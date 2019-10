ANLAYALIM...

ABD ile Rusya kavga görüntüsü altında birlikte karar vermekte... Bu devam etmekte... Tarihler 23 Ocak 1980'i gösterirken ABD BAŞKANI CARTER

"ABD'nin ulusal çıkarlarını korumak için İran Körfezi'nde askeri güç kullanmaktan kaçınmayacağız" dedi.

Planın arkasındaki isim yani CARTER DOKTRİNİ denilen bakış açısının mimarı Zbigniew Brzezinski'ydi!

ABD şunu söylüyordu:

İran Körfezi'nde kontrolü ele geçirmek için dışarıdan gelecek herhangi bir müdahaleyi, ABD'ye karşı tehdit olarak göreceğiz ve bunu engellemek için askeri güç kullanmak dahil gereken her türlü tedbiri alacağız.

Hedef elbette SOVYETLER BİRLİĞİ idi...

Petrole ihtiyacı olmayan Moskova orada ne arayacaktı?

Soran yoktu! Amaç ABD dışında kimsenin mahallede görünmesi istenmiyordu.

Dün de bugün de bu kural geçerli. Bakmayın siz oyuncu değişikliklerine, piyonlara...

ABD petrol üzerindeki hakimiyetini eskiye göre çok daha fazla artırdı.

Gelelim SURİYE'ye...

Neler oldu hatırlayalım...

Trump mektup yazdı. Akla hayale sığmayacak ifadeler kullandı. Mektupta "terör örgütüyle anlaş" derken attığı tweetlerde "PKK DEAŞ'tan daha tehlikeli" ifadesini kullandı. "PKK da çok masum değil" diyerek ibreyi Ankara'ya kırdı. Ne kadar ABD askeri varsa bölgeden çekti. YPG'ye de "Biraz geri gidin" talimatı verildi. Çekildiler. Adeta Türk ORDUSU'na alan açtılar.

Mehmetçik girdi. Rüzgar gibi aşağıya indi. Aynı koro sahne aldı. Fransa-Almanya-İngiltere ilk tepkiyi veren ülkelerdi. Çin bile sıraya girdi. BM üzerinden geleceklerdi. Ancak ABD ile Rusya buna direnecek, engelleyecekti. Peki BM şemsiyesi altında Türkiye'nin yanında yer alan ABD, tavrını ne zaman gösterdi? 10 EKİM gecesi... Yani BARIŞ PINARI'nın başlamasından neredeyse 48 saat sonra.

Peki Trump'ın sızdırılan mektubu ne zaman yazılmıştı?

Operasyon günü! Mektupta olmayan buydu!

Türkiye olan bitene bakmadan daldı mı? Daldı!

Kimsenin beklemediği kadar hızla ilerledi mi?

İlerledi! İŞTE PANİK DE BURADA BAŞLADI...

Türk askeri dünyaya ilan ettiği HAREKATIN bir haftasını bitirmişti ki ABD ayağa kalktı. AVRUPA ile bir anda yan yana pozisyon aldı. Olacak iş değildi ama oldu. BM'de AVRUPA'ya set çeken Washington şimdi uyku uyumuyordu. YPG diyor başka bir şey söylemiyordu...

Bu iklimin sonucu olarak Pence ve Pompeo geldi. Beştepe'ye geçtiler.

Tek bir gülümsemesi bile görülmeyen Pence DONUK ifadeyle geldiği Ankara'dan aynı tonla ayrıldı. Saatler süren toplantılardan sonra ANLAŞTIK açıklaması yapıldı...

Acaba sağlıklı anlaşma yapılmış mıydı? Bakalım isterseniz...

Pence ve Pompeo iki satırda bir "NATO üyesi iki ülke" dedi mi? Dedi. Demek ki Türkiye artık NATO üyeliğini iyice sorguluyordu.

