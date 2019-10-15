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Türk düğümü

Türk düğümü

15.10.2019, Salı
ABD, Türkiye, Avrupa Birliği, Rusya ve Çin sahnede...
Türk Devletinin SURİYE'deki yürüyüşü temel itibariyle YPGPKK- DEAŞ odaklı olsa da asıl zarar gören, silinip gidecek olan, kendini yenileyemeyen, Ankara'yı 1960'lardan beri kapıda bekleten AVRUPA BİRLİĞİ olacaktı...
KÜRT KARTI
Avrupa'nın tamamının üzerine yatırım yaptığı bir alandı.
Uzun yıllardır hem de...
"PKK ile sonuç almadılar" diyemeyiz. Çok uğraştırdılar.
Can yaktılar. NATO'da beraberdik ama kuyumuzu kazanlar aynı teşkilattaki sözde DOST ülkelerdi...
Türkiye ilk kez sınırı geçiyor değil. Çok kez TÜRK ASKERİ Irak'a ve Suriye'ye girdi. Görevi tamamlayıp geri geldi. Kaç gündür anlatmaya çalıştığım da bu!
Şimdi yapılan 30 TUGAYIN katıldığı HAREKAT büyük bir operasyon olmakla beraber GÖZDAĞI...
Kime? Avrupa'ya...
Türkiye bu saatten sonra o bölgeyi tamamen kontrol edecek. Modeli yakında göreceğiz! Ya asker tutarak ya Suriyelileri gönderip onlar üzerinden hakimiyet kurarak...
İşte bu TÜRK DÜĞÜMÜ Avrupalı bütün başkentlerin uykusunu kaçırmış durumda.
Para ile de silah ambargosu ile de tehdit ile de geliyorlar.
Ancak sonuç alma ihtimalleri hiç yok... Zaten en küçük üye LÜKSEMBURG en büyük sözü söylüyordu:
GERÇEKLERİ KONUŞALIM. İNSANLARI KANDIRMAYALIM.
TÜRKİYE'yi bölgede durduracak gücümüz yok...
Aynı saatlerde Şi Cinping de sert çıkıyordu... İsim vermeden ABD'ye yüklenip "Bizi bölmek isteyenlerin bedenini çiğner, kemiklerini ufalarız..." Türkiye'nin SURİYE'ye girişinin öncekilere benzemediğini herkes görüyordu. Yeni dünya düzeni T��RKİYE'nin omuzlarında, Mehmetçiğin süngüsünde yükseliyordu... Birinci kaybeden kesinlikle AVRUPA olacaktı. İngiltere'nin ne yapacağını göreceğiz.
Ancak Avrupa asıl kaybeden olacak. NET!
ABD-TÜRKİYERUSYA ittifakı Çin'i de sınırlayacaktı...
NATO asla eskisi gibi olmayacaktı. Ya dağılacaktı ya başkalaşacaktı!
Buna da Türkiye'nin operasyonu yol açacaktı.
Jeffrey Epstein olayından sonra ABD bir anda büyük adımlar atmaya başladı. Arka planda kendi aralarında bir el sıkışma var gibi. Ama TWİT'lere bakıp sakın "ABD TÜRKİYE'ye yaptırım uygulayacak" beklentisine girmeyin!
Bunu yapanlar büyük yanılgıya düşer...
YAPTIRIM gibi bir planları olsa Rothschildler'in en güvendiği isim olan Wilbur Ross gelip Türkiye'de 5 gün kalmazdı. Çin'e karşı adımları tasarlayan ve hayata geçiren ROSS'un ziyareti pek konuşulmadı ama büyük önem taşımaktaydı... Yaptırım düşünen akıl 100 milyar DOLAR'la ANKARA'nın kapısını çalmazdı... Hatta HAREKATTA istihbarat yağdırmazdı...
Trump herkesi oyalıyor...
Kafa karıştırıyordu. Araziye bakıldığında ise ABD askeri, bölgeyi bize teslim ediyor ve kurduğu yapıları da etkisiz hale getiriyordu.
Tam da bu evrede AVRUPALI İSTİHBARAT ÖRGÜTLERİ DEVREYE GİRECEKTİ.
SANCI OLACAKTI.
Amaçları ABD-TÜRKİYERUSYA ittifakını bozmaktı... Trump'ı ve Ankara'yı zorda bırakacak adımlar atmak isteyeceklerdi...
Son tahlilde AVRUPA usul usul inişe geçecekti.
Kabul etmek istemeyecek, geleceklerdi. Alabilecekleri hiçbir şey olamasa da geleceklerdi... İstihbarat savaşları start verecekti...
Kazanan TÜRKİYE olacaktı...
Çünkü DURDURACAK GÜÇLERİ YOKTU...
NOT: 2017'de, şimdi Türkiye'nin harekatına şiddetle karşı çıkan BBC, DEAŞ'lıların Rakka'dan ABDYPG işbirliği ile çıkarıldığını dünyaya duyurmuştu.
Bölgenin değişimi için o gün düğmeye basılmıştı.
Kavga da o gün ilan edilmişti.
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