Petrol savaşı

KANADA, terör örgütü PKK/YPG'li "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'e "temiz savaşçı ödülünü" vermek için ülkeye davet etti. Daha önce de sık sık yazdığımız gibi KOBANİ desteği giderek artacak. Parlatılacak.

Kullanım süresi doluncaya kadar yükseltecekler. Yakın geçmiş bunun örnekleriyle dolu... Ladin'den Bağdadi'ye kadar... Ancak olan biteni bölge insanı anlamıyor, anlamak istemiyor.

BÜYÜK GÜÇLER herkesi paspas yapıp ilerlemek isterken GERÇEKTEN bu kadar kopuş anlaşılır değil...

Kavga büyük. Ve etrafımızda yanı başımızda... İçindeyiz yani. Kaçamayız.

Çin'in dünyanın en önemli gücü haline gelmesi için enerji açığını kapatması gerekiyor.

Bunun için Irak'la çok önemli anlaşmalar yaptı. Çin'in petrol ihtiyacını karşılayacak iki bölge ise Musul ve Kerkük. ABD de bunu bildiği için hemen sahaya daldı. Bu büyük projeyi bitirmek için harekete geçti.

Washington, Musul ve Kerkük petrollerinin Çin'e ulaşmasını engellemek için Barzani ve sonrasında YPG ile bölgeyi çevreleyecek.

Irak petrollerinin toplam rezervi 154 milyar metreküp civarında. 50 milyar metreküp petrol rezervine sahip olan Musul ve 15 milyar metreküp rezerve sahip olan Kerkük, ABD'nin öncelikli hedeflerinden oldu.

ABD, yaklaşık 100 yıl önce Türkiye'nin elinden alınan Musul ve Kerkük için planını hızlandırdı. Hem Türkiye'yi bölgeden uzak tutacak hem de Çin'in geleceğini bitirecek bir hamle tasarladılar. İşte bu hamlenin merkezinde ise MAZLUM KOBANİ var! Barzani görünse de asıl oyuncu KOBANİ!

Tabii ki Irak'ta bir gerilim ve kaos şart. ABD'nin her istediğini yapması için uygun ortamı bulması gerekmekte.

Amaç etkinliği büyütmek!

Zaten Suriye'de önemli bütün petrol yatakları YPG'ye devredildi! YPG'nin bulunduğu bölgelerdeki petrol adeta bir Körfez ülkesinin topraklarını andırıyor. Aslında YPG, petrolün güvenliğini sağlayacak. Amerikan petrol şirketleri, hem Suriye hem Musul ve Kerkük'teki petrolleri satarak önemli bir gelir elde edecek hem de Çin ve Türkiye'nin petrol ihtiyacını karşılamasını engelleyecek.

Çünkü Türkiye'nin planlarına göre 2018 yılında Musul ve Kerkük petrolleri Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşacaktı. Aslında Suriye'de başlayan gerilim ve ABD'nin hızlı hamlesiyle birlikte Barzani'yi referanduma sürüklemeleri, Türkiye'nin planlarını bozdu. Ankara istediğini alabilseydi, Musul ve Kerkük, Türkiye'nin 300 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacaktı.

Hiçbir şey kaybedilmiş değil ama karşılıklı hamleler gelmekte.

Olan biten de ortada!

Kaldı ki TÜRKİYE daha AKDENİZ kartını kullanmadı. Sırada o var!

Ancak ABD, AKDENİZ için de aynı planı hayata geçirmeye çalışacak.

Akdeniz'de gerilimi arttıracak, Kuzey Kıbrıs üzerinden Türkiye'yi köşeye sıkıştıracak.

Metotları hep aynı çünkü!

Akdeniz de Türkiye'nin 300 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak potansiyele sahip.

Bu da Türkiye'ye düşecek payın etkisi...

Satılacak olan hariç! Mesela Çin'e petrol desteği verdiği an ABD'nin bütün planları bozulur.

AKDENİZ bu kadar önemli yani...

Suriye ve Kuzey Irak'ın pek de önemi kalmaz...

Bütün işaretler PETROL savaşlarının geldiğini göstermekte.

Petrole, bölgeye bakarken aynı anda SİLAH ŞİRKETLERİNE GÖZ GEZDİRMEKTE BÜYÜK FAYDA VAR! Tempo çok yüksek! Özellikle 2021 yılı birçok ülke için savaş çanlarının çaldığı dönem olacak.

AKDENİZ çatışmanın merkezi olacak.

DEAŞ kimilerine göre bitti.

Bağdadi de sahne önünde öldürüldü! Ancak DEAŞ yeni vitriniyle daha da etkili olacak.

DEAŞ'ın yerine başka isimle yeni bir örgüt de etkili olabilir.

Çünkü seçenekler içinde bu da mevcut. OMURGA ayakta yani... Vitrin de değişti!

ABD her ülke için çok önemli misilleme çalışması yapıyor. Türkiye, İran hatta Çin'in kapısına dayanmak için harıl harıl çalışmaktalar.

Bunlar dünyanın dengesini değiştirecek, hatta ekonomik krizleri derinleştirecek türden adımlar olarak biliniyor. Avrupa'nın yaşadığı endişelerden bazıları da bu ülkelere karşı yapılacak operasyonlar. Avrupa, Türkiye'ye karşı olsa da Amerika'nın ekonomik saldırılarına karşı büyük zarar görecek bir Ankara istemiyor.

Çünkü bölgede etkin bir Türkiye, ABD'nin istediklerini yapamaması anlamına geliyor.

Ancak Türkiye'nin de eski TÜRKİYE olmayışı, BÜYÜME iştahı AVRUPA'yı tedirgin ediyor. ABD'nin isteklerine duvar çeken Türkiye AVRUPA'ya da her şekilde bölgede "DUR" işareti verir!

Derinliği gittikçe artan KRİZ günlerine doğru gidiliyor. Bu gelişmeler, askeri anlamda da ekonomik anlamda da krizin derinleşeceği günlerin habercisi.

O nedenle her ülkenin elbette farklı planları var.

Burada kimin kiminle ittifak yaptığı önemli olacak.

ABD ile Rusya'nın ortak bir paydada buluştuğu aşikar. Artık çıplak gözle bile görünüyor.

Bütün çatışmalı iklime rağmen ABD'nin Türkiye'ye zeytin dalı uzatacağı kesin.

Bize rağmen kafalarındakini yapamazlar.

Türkiye, Avrupa ve Çin ile giderse olay bambaşka yere evrilir...

ABD-TÜRKİYE-RUSYA ekseninde başka, AVRUPA-TÜRKİYE- ÇİN ekseninde başka dünya kurulur...

YPG de DEAŞ da Bağdadi de Kobani de Barzani de Esad da bu oyunun piyonları aslında...

ABD-RUSYA-AVRUPA-ÇİN kapışıyor! Maçın kaderi Türkiye'ye bağlı. Olan budur!

Kazanan biz olacağız.

Bizim taraf galip gelecek...

NOT: ABD'nin YPG ile DEAŞ ile IRAK'a geldiğini gören, çökeceğini bilen MUKTEDA EL SADR sokaklara indi... Sloganları belli... ABD'ye de İsrail'e de HAYIR...

Irak'taki kötü yönetimle bu sloganların ilişkisi var mı?

Hayat pahalılığıyla ilgisi var mı?

Yolsuzluklarla ilgisi var mı? YOK! Ama Sadr da asıl oyunu bildiği için sahnede!

