YPG-DEAŞ ittifakı

DAHA önce çok yazdım.

Gelin isterseniz aynı kulvarda gidelim. YENİ SAVAŞIN YENİ YÜZLERİ üzerinden ilerleyelim...

YPG de Mazlum Kobani de Bağdadi de hepsi işin içinde. Tabii ki ABD ve Pentagon da...

Washington'un niyetini ve amacını anlamadan atılan adımlar sağlıklı olmaz.

Olmuyor da... Dünya genelinde bu aralar bunları görmekteyiz.

BÜYÜK BİR SATRANÇ MASASI KURULDU.

Aklı ve gücü olanlara yer var sadece. Geride kalanlar verilen rollere razı olmak zorundalar. Konu bu!

11 EYLÜL İKİZ KULE saldırılarını buraya çok sık taşıdım. Hatırlayın. Şimdi olanlar o OPERASYONUN devamı... KULELER vurulduktan bir-iki saat sonra EL KAİDE ve BİN LADİN hedef gösterildi.

TORA BORA'da mağarada yaşayan biri gelip ABD'yi can evinde vuruyordu.

Uçaklarla dalıyordu!

Büyük panik yaşanıyordu.

İnsanlar ölüyordu! CIA ve Pentagon'un bundan haberi yoktu! Masalın adı LADİN'di! İnanmamızı istiyorlardı... 11 Eylül'den sonra ABD'nin "hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" çıkışından sonra nelerin yaşandığını gördük. ABD; dünyadaki etkinliğini YÜZDE 100'e yakın arttırdı.

Saldırı New York'taydı ama ABD her yere gidiyordu!

ŞAKA GİBİ DEĞİL Mİ!

Derken zaman aktı. Roller tekrar dağıtıldı!

Irak Şam İslam Devleti adı altında bir örgüt kuruldu.

Adından da anlaşılacağı gibi Irak ve Suriye'de etkinliği olan bir terör örgütüydü.

Tabelada İSLAM yazıyordu ama yapılanların İSLAM'la yakından uzaktan ilgisi yoktu.

IŞİD (daha sonra DEAŞ) herkesi hedefe koyuyor, sadece YAHUDİLER'i ayrı tutuyordu! Fransa başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesindeki saldırılarda DEAŞ'ın HRİSTİYANLARINI görüyorduk. İslam dinini savunduğunu iddia eden DEAŞ, Türkiye gibi tamamına yakını MÜSLÜMAN olan ülkede 20'nin üzerinde terör eylemi gerçekleştiriyordu.

Bağdadi ile birlikte yeni bir yola girildiği belliydi.

Çok akıllı olmaya gerek yoktu... Pentagon'daki tüm komutanların bile bir telefon uzağındaki Bağdadi büyütülüyordu. ABD medyası bu görevi üzerine almıştı.

Aynı anda KURULAN OYUN da büyüyordu!

DEAŞ reklamlarla dev haline getiriliyor ve buna karşı çıkan bir GÜÇ meydana getiriliyor, kuvözden çıkartılıyordu! Bu da YPG'ydi! DEAŞ'ın olduğu her yerde tesadüf eseri Amerikan planları büyüyordu. Önceki gün yazdım! "LADİN gibi" diye NOT düştüm. Dün de ABD BAĞDADİ'nin ölüsünün denize atıldığını açıkladı. OYUN DEVAM EDİYORDU YANİ...

İKİNCİ AŞAMAYA geçilmişti. Biten bir şey yoktu. Anlamayan çoktu!

Bağdadi'nin cesedi denize atılırken bir açıklama daha geliyordu!

Ki bu çok önemliydi!

ABD "Bağdadi'nin yerine ABDULLAH KARDAŞ geçti" diyordu... Önemliydi.

DEAŞ şimdi bitti denilmesine rağmen büyüyecekti. Belki başka bir frekansta kalacaktı ama etkisini artıracaktı.

IRAK ve ASYA yeni oyun alanı olacaktı. Bu bölgelerde yakında SARSICI EYLEMLERE İMZA ATACAKLARDI!

IRAK sarsılırken ABD "Irak'ın yanındayız" açıklamasını yapacaktı.

Yakında görürsünüz.

Bekleyin!

Evet, Abdullah Kardaş ile birlikte ABD, Irak'taki ve özellikle Musul ve Kerkük'teki petrolü, YPG ile buluşturacak. Bunun için ABD, Türkiye'nin Suriye'de isteğini kabul etti. Evet, Rusya'nın, Esad güçlerinin, YPG'nin Suriye Milli Ordusu'nun cirit attığı, 13 farklı istihbarat örgütünün 2 bine yakın ajanının olduğu İdlib'de Bağdadi öldürüldü!

Bağdadi gibi koca bir örgütü yönettiği iddia edilen bir kişinin İDLİB'e gelmesi akıl işi mi? Olacak iş mi?

OLUYOR İŞTE...

Bağdadi 3 yıla yakın bir süredir, ABD'nin kontrolünde Afrika'da yaşıyor. Hala da aynı evde yaşıyor ve öldüğünü ekrandan izliyor. ABD; medya gücüyle yine Bağdadi'nin hikayesini üstleniyor. Bir de hikayede Mazlum Kobani'ye KAHRAMANLIK payı vererek, Irak planını uygulamaya koyuyor!

Abdullah Kardaş ile Mazlum Kobani'nin, 2010'da ABD'de eğitim gördüğünü bilmeyen istihbarat örgütü de yok aslında. Hem de 3 hafta aynı odada ikamet ettikleri de gizli değil. Yani Yeni DEAŞ ile YPG kardeşliğin ilanı olacak.

Sünni bir örgüt olarak tanıtılan DEAŞ ile Sünni bir başka örgüt YPG, hiç savaşmamışken şimdi de beraber hareket edecekler.

Karşılarında elbette Şii ittifak olacak. ABD, bölgedeki etkinliğini arttırmak için Kürt grupları birleştirme kararı aldı. Türkiye'nin operasyonları da bu birleşmeyi hızlandırdı.

Şimdi Irak ve Suriye'de Türkiye ile birlikte hareket eden aşiretler, YPG ve DEAŞ'ın hedefi olacak.

Bunu yakında göreceğiz.

Barzani daha da güçlenecek ve günü geldiğinde tasfiye edilecek. Yeni bir Kürt kahraman yaratılacak! 11 Eylül saldırıları ve sonuçları ortada. Saldırılardan sonra 3 BAŞKAN değişse de ABD'nin planı tıkır tıkır yürüyor! Abdullah Kardaş ismini de önümüzdeki günlerde çok duyacağız.

Kardaş, çok iyi derecede İngilizce, Fransızca, Almanca ve Türkçe konuşuyor.

Yani uluslararası ilişkiler konusunda çok uzman biri.

ABD'de İSİM çok. O, bu, şu önemli değil.

HEDEF AYNI... PETROLÜN ANA VATANINI MİĞFER KISMINDAN İTİBAREN KORUMAYA ALDILAR.

Haritayı önünüze alıp bakın! Suriye'den aşağı göz gezdirin! YPG'nin koruduğu topraklar MİĞFER'in kendisi... Washington- Pentagon-CIA asla ve kat'a petrolü kimseye vermeyecek. Vermek istemedikleri de ortada. Bu nedenle oyun kuruldu ve hızla sürüyor. Oyuncular ara ara değişiyor. Olaylara böyle bakın! Masallarda kalmak isteyenlere sözümüz yok.

