır davranmayı tercih etti. En azından şimdilik Washington'ın teklifine olumlu cevap vermedi.

Türkiye, Akdeniz Kalkanı için hangi adımları attı.

Öncelikli olarak Cezayir ile bu proje görüşüldü. Cezayir'den sonra Libya, Lübnan, Ürdün, Pakistan, Tunus, Arnavutluk ile Akdeniz Kalkanı projesine destek istendi.

Bu ülkelerin tamamı Türkiye ile ortak hareket edeceklerini açıkladı.

İşte o andan itibaren ABD, Rum Kesimi üzerinden Akdeniz Kalkanı Harekatı'nı engellemek için adımlara başladı. Ancak Türkiye, Akdeniz bloğunu daha da genişletti. Afganistan, Filistin, Katar, Nijerya, Pakistan, Malezya ve Kosova ile de görüşmeler yapıldı. Bu ülkeler de Türkiye ile Akdeniz Kalkanı'na dahil oldu.

KKTC de bu oluşuma dahil edildi. Türkiye Akdeniz Kalkanı tatbikatlarıyla bu büyük buluşmayı güçlendirdi.

Haliyle ABD çok rahatsız oldu. Rusya ise Türkiye ile AKDENİZ'de daha büyük PAY alabilirim düşüncesinde!

Ve beklemede! Hatta şimdilik gizliden gizliye destek vermekte...

Arka planda ABD ile ortaklığı da SIR değil...

Bölgede görev yapan sondaj ve araştırma gemilerinin korunması amacıyla başlatılan Akdeniz Kalkanı Harekatı'nı planlayan Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede sürekli öne çıkmaya başladı.

Bugün, Türkiyesiz bir Akdeniz enerji paylaşımı artık mümkün değil.

O nedenle Türkiye'nin ekonomik olarak çökertilmesi Washington tarafından planlanıyor.

Tabii bu da Amerikan ambargosuyla başlayabilir. O nedenle Başkan Trump'a bu seçenekler sunuldu.

ABD'de yaşanan gerilimi düşünürsek, Trump'ın yerine geçici de olsa gelmesi planlanan Başkan Yardımcısı Pence, Türkiye ambargolarını o gece imzalar.

PARANIN musluğunu tutan Berat Albayrak da bu nedenle hedef! İç içe geçmiş denklemler ve hedefler söz konusu çünkü...

Türkiye, Akdeniz'in enerji geleceğini Akdeniz Kalkanı ile değiştirdi. Şimdi Akdeniz'de önemli bir oyuncu haline gelen Türkiye, Washington'da hiç hoş karşılanmıyor.

Türkiye Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve son olarak Barış Pınarı operasyonlarını yaparken, asıl gizli ve büyük adımı Akdeniz'de attı! AKDENİZ Kalkanı Harekatı'yla. ABD Akdeniz'de Türkiye'nin bu kadar etkin olacağını anlayamadı. Daha doğrusu ihtimal vermedi. O nedenle Washington yeni hedef olarak Akdeniz Kalkanı Harekatı'nı belirledi.

Türkiye'nin AKDENİZ'de alacağı PAY, DONANMA gücünden dolayı BÜYÜK olacaktır. Bölgede hiçbir güç TÜRK DENİZ KUVVETLERİ ile karşı karşıya gelemez. Bilinen bir SIR bu!

BALYOZ davalarına rağmen onlarca DOSYALARLA saldırmalarına rağmen DENİZCİLERİMİZ AKDENİZ'de! 7 gün 24 saat Doğu Akdeniz'de Türk bayrağını dalgalandırıyor.

Aslında Trump'ın yolladığı mektuptan ambargo tehditlerine kadar uzanan silsilenin ana motivasyonu Türkiye'nin AKDENİZ'deki büyüklüğü...

AKDENİZ AVRUPA'nın kaderini belirleyecek.

ENERJİYİ yani geleceğini ABD'ye mi bağlayacak yoksa Türkiye üzerinden nefes mi alacak! KONU bu!

ABD en büyük rakibi AVRUPA'yı AKDENİZ'e gömmek niyetinde. Avrupa'ya bu şansı verme ihtimali olan Türkiye'yi de PARA ile sarsma!

Petrol ve gaz savaşın ana unsuru! Dünya geldi, Suriye- AKDENİZ eksenine sıkıştı.

Yanı başımızda herkes var...

200 trilyon dolarlık enerji için herkes sahada. Türkiye en önde! Durum bu!

Olaylara geniş bakılması için önemli bir NOT!

AKDENİZ KALKANI HAREKATI ne zaman başladı? Evet, 2006'da! Peki o tarihten sonra olanlara bir bakın! Türkiye neler yaşamış neler! Konu AKDENİZ!

Hiç unutmayın...

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