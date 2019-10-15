Türkiye, Avrupa Birliği, Rusya ve Çin sahnede...Türk Devletinin'deki yürüyüşü temel itibariyle YPGPKK- DEAŞ odaklı olsa da asıl zarar gören, silinip gidecek olan, kendini yenileyemeyen, Ankara'yı 1960'lardan beri kapıda bekletenİ olacaktı...Avrupa'nın tamamının üzerine yatırım yaptığı bir alandı.Uzun yıllardır hem de..."PKK ile sonuç almadılar" diyemeyiz. Çok uğraştırdılar.Can yaktılar.'da beraberdik ama kuyumuzu kazanlar aynı teşkilattaki sözdeülkelerdi...Türkiye ilk kez sınırı geçiyor değil. Çok kezIrak'a ve Suriye'ye girdi. Görevi tamamlayıp geri geldi. Kaç gündür anlatmaya çalıştığım da bu!Şimdi yapılankatıldığıbüyükbir operasyon olmaklaberaber...Kime? Avrupa'ya...Türkiye bu saatten sonra o bölgeyi tamamen kontrol edecek. Modeli yakında göreceğiz! Ya asker tutarak ya Suriyelileri gönderip onlar üzerinden hakimiyet kurarak...İşte buAvrupalı bütün başkentlerinuykusunu kaçırmış durumda.Para ile de silah ambargosu ile de tehdit ile de geliyorlar.Ancak sonuç alma ihtimalleri hiç yok... Zaten en küçük üyeen büyük sözü söylüyordu:'yi bölgede durduracak gücümüz yok...Aynı saatlerde Şi Cinping de sert çıkıyordu... İsim vermeden'ye yüklenip "Bizi bölmek isteyenlerin bedenini çiğner, kemiklerini ufalarız..." Türkiye'nin'ye girişinin öncekilere benzemediğini herkes görüyordu. Yeni dünya düzeni'nin omuzlarında, Mehmetçiğin süngüsünde yükseliyordu... Birinci kaybeden kesinlikleolacaktı. İngiltere'nin ne yapacağını göreceğiz.Ancak Avrupa asıl kaybeden olacak.ittifakı Çin'i desınırlayacaktı...asla eskisi gibi olmayacaktı. Ya dağılacaktı ya başkalaşacaktı!Buna da Türkiye'nin operasyonu yol açacaktı.Jeffrey Epstein olayından sonrabir anda büyük adımlar atmaya başladı. Arka planda kendi aralarında bir el sıkışma var gibi. Ama'lere bakıp sakın "'ye yaptırım uygulayacak" beklentisine girmeyin!Bunu yapanlar büyük yanılgıya düşer...gibi bir planları olsa Rothschildler'in en güvendiği isim olan Wilbur Ross gelip Türkiye'de 5 gün kalmazdı. Çin'e karşı adımları tasarlayan ve hayata geçiren'un ziyareti pek konuşulmadı ama büyük önem taşımaktaydı... Yaptırım düşünen akıl 100 milyar'la'nın kapısını çalmazdı... Hattaistihbarat yağdırmazdı...Trump herkesi oyalıyor...Kafa karıştırıyordu. Araziye bakıldığında iseaskeri, bölgeyi bize teslim ediyor ve kurduğu yapıları da etkisiz hale getiriyordu.Tam da bu evredeAmaçlarıittifakınıbozmaktı... Trump'ı veAnkara'yı zorda bırakacakadımlar atmak isteyeceklerdi...Son tahlildeusul usul inişe geçecekti.Kabul etmek istemeyecek, geleceklerdi. Alabilecekleri hiçbir şey olamasa da geleceklerdi... İstihbarat savaşları start verecekti...Kazananolacaktı...ÇünküNOT: 2017'de, şimdiTürkiye'nin harekatınaşiddetle karşı çıkanDEAŞ'lıların Rakka'dan ABDYPGişbirliği ile çıkarıldığınıdünyaya duyurmuştu.Bölgenin değişimi için o gün düğmeye basılmıştı.Kavga da o gün ilan edilmişti.