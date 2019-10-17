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TÜRKİYE Suriye'ye girdi dünya karıştı. Son durum bu mudur? Budur!

Açalım o zaman...

Azerbaycan, Katar ve Pakistan dışında OLUMSUZ tek söz etmeyen var mı?

Yok! Bu ÜÇ KARDEŞ'in dışındaki herkes canımızı sıkacak sözler söyledi mi?

Söyledi... Haksızlık etmeyelim bir de MACARİSTAN bizden yana tavır aldı!

"Türkiye topraklarındaki 4 milyon mülteciyi ülkelerine gönderme çabalarını destekliyoruz" diyerek desteğini ortaya koydu.

ABD ve Rusya asla ve kat'a karşımızda yer almadı. Denge ülkesi olan Çin bile "Suriye'deki askeri faaliyetlerinizi durdurup doğru yola geri dönün" ifadesini kullandı mı? Kullandı...

UYGUR KARTINI kaşımak isteyenler aynı çizgiye düştü mü? Düştü! Hong-Kong'u karıştıranlarla aynı hizada yer aldı mı? Aldı! Tüm AVRUPA karşımıza dikildi mi? Şüphesiz dikildi! Zaten baştan beri ne yazıyoruz?

Bu operasyon YPG-PKK-DEAŞ'a yönelik olsa da işin sonunda AVRUPA ile ÇİN, kontrol edilir hale gelecek...

Bunu biraz öteleyen belli ki ABD içindeki KAPIŞMA...

Orada taşlar oturmadığı için böyle ÇELİŞKİLİ yansımalar oluyor. Önemli değil. Ya yeni bir yol bulunur ya da yeni bir yol yapılır!

ARAP LİGİ karşımızda mı? Evet sonuna kadar hem de... Suriye'yi karıştıranlara tek çıkış bile yapamayan ARAPLAR şimdi emir üzerine sahnede.. Garip mi?

Yok değil! Alışığız sonuçta...

GİT-GEL'leri konuşulan ve tartışılan ABD Başkanı Trump "Operasyon kötü bir fikir" dedi mi? DEDİ! Ama Türkiye'nin yanında yer aldı. Rusya sadece "DEAŞ militanlarına dikkat edilmeli" çağrısı yaptı... Denge bu...

Katar-Pakistan-Azerbaycan ve dolaylı Macaristan yanımızda. ABD-RUSYA karşımızda değil. Kalan herkes SURİYE'nin BÜTÜNLÜĞÜNDEN

YANA KONUŞMAKTA.

Sanki Suriye'yi bu hale Türkiye getirmiş gibi...

Suriye'yi haritada bulamayacak insanların yaşadığı ülkeler bile bizim karşımızda! Suriye'nin yanında! Olacak iş değil bu! Ama oluyor. Çünkü bilmesi gerekenler biliyor ki TÜRKİYE YENİ DÜNYA DÜZENİ için muazzam bir adım attı. Devletiyle milletiyle yürüdü! Korkulan da bu!

Herkes istediğini söyleyebilir!

Söyleyecek de. Ne askeri olarak ne ekonomik olarak kimse zarar veremez. Zarar verecek olan konuşmaz zaten!

Defalarca söyledim yazdım.

TÜRKİYE'SİZ OLMAZ OLAMAZ... Bunu herkes çok iyi biliyor. Bilmeyenler de şimdi yaşayıp öğreniyorlar.

AVRUPA'nın içindeki DERİN GÜÇLERİN ABD'deki uzantıları sancıya yol açtı. Bu beklenmeyen bir şey de değil.

Son tahlilde en büyük yıkımı yaşayacak olan merkez AVRUPA.

Oturdukları yerden izleyecek değillerdi.

Ancak gidişatı değiştiremeyecekler.

Sancı artsa da Türkiye'nin açtığı YOL büyüyerek devam edecek...

Konu TÜRKİYE olunca herkes topa girdi. Sonuçları tahmin edildiği için kimse kayıtsız kalamadı...

Bakın; şu sözü hatırlamakta fayda var... Her şeyi çok iyi özetliyor çünkü...

ORTADOĞU'DA ÖNEMLİ BİR YEMEĞE DAVET EDİLDİĞİNİZ HALDE İSMİNİZ LİSTEDE YOKSA BİR DE MÖNÜYE BAKIN!

ORADA OLABİLİR...

İşte Türkiye bunu bilecek devlet tecrübesine sahip bir ülke...

Topraklarının ÜÇTE İKİSİNİ kaybetmenin ne olduğunu herkesten iyi bilen bir ülke... Yeni paylaşımı ve tarafları gördü. Anında harekete geçti. İnanın değiştirebiliyor olsalardı oyunu değiştirirlerdi. Şimdiki Türkiye eski Türkiye değil.

Bildikleri için geliyorlar, arıyorlar rica ediyorlar araya adam koyuyorlar... İsim vermem doğru değil. Kırıcı da olmak istemem. Ama çok uzak olmayan bir tarihte TÜRK ASKERİ, PKK'ya kara kışın ortasında darbe indirmişti. ABD SAVUNMA BAKANI çok uzaklardan "ÇIKIN HEMEN" demişti.

Çıkmıştık...

Aradan geçen yıllar işte bunu değiştirdi! Türkiye GİRERSE girer, çıkarsa da kendi istediği için çıkar!

Ankara'ya kimse ORTADOĞU dersi vermeye kalkmasın! Müzakere mi?

Türkiye'nin şartları belli zaten...

Türkiye MENÜ'de olmak istemiyor. Liste ile oynayacakları da bildiği için LİSTEYİ KENDİ YAZIYOR... Durum budur!

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