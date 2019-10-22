Yeni oyun

AMERİKA Birleşik Devletleri "Suriye'den gidiyoruz" diyor. Ancak derinlemesine baktığımızda PETROL olan yerleri asla ve kat'a terk etme gibi düşünceleri yok. MUSUL-KERKÜK ve Akdeniz'e kadar uzanan HAT zaten hepsinin kafasında canlı ve taze... ABD IRAK'a tesadüfen girmedi ki bir günde ÇIKMA kararı versin! Burada kalacaklar. Petrol trafiğini kontrol etmek zorundalar. Bütün planları da bu... Türkiye, bölgesel güç olarak özellikle Ortadoğu ve onun yeni açılımı Akdeniz'de oldukça etkin bir ülke haline geldi. Son HAREKAT bunu dünyaya gösterdi. Tabi bu büyük bir şans olmakla birlikte riskleri de getirmekte... ABD ile Türkiye'nin açık şekilde restleşme hali sonucunda bölgede yeni bir Washington planı devreye girmek üzere. Bu planın ana hedefi Türkiye'yi kendi içine kapamak ve haliyle Ankara'nın zarar görmesini sağlamak! Eğer ABD Suriye'den çekilir, Irak'ta aktif dinlenmeye geçerse, ki plan şimdilik böyle, Türkiye'yi Rusya'nın etkisine itecek. Bugün her ne kadar Rusya, Türkiye ile yakın ilişkiler içinde gibi görünse de ABD'den çok daha SAF olduğunu kimse ileri süremez. ABD bölgede sessizliğini hissettirdiği anda Rusya, YPG'nin yeni patronu olur. Bu yönde işaretler var mı? Fazlasıyla... İşin özünde Putin de güçlenen bir Türkiye istemez! 2012 yılından itibaren Türkiye ile Rusya, Suriye konusunda çözüm noktasında buluşamadı. Erdoğan ile Putin, telefon diplomasisiyle birlikte 100'ün üzerinde görüşme yaptı. Belki ilk gün yapılan görüşmeden bugüne YÜZDE 20 kadar yol alındı. O da belki! ANLAŞMAYA varılan noktaların tamamında ABD'nin bilgisi vardı. Çünkü Rusya asla ABD ile karşı karşıya gelmiyordu. Bundan özenle kaçınıyordu. Türkiye elbette Rusya ile sıcak ilişkiden yana. Ancak çok konuşulmasa da YPG'nin içinde ABD'nin gücü kadar Fransa'dan söz edilir. Elbette Fransa'nın etkisi vardır ancak RUSYA'nın gücü çok daha fazladır. Bugün bile Rusya'nın 20'ye yakın generali YPG ile yakın temasta. YPG'nin en önde gelen isimlerinin RUSYA seyahatlerine bakıldığında durum biraz olsun ortaya çıkmakta. YPG'nin Moskova ile teması Ankara'nın çok ötesinde... İsimler ve seyahatler ortada! ABD'nin verdiği silahların yanında Rusya'dan gelenler de var. Konuşulmasa da var! ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE ÇIKAR VARDIR!

Dostluk gerekmez! Türkiye haklı olarak YPG ile masaya oturmaz, oturmayacak da... Ancak Pence ve Pompeo kendi çıkarları için gelmiş olsalar da YPG için anlaşma zemini aradılar. Washington bir anlamda YPG'nin avukatı olarak geldi... Pentagon içindeki bir masa Türkiye'yi bölgede RUSYA ile baş başa bırakmak niyetinde... ABD'nin İran'a olası harekatına TÜRKİYE hep karşı çıktı. YÜKSEK SESLE HEM DE...

BARIŞ PINARI'nda İran'dan aynı destek geldi mi! Aynı frekansta buluşma oldu mu? Sanırım olmadı! İddialara göre PKK için özel silah desteği bile hazırmış! ABD'nin olmadığını düşünün! Ermenistan, Irak, İran, Rusya, Suriye... "DOST BİR EKSEN" diyebilir miyiz? ÇIKARLAR ÖNDE!

Doğrusu da bu... ABD şimdi SURİYE merkezli yeni bir plan için masayı kurmuş durumda... Pentagon devrede... Elbette bu alacakları karar bizi de bölgeyi de etkiler... Aklımızdan çıkarmayalım. ABD dünya petrol trafiğini kimseye bırakmaz. Böyle bir niyeti de yok zaten. Avrupa Birliği ve Çin'in petrolle temasını sınırlamak için savaş vermekte. Rakipleri onlar çünkü... YPG de DEAŞ da ABD'nin küresel çıkarlarını istenilen bölgelerde korumak kollamak için meydana getirilmiş örgütler... DEAŞ toprak aldı, gitti YPG'ye verdi. Şimdi ise ESAD merkezli yeni oyun! Esad'ı kedi ülkesinde kırmızı halıda yürütmeyenler ESAD'la gelme niyetinde. Sanki Suriye'yi Suriyeliler yönetiyormuş gibi... Suriye merkezli kurguda yeni kartlar masaya gelecek... BARIŞ PINARI'nda TÜRKİYE'nin gücü görüldü. Şimdi düne kadar yaptıkları gibi bunu budamak isteyecekler. Her yerden gelecekler... SATRANÇ BÜYÜK.

Türkiye onların verdiği role razı olmadığı için hep uyanık olmak durumunda. Burası ORTADOĞU, gücü olan ayakta kalır! O güç bizde fazlasıyla var. Gördüler de... Ama yine dikkat! 3 tarafımız denizle 4 tarafımız düşmanla çevrili... Abartılı gibi görünse de gerçek bu!

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