YPG'ye sınırsız destek veren ABD'nin NATO'da TERÖR ÖRGÜTÜYLE birlikte olmasının daha doğru olacağı iletiliyordu belli ki...

Peki ANLAŞMA çok sağlıklı olsaydı Pompeo ile Çavuşoğlu'nun birlikte ekran karşısına geçip açıklama yapması gerekmez miydi?

Ama olmadı! Ayrı telden çalındı... Ankara mesafeyi koymuştu!

Pence-Pompeo oralardan gelerek, araya girmek için çırpınarak, YPGPKK'yı koruma altına aldı mı?

Aldı! "Birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi mi? DEDİ!

Mektup sızdırılmadan önce, toplantılar başlamadan önce, Pence gelmeden önce, YAPTIRIM

TEHDİDİ geldi mi? Geldi!

Berat Albayrak'ın ekonomik her türlü tedbiri aldığını bildikleri halde ABD bunu Türkiye gibi MÜTTEFİK bir ülkeye yaptı mı? Yaptı!

Devletin tepesinde yer alan isimleri yaptırım listesine dahil etti mi? Etti!

Peki ABD'nin YPG sevgisi nereden kaynaklanıyordu? Bu sorunun cevabı ve ayrıntıları her şeyi anlatıyordu...

YPG ABD'nin KARA ORDUSU olarak kuruldu mu? Herkesin gözü önünde kuruldu! Binlerce TIR silah verildi mi? VERİLDİ! ABD'li askerler YPG'yi eğitti mi?

EĞİTTİ! Ne içindi bütün bunlar? TÜRK ASKERİNİN OLASI

MÜDAHALESİNİ

ÖNLEMEK İÇİN!

İŞTE DÜĞÜM BURADA

GİZLİ... ABD'nin de Trump'ın da ÇELİŞKİYE DÜŞTÜKLERİ YER TAM

DA BURASI... ABD

YPG'yi büyütüp Türkiye üzerinde baskı unsuru olarak tutacaktı. ABD'ye uyumlu politikalar izlemesinin yolunu açacaktı. Hazırlıklar bunun içindi!

Evdeki hesap çarşıya uymadı! TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ FIRTINA

GİBİ DALINCA Washington uykusuz kalıverdi... Kendi kurdukları YPG eriyor, kayıp veriyor ve kaçıyordu...

Peki Beyaz Saray bunu tahmin edemeyecek kadar düşüncesiz miydi? Elbette hayır... BARIŞ PINARI başladıktan sonra 30 TUGAYLA yürüyen Türkiye bir haftada DESTAN YAZDI... ABD hem Türkiye'yi hem YPG'yi test etmek istedi. Ergenekon, Balyoz gibi operasyonlara uğrayan, içeriden yaralanan Türkiye acaba YPG'ye karşı ne yapacaktı? Bunu görmek istiyorlardı! Türk Ordusu'nun performansını izlemek istiyorlardı! İzleyip GÖRDÜLER. Binlerce TIR silah yolladıkları YPG ne yapacaktı, merak ediyorlardı!

Arazide bunu da gördüler...

Türkiye'siz olmaz...

Herkesin gördüğü buydu...

ABD, YPG'yi satmadığını, satmayacağı açıkladı...

Türkiye de "ZOR OYUNU BOZAR" dedi... YPG ile istedikleri sonucu alsalar gelip kendi şartlarıyla yine TÜRKİYE ile çalışacaklardı.

Şimdi zaman kazanmak istediler... BÖLGENİN DEĞİŞİMİ İÇİN TÜRKİYE

OLMADAN KİMSE BİR

ŞEY YAPAMAYACAK...

Bir haftalık özet bu... Macron anladı. "MERKEL ve JOHNSON'u alıp geliyoruz" dedi bile... Coğrafya kaderdir...

Kaderin cilvesi de bu...

Herkes bize gelecek... Mektup yazmakla olmuyor bu iş...

Mesele tarih yazmak...