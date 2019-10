Sızıntı

TRUMP'IN yazdığı inanılması zor mektup haliyle gündemde. İfadelerini, hitap biçimini, nezaketten uzak oluşunu, diplomatik olmayan dilini, bir BAŞKAN'a yakışmayacak bakış açısını analiz edecek değilim.

ABD'de bile mektubu TRUMP'ın yazmadığına inanan çok isim var.

Gerçekten o satırların BEYAZ SARAY'dan çıkma ihtimali zayıf. Ancak "EVET, BİZ YOLLADIK" dediler...

Peki, ne oldu? Mektup nereden çıktı? Sanki fırtına içinde bu soruların cevaplarına uzak kaldık gibi...

Mike Pence ve Pompeo'nun geleceği biliniyordu. Sanırım GÖRÜŞMELER ve KONULAR sanılandan çok daha derin ve detaylı.

Tam bu arada Başkan Erdoğan'a "Pence ile görüşecek misiniz?" sorusu yöneltildi. Gayriihtiyari verdiği cevapta da Pence'i Başkan Yardımcısı Fuat Oktay'a yönlendirdiği anlaşıldı. Sonra da GÖRÜŞME OLACAK açıklaması yapıldı. PENCE'in kabul edilmemesi ABD'nin tutarsızlığına verilen anlamlı bir cevaptı. Kendi içlerindeki KAVGA her başkentin başını döndürmüş durumda. Haliyle bu ANKARA'ya kadar gölgesi düşen bir mücadele...

PENCE'in ERDOĞAN tarafından kabul edilmeme riski Washington'u alarma geçirdi... Rahip BRUNSON olayında da gördük ki PENCE çok kez BAŞKAN TRUMP'ın önünde yer alabilen bir isim... Kadınlarla yalnız kalmayı ve konuşmayı sevmediği bilinen ABD BAŞKAN YARDIMCISI için şu yorum yapılmaktadır:

Mike Pence, Evanjelik bir politikacıda görmek istediklerimizi barındıran 24 ayar altın bir modeldir." Pence'in refüze edilme ihtimali karşısında BEYAZ SARAY hemen devreye girdi. Öyle bir şey yapılmalıydı ki ERDOĞAN aşınsın...

İşte tam bu evrede BEYAZ SARAY'ın akıllı ismi devreye girdi. Trump'a mektubu sızdıralım önerisini yaptı.

Bu ismi biliyorsunuz. Daha önce şu satırlarla yazdım...

Hatırlayalım.

ABD Başkanı Donald Trump'ın en güvendiği isimlerden biri Beyaz Saray Politika Danışmanıdır!

Beyaz Saray koridorlarında Tillerson'la kavga edecek kadar güçlü bir isimdir!

Ummadığınız kadar derin bağlantıları vardır. Ailesi Rusya'dan göç etmiştir...

Yahudi olması onun avantajıydı, hızla yükseldi ve bugün Beyaz Saray'da etkin seslerden biri. Henüz 34 yaşında olmasına rağmen Amerikan derin devletine savaş açtı. Birkaç gün önce yaptığı açıklamada, "Derin devlet geri döndü. Ancak hep hazırlıksız yakaladığı kişileri bitirme konusunda uzman olan derin devlet, Trump gibi akıllı ve korkusuz birine çarptı.

Ukrayna operasyonu derin devletin son hamlesiydi.

Ardından azil sürecinin başlaması da derin yapının, Kongre ve Senato'daki uzantılarıydı" dedi. Genç adam devam ediyordu: ABD MEDYASI

TAMAMEN DERİN DEVLETE BAĞLIDIR...

ONLAR TARAFINDAN YÖNETİLİR...

Trump'ın POLİTİKA DANIŞMANINI TANIYANLAR DA ŞU ANALİZİ YAPIYORDU...

Steve Bannon ve John Bolton DERİN DEVLETİN isimleri olarak BEYAZ SARAY'a geldi. Zamanla derinliklerdeki yapı bu genç adam tarafından öğrenildi ve Trump'a aktarıldı. Özellikle DERİN İŞADAMLARI LİSTESİ ele geçirildi ve onlar kontrol altına alındı... Trump'ın korkusuzluğu bu genç adamın aklıyla bir araya gelince ipler DERİN DEVLETİN elinden çıkıyordu. Kopuyordu...

İşte PENCE'in kabul edilmeme, Ankara'dan eli boş dönme ihtimaline karşı Trump ile YARDIMCISI kafa kafaya verip bu adımı attı. DANIŞMANIN İSMİ Stephen Miller'dı... Miller hızlı hareket etti. FOX kanaldı onlar için... Miller iyi tanıdığı Fox Business muhabiri Trish Regan'ı çağırdı. Yapması gerekenleri anlattı. Ve sızıntı gerçekleşti. Beyaz Saray sızıntının ardından "EVET BU MEKTUP TARAFIMIZDAN YOLLANDI" denilerek üzerindeki "Yok canım deli saçması bu" algısı gerçeğe dönüştürüldü...

Mektubun 9 EKİM'de yazılması Trump'ın "Bakın ben Erdoğan'a destek olmuyorum.

Suriye'ye müdahaleye onay vermiyorum" mesajı olarak okunuyordu. Mektubu çöpe atan BEŞTEPE ise SIZINTIYA cevabı bizzat sahada veriyordu.

ASKER GİRİYOR, GÜMBÜR GÜMBÜR GİDİYORDU...

Trump da Pence de bölgede TÜRKİYESİZ çözüm olmayacağını çok iyi bilmekteler. Herkes gibi... Bakalım Trump'ın A TAKIMI'nın ANKARA'ya yaptığı bu tarihi ziyaretten sonra neler olacak... Ya ortak bir payda oluşacak ya da olanlar bile atılacak... Çok beklemeden göreceğiz...